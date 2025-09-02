Рейтинг@Mail.ru
Спелеологи из Крыма протянули оптоволокно на два километра вглубь Земли - РИА Новости Крым, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20250902/speleologi-iz-kryma-protyanuli-optovolokno-na-dva-kilometra-vglub-zemli-1149127369.html
Спелеологи из Крыма протянули оптоволокно на два километра вглубь Земли
Спелеологи из Крыма протянули оптоволокно на два километра вглубь Земли - РИА Новости Крым, 02.09.2025
Спелеологи из Крыма протянули оптоволокно на два километра вглубь Земли
Ученые Крымского федерального университета совместно с коллегами из Петербурга впервые в мире проложили оптоволоконный кабель на глубину два километра в одной... РИА Новости Крым, 02.09.2025
2025-09-02T08:11
2025-09-02T06:08
радио "спутник в крыму"
спелеология
геннадий самохин
новости
крым
новости крыма
наука и технологии
связь
связь в крыму
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111761/15/1117611504_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_52e1de21d536761314d442946d8463a4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Ученые Крымского федерального университета совместно с коллегами из Петербурга впервые в мире проложили оптоволоконный кабель на глубину два километра в одной из самых глубоких пещер мира – пещере Крубера в Абхазии. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель отделения РГО в Республике Крым, замдиректора по науке пещеры "Таврида" КФУ имени Вернадского Геннадий Самохин.По его словам, только под землю на такую глубину ученые и спелеологи спускались 11 дней.Тестовая разработка системы мониторинга была установлена совместно с коллегами из Санкт-Петербурга в пещере "Таврида" в Крыму.Он отметил, что экспедиция в пещеру Крубера была проведена Крымским федеральным университетом и Русским географическим обществом и была приурочена к 180-летию РГО.Предварительно перед прокладкой оптоволокна пришлось создать новые технические разработки, так как в абхазских горах нет необходимых источников питания для оптоволокна, таких, как в городах."Нужно было разработать специальную энергосберегающую технологию. Разработали. Очень важен процесс соединения кабеля. Должен быть сварочный аппарат специальный. В пещере в условиях высокой влажности, обводненности, больших расстояний, вертикальных колоссов это сложно сделать. В некоторых местах проводили в составе специальные коннекторы. Есть множество нюансов, которые сделаны технически необычно", – рассказал Геннадий Самохин.На это оптоволокно теперь "нанизаны" приборы, которые измеряют на разных глубинах давление воздуха и температуру воды и подают эти данные наверх в автоматическом режиме.По словам Самохина, исследования крымчан и петербуржцев вызвали в научной мировой среде очень большой интерес. Также прокладку оптоволокна можно будет применять в практических целях, отметил он, для работы спелеоспасателей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
абхазия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111761/15/1117611504_169:0:1500:998_1920x0_80_0_0_a094caa97d9829ae26e09c2d947a1361.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
спелеология, геннадий самохин, новости, крым, новости крыма, наука и технологии, связь, связь в крыму, абхазия, кфу (крымский федеральный университет)
Спелеологи из Крыма протянули оптоволокно на два километра вглубь Земли

Ученые из Крыма и Петербурга провели в Абхазии уникальные исследования пещер

08:11 02.09.2025
 
© РИА Новости Крым . Евгений УгаровВ пещере. Архивное фото
В пещере. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости Крым . Евгений Угаров
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Ученые Крымского федерального университета совместно с коллегами из Петербурга впервые в мире проложили оптоволоконный кабель на глубину два километра в одной из самых глубоких пещер мира – пещере Крубера в Абхазии. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель отделения РГО в Республике Крым, замдиректора по науке пещеры "Таврида" КФУ имени Вернадского Геннадий Самохин.
"Подземное пространство дистанционными методами практически не исследуется. Есть наработки, но они не всегда корректные. Только непосредственное участие спелеологов открывает новые географические пространства", – сказал Самохин.
По его словам, только под землю на такую глубину ученые и спелеологи спускались 11 дней.
Тестовая разработка системы мониторинга была установлена совместно с коллегами из Санкт-Петербурга в пещере "Таврида" в Крыму.

"Сейчас в пещере "Таврида" одна из лучших систем мониторинга подземной среды в мире. Я сейчас со своего телефона, с любого компьютера могу посмотреть, какая там влажность, температура и все остальное. Много зарубежных коллег уже заинтересовались этими разработками", – подчеркнул исследователь.

Он отметил, что экспедиция в пещеру Крубера была проведена Крымским федеральным университетом и Русским географическим обществом и была приурочена к 180-летию РГО.
Предварительно перед прокладкой оптоволокна пришлось создать новые технические разработки, так как в абхазских горах нет необходимых источников питания для оптоволокна, таких, как в городах.
"Нужно было разработать специальную энергосберегающую технологию. Разработали. Очень важен процесс соединения кабеля. Должен быть сварочный аппарат специальный. В пещере в условиях высокой влажности, обводненности, больших расстояний, вертикальных колоссов это сложно сделать. В некоторых местах проводили в составе специальные коннекторы. Есть множество нюансов, которые сделаны технически необычно", – рассказал Геннадий Самохин.
На это оптоволокно теперь "нанизаны" приборы, которые измеряют на разных глубинах давление воздуха и температуру воды и подают эти данные наверх в автоматическом режиме.

"Измерять параметры подземной среды важно для понимания, как взаимодействует поверхностная атмосфера и подземная атмосфера, поверхностная вода с подземной водой. Через каждый определенный промежуток времени производится фотографирование, получается годовой видеоряд, как изменяется уровень воды, биологическая жизнь. То есть уникальнейшие данные", - сказал крымский спелеолог.

По словам Самохина, исследования крымчан и петербуржцев вызвали в научной мировой среде очень большой интерес. Также прокладку оптоволокна можно будет применять в практических целях, отметил он, для работы спелеоспасателей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Радио "Спутник в Крыму"СпелеологияГеннадий СамохинНовостиКрымНовости КрымаНаука и технологииСвязьСвязь в КрымуАбхазияКФУ (Крымский федеральный университет)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:45Патрушев заявил об угрозе для России со стороны Японии
10:34Китай вводит безвизовый режим для россиян
10:26Режим ЧС ввели в районе Ростова-на-Дону после атаки БПЛА
10:19Россия и Китай готовы укреплять сотрудничество
10:02В Киеве гремят взрывы - воздушная тревога объявлена в регионах Украины
09:21Более 30 человек пострадали в ДТП в Крыму
09:15Страшная авария с автобусом в Приамурье - пострадали 22 человека
08:43Магнитная буря: Землю будет штормить два дня
08:29В Керчи возобновляется движение после замены коллектора
08:11Спелеологи из Крыма протянули оптоволокно на два километра вглубь Земли
07:38Путин и Си Цзиньпин проводят переговоры в Пекине
07:20Роли и эпиграммы: к 90-летию Валентина Гафта
07:11Крымский мост сейчас: обстановка к утру вторника
06:47В Севастополе подешевели яйца, яблоки и рыба
06:21Путин в Пекине проводит переговоры с лидерами Китая и Монголии
06:04Удар по Ростову сегодня: жители эвакуированы из горящей многоэтажки
00:01Гроза и тепло: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 2 сентября
22:33Саммит ШОС и День знаний в Крыму: главные новости понедельника
22:09Основные итоги встречи лидеров стран ШОС
Лента новостейМолния