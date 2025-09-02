https://crimea.ria.ru/20250902/speleologi-iz-kryma-protyanuli-optovolokno-na-dva-kilometra-vglub-zemli-1149127369.html

Спелеологи из Крыма протянули оптоволокно на два километра вглубь Земли

Спелеологи из Крыма протянули оптоволокно на два километра вглубь Земли - РИА Новости Крым, 02.09.2025

Спелеологи из Крыма протянули оптоволокно на два километра вглубь Земли

Ученые Крымского федерального университета совместно с коллегами из Петербурга впервые в мире проложили оптоволоконный кабель на глубину два километра в одной... РИА Новости Крым, 02.09.2025

2025-09-02T08:11

2025-09-02T08:11

2025-09-02T06:08

радио "спутник в крыму"

спелеология

геннадий самохин

новости

крым

новости крыма

наука и технологии

связь

связь в крыму

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111761/15/1117611504_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_52e1de21d536761314d442946d8463a4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Ученые Крымского федерального университета совместно с коллегами из Петербурга впервые в мире проложили оптоволоконный кабель на глубину два километра в одной из самых глубоких пещер мира – пещере Крубера в Абхазии. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель отделения РГО в Республике Крым, замдиректора по науке пещеры "Таврида" КФУ имени Вернадского Геннадий Самохин.По его словам, только под землю на такую глубину ученые и спелеологи спускались 11 дней.Тестовая разработка системы мониторинга была установлена совместно с коллегами из Санкт-Петербурга в пещере "Таврида" в Крыму.Он отметил, что экспедиция в пещеру Крубера была проведена Крымским федеральным университетом и Русским географическим обществом и была приурочена к 180-летию РГО.Предварительно перед прокладкой оптоволокна пришлось создать новые технические разработки, так как в абхазских горах нет необходимых источников питания для оптоволокна, таких, как в городах."Нужно было разработать специальную энергосберегающую технологию. Разработали. Очень важен процесс соединения кабеля. Должен быть сварочный аппарат специальный. В пещере в условиях высокой влажности, обводненности, больших расстояний, вертикальных колоссов это сложно сделать. В некоторых местах проводили в составе специальные коннекторы. Есть множество нюансов, которые сделаны технически необычно", – рассказал Геннадий Самохин.На это оптоволокно теперь "нанизаны" приборы, которые измеряют на разных глубинах давление воздуха и температуру воды и подают эти данные наверх в автоматическом режиме.По словам Самохина, исследования крымчан и петербуржцев вызвали в научной мировой среде очень большой интерес. Также прокладку оптоволокна можно будет применять в практических целях, отметил он, для работы спелеоспасателей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

абхазия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

спелеология, геннадий самохин, новости, крым, новости крыма, наука и технологии, связь, связь в крыму, абхазия, кфу (крымский федеральный университет)