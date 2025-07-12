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Активность Солнца в июле выросла в три раза - РИА Новости Крым, 12.07.2025
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Активность Солнца в июле выросла в три раза
Активность Солнца в июле выросла в три раза - РИА Новости Крым, 12.07.2025
Активность Солнца в июле выросла в три раза
За 11 и 12 июля на Солнце произошло уже 17 вспышек, активность звезды выросла в три раза по сравнению со средними значениями месяца. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 12.07.2025
2025-07-12T18:29
2025-07-12T18:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. За 11 и 12 июля на Солнце произошло уже 17 вспышек, активность звезды выросла в три раза по сравнению со средними значениями месяца. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.Астрономы зафиксировали стремительный рост количества и размеров активных зон, включая те, что расположены на невидимой с Земли стороне.По информации ученых, с утра субботы на левом краю Солнца зарегистрировано две вспышки уровня M, которые считаются сильными.При этом ближайшая магнитная буря ожидается на Земле 22 и 23 июля. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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вспышки на солнце, солнце, космос, земля, метеозависимость, новости, магнитные бури, общество, видео, видео
Активность Солнца в июле выросла в три раза

За два дня на Солнце произошло 17 вспышек – ученые

18:29 12.07.2025 (обновлено: 18:30 12.07.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. За 11 и 12 июля на Солнце произошло уже 17 вспышек, активность звезды выросла в три раза по сравнению со средними значениями месяца. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Астрономы зафиксировали стремительный рост количества и размеров активных зон, включая те, что расположены на невидимой с Земли стороне.

"С 11 по 12 июля на Солнце произошло 17 вспышек. На Солнце с середины вчерашнего дня (11 июля - ред.) наблюдается быстрое увеличение числа и площади активных центров, в том числе на обратной стороне, невидимой с Земли, которую сейчас наблюдает европейский космический аппарат Solar Orbiter. Иными словами, рост активности имеет глобальный характер", - говорится в сообщении на сайте Лаборатории.

По информации ученых, с утра субботы на левом краю Солнца зарегистрировано две вспышки уровня M, которые считаются сильными.
При этом ближайшая магнитная буря ожидается на Земле 22 и 23 июля.
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Вспышки на СолнцеСолнцекосмосЗемляМетеозависимостьНовостиМагнитные буриОбществоВидео
 
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