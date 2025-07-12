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Активность Солнца в июле выросла в три раза

Активность Солнца в июле выросла в три раза - РИА Новости Крым, 12.07.2025

Активность Солнца в июле выросла в три раза

За 11 и 12 июля на Солнце произошло уже 17 вспышек, активность звезды выросла в три раза по сравнению со средними значениями месяца. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 12.07.2025

2025-07-12T18:29

2025-07-12T18:29

2025-07-12T18:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. За 11 и 12 июля на Солнце произошло уже 17 вспышек, активность звезды выросла в три раза по сравнению со средними значениями месяца. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.Астрономы зафиксировали стремительный рост количества и размеров активных зон, включая те, что расположены на невидимой с Земли стороне.По информации ученых, с утра субботы на левом краю Солнца зарегистрировано две вспышки уровня M, которые считаются сильными.При этом ближайшая магнитная буря ожидается на Земле 22 и 23 июля. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

космос

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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