https://crimea.ria.ru/20250902/speleologi-iz-kryma-protyanuli-optovolokno-na-dva-kilometra-vglub-zemli-1149127369.html
Спелеологи из Крыма протянули оптоволокно на два километра вглубь Земли
Спелеологи из Крыма протянули оптоволокно на два километра вглубь Земли - РИА Новости Крым, 02.09.2025
Спелеологи из Крыма протянули оптоволокно на два километра вглубь Земли
Ученые Крымского федерального университета совместно с коллегами из Петербурга впервые в мире проложили оптоволоконный кабель на глубину два километра в одной... РИА Новости Крым, 02.09.2025
2025-09-02T08:11
2025-09-02T08:11
2025-09-02T06:08
радио "спутник в крыму"
спелеология
геннадий самохин
новости
крым
новости крыма
наука и технологии
связь
связь в крыму
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111761/15/1117611504_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_52e1de21d536761314d442946d8463a4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Ученые Крымского федерального университета совместно с коллегами из Петербурга впервые в мире проложили оптоволоконный кабель на глубину два километра в одной из самых глубоких пещер мира – пещере Крубера в Абхазии. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель отделения РГО в Республике Крым, замдиректора по науке пещеры "Таврида" КФУ имени Вернадского Геннадий Самохин.По его словам, только под землю на такую глубину ученые и спелеологи спускались 11 дней.Тестовая разработка системы мониторинга была установлена совместно с коллегами из Санкт-Петербурга в пещере "Таврида" в Крыму.Он отметил, что экспедиция в пещеру Крубера была проведена Крымским федеральным университетом и Русским географическим обществом и была приурочена к 180-летию РГО.Предварительно перед прокладкой оптоволокна пришлось создать новые технические разработки, так как в абхазских горах нет необходимых источников питания для оптоволокна, таких, как в городах."Нужно было разработать специальную энергосберегающую технологию. Разработали. Очень важен процесс соединения кабеля. Должен быть сварочный аппарат специальный. В пещере в условиях высокой влажности, обводненности, больших расстояний, вертикальных колоссов это сложно сделать. В некоторых местах проводили в составе специальные коннекторы. Есть множество нюансов, которые сделаны технически необычно", – рассказал Геннадий Самохин.На это оптоволокно теперь "нанизаны" приборы, которые измеряют на разных глубинах давление воздуха и температуру воды и подают эти данные наверх в автоматическом режиме.По словам Самохина, исследования крымчан и петербуржцев вызвали в научной мировой среде очень большой интерес. Также прокладку оптоволокна можно будет применять в практических целях, отметил он, для работы спелеоспасателей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
абхазия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111761/15/1117611504_169:0:1500:998_1920x0_80_0_0_a094caa97d9829ae26e09c2d947a1361.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спелеология, геннадий самохин, новости, крым, новости крыма, наука и технологии, связь, связь в крыму, абхазия, кфу (крымский федеральный университет)
Спелеологи из Крыма протянули оптоволокно на два километра вглубь Земли
Ученые из Крыма и Петербурга провели в Абхазии уникальные исследования пещер
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым.
Ученые Крымского федерального университета совместно с коллегами из Петербурга впервые в мире проложили оптоволоконный кабель на глубину два километра в одной из самых глубоких пещер мира – пещере Крубера в Абхазии. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал председатель отделения РГО в Республике Крым, замдиректора по науке пещеры "Таврида" КФУ имени Вернадского Геннадий Самохин.
"Подземное пространство дистанционными методами практически не исследуется. Есть наработки, но они не всегда корректные. Только непосредственное участие спелеологов открывает новые географические пространства", – сказал Самохин.
По его словам, только под землю на такую глубину ученые и спелеологи спускались 11 дней.
Тестовая разработка системы мониторинга была установлена совместно с коллегами из Санкт-Петербурга в пещере "Таврида" в Крыму.
"Сейчас в пещере "Таврида" одна из лучших систем мониторинга подземной среды в мире. Я сейчас со своего телефона, с любого компьютера могу посмотреть, какая там влажность, температура и все остальное. Много зарубежных коллег уже заинтересовались этими разработками", – подчеркнул исследователь.
Он отметил, что экспедиция в пещеру Крубера была проведена Крымским федеральным университетом и Русским географическим обществом и была приурочена к 180-летию РГО.
Предварительно перед прокладкой оптоволокна пришлось создать новые технические разработки, так как в абхазских горах нет необходимых источников питания для оптоволокна, таких, как в городах.
"Нужно было разработать специальную энергосберегающую технологию. Разработали. Очень важен процесс соединения кабеля. Должен быть сварочный аппарат специальный. В пещере в условиях высокой влажности, обводненности, больших расстояний, вертикальных колоссов это сложно сделать. В некоторых местах проводили в составе специальные коннекторы. Есть множество нюансов, которые сделаны технически необычно", – рассказал Геннадий Самохин.
На это оптоволокно теперь "нанизаны" приборы, которые измеряют на разных глубинах давление воздуха и температуру воды и подают эти данные наверх в автоматическом режиме.
"Измерять параметры подземной среды важно для понимания, как взаимодействует поверхностная атмосфера и подземная атмосфера, поверхностная вода с подземной водой. Через каждый определенный промежуток времени производится фотографирование, получается годовой видеоряд, как изменяется уровень воды, биологическая жизнь. То есть уникальнейшие данные", - сказал крымский спелеолог.
По словам Самохина, исследования крымчан и петербуржцев вызвали в научной мировой среде очень большой интерес. Также прокладку оптоволокна можно будет применять в практических целях, отметил он, для работы спелеоспасателей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.