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Полярные дыры появились на Солнце – с чем связано и что ждет Землю

Полярные дыры появились на Солнце – с чем связано и что ждет Землю - РИА Новости Крым, 28.07.2025

Полярные дыры появились на Солнце – с чем связано и что ждет Землю

Полярные корональные дыры появились на Солнце впервые за несколько лет. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических... РИА Новости Крым, 28.07.2025

2025-07-28T21:16

2025-07-28T21:16

2025-07-28T20:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Полярные корональные дыры появились на Солнце впервые за несколько лет. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.Как уточняют в Лаборатории, полярные дыры похожи на привычные корональные, но всегда формируются только около солнечных полюсов и могут наблюдаться на одном месте значительно дольше – до нескольких лет. При этом плазменные потоки из них бьют не в сторону планет, а вверх из северного и вниз из южного полюсов.Ученые подчеркивают также, что формирование полярных дыр может быть связано с процессами ослабления солнечной активности в текущем году, хотя пока она пока остается на высоком уровне, все еще причиняющем значительные "неудобства" Земле.Активность Солнца в июле выросла в три раза, сообщалось ранее. В целом в 2025 году ожидается самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Магнитные бури несут к Земле потоки солнечного ветраКак пережить магнитную бурю: советы врачаУченый объяснила влияние магнитных бурь на человека

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля, астрономия, космос, институт космических исследований, институт солнечно-земной физики, солнце, новости