Полярные дыры появились на Солнце – с чем связано и что ждет Землю
На Солнце появились полярные корональные дыры – ученые
© Официальный канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАНСолнце
© Официальный канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Полярные корональные дыры появились на Солнце впервые за несколько лет. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.
"На Солнце началось активное формирование полярных корональных дыр. Эти структуры практически исчезли на звезде еще в 2021-2022 годах и за прошедшую неделю начали возвращаться, судя по получаемым из космоса снимкам", – констатируют ученые.
Как уточняют в Лаборатории, полярные дыры похожи на привычные корональные, но всегда формируются только около солнечных полюсов и могут наблюдаться на одном месте значительно дольше – до нескольких лет. При этом плазменные потоки из них бьют не в сторону планет, а вверх из северного и вниз из южного полюсов.
"Хотя по некоторым данным потоки могут иногда опускаться в плоскость расположения планет, хотя и сильно ослабленные. В любом случае, предыдущие наблюдения пока не показали прямых угроз для Земли от возникновения таких структур", – сказано в сообщении.
Ученые подчеркивают также, что формирование полярных дыр может быть связано с процессами ослабления солнечной активности в текущем году, хотя пока она пока остается на высоком уровне, все еще причиняющем значительные "неудобства" Земле.
Активность Солнца в июле выросла в три раза, сообщалось ранее. В целом в 2025 году ожидается самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле.
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