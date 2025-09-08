https://crimea.ria.ru/20250908/krymskie-uchenye-pomogut-iskat-zhizn-pod-poverkhnostyu-marsa-1149127237.html
Крымские ученые помогут искать жизнь под поверхностью Марса
Крымские ученые помогут искать жизнь под поверхностью Марса - РИА Новости Крым, 08.09.2025
Крымские ученые помогут искать жизнь под поверхностью Марса
Изучение пещер поможет современной космонавтике. Такие выводы в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил председатель отделения РГО в Республике Крым, замдиректора РИА Новости Крым, 08.09.2025
2025-09-08T06:02
2025-09-08T06:02
2025-09-08T09:08
радио "спутник в крыму"
геннадий самохин
наука и технологии
марс
космос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111422/31/1114223153_89:0:877:443_1920x0_80_0_0_0cb22679ad218fa74e4ae0db4788209d.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Изучение пещер поможет современной космонавтике. Такие выводы в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил председатель отделения РГО в Республике Крым, замдиректора по науке пещеры Таврида КФУ имени Вернадского Геннадий Самохин.По его словам, знания человечества о подземном пространстве на порядок меньше, чем знания о космосе.Самохин рассказал, что в мире есть две глубочайшие пещеры глубиной два километра. Они находятся в Абхазии. Обе эти пещеры последние 20 лет активно исследуются российскими спелеологами.Кроме того, эксперт затронул интереснейший аспект пещерных биоценозов."Такая же история с замкнутым биоценозом может развиваться и на других планетах. Там, где на поверхности уже нет атмосферы, где губительное излучение. Под землей все это отсекается и может развиваться биоценоз, причем даже без кислородной среды", – объяснил специалист.И рассказал, что в одной из пещер на Северном Кавказе в Чеченской Республике выявили пещеру, в которой протекает сероводородная река – там уникальнейший биоценоз основан не на фотосинтезе и кислороде, а на сероводороде. Это химическое соединение, которое может быть на любой планете, объяснил ученый и выразил мнение, что и там тоже может развиться жизнь, но под землей.Именно под землей, в замкнутой среде можно и нужно изучать внутренние биоритмы человека, уверен эксперт."В пещере замкнутое пространство, можно тренировать человека в естественных условиях в замкнутом пространстве при низких температурах. И, конечно, коллектив. Когда коллектив находится длительное время в сложно-стесненных условиях, там особый психологический климат. Нужно исследовать психологический климат таких коллективов, совместимость людей как в пещерах, так и в космосе", – объяснил ученый.По его словам, крымскими спелеологами в настоящее время с "Роскосмосом" и Центром управления полетов прорабатывается возможность создания специальных дронов, которые могли бы дистанционно изучать подземный мир. Создание таких дронов помогло бы изучать и космические миры, уверен гость эфира.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спелеологи из Крыма протянули оптоволокно на два километра вглубь ЗемлиКак Крым покорял космосАстроном из Крыма рассказал, как ищет звезды с "хвостом"
марс
космос
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111422/31/1114223153_187:0:778:443_1920x0_80_0_0_0895559bdfd82b6725528913d8912af4.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
геннадий самохин, наука и технологии, марс, космос
Крымские ученые помогут искать жизнь под поверхностью Марса
Крымские ученые предлагают с помощью дронов искать жизнь под поверхностью Марса
06:02 08.09.2025 (обновлено: 09:08 08.09.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым.
Изучение пещер поможет современной космонавтике. Такие выводы в эфире радио "Спутник в Крыму"
озвучил председатель отделения РГО в Республике Крым, замдиректора по науке пещеры Таврида КФУ имени Вернадского Геннадий Самохин.
По его словам, знания человечества о подземном пространстве на порядок меньше, чем знания о космосе.
"У нас есть достоверные сведения о глубине всего лишь 12 километров. Дальше все исследования только эмпирические, только дистанционные и предсказательные. Что находится под землей, как работает подземное воздушное пространство, как работает подземная гидрология – об этом у нас знания большие, конечно, но не такие, как космоса", – сказал гость эфира.
Самохин рассказал, что в мире есть две глубочайшие пещеры глубиной два километра. Они находятся в Абхазии. Обе эти пещеры последние 20 лет активно исследуются российскими спелеологами.
Кроме того, эксперт затронул интереснейший аспект пещерных биоценозов.
"Такая же история с замкнутым биоценозом может развиваться и на других планетах. Там, где на поверхности уже нет атмосферы, где губительное излучение. Под землей все это отсекается и может развиваться биоценоз, причем даже без кислородной среды", – объяснил специалист.
И рассказал, что в одной из пещер на Северном Кавказе в Чеченской Республике выявили пещеру, в которой протекает сероводородная река – там уникальнейший биоценоз основан не на фотосинтезе и кислороде, а на сероводороде. Это химическое соединение, которое может быть на любой планете, объяснил ученый и выразил мнение, что и там тоже может развиться жизнь, но под землей.
Именно под землей, в замкнутой среде можно и нужно изучать внутренние биоритмы человека, уверен эксперт.
"В пещере замкнутое пространство, можно тренировать человека в естественных условиях в замкнутом пространстве при низких температурах. И, конечно, коллектив. Когда коллектив находится длительное время в сложно-стесненных условиях, там особый психологический климат. Нужно исследовать психологический климат таких коллективов, совместимость людей как в пещерах, так и в космосе", – объяснил ученый.
По его словам, крымскими спелеологами в настоящее время с "Роскосмосом" и Центром управления полетов прорабатывается возможность создания специальных дронов, которые могли бы дистанционно изучать подземный мир. Создание таких дронов помогло бы изучать и космические миры, уверен гость эфира.
"Неоднократно уже писалось о том, что на Марсе были выявлены входы, похожие на входы в пещеры. И если жизнь и осталась на Марсе, то с большей вероятностью она может находиться именно под землей, потому что там нет губительного космического излучения, и, возможно, остатки какой-то атмосферы там сохранились", – подытожил ученый.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: