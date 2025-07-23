https://crimea.ria.ru/20250723/magnitnye-buri-nesut-k-zemle-potoki-solnechnogo-vetra-1148160648.html

Магнитные бури несут к Земле потоки солнечного ветра

Магнитные бури несут к Земле потоки солнечного ветра - РИА Новости Крым, 23.07.2025

Магнитные бури несут к Земле потоки солнечного ветра

В течение ближайших двух суток на Земле вероятны магнитные бури уровня G2 из-за геомагнитных возмущений планетарного масштаба. Об этом сообщается на сайте... РИА Новости Крым, 23.07.2025

2025-07-23T14:44

2025-07-23T14:44

2025-07-23T14:44

магнитные бури

вспышки на солнце

солнце

земля

космос

метеозависимость

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/11/1148039670_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b96e226f0640981551db1d021084fd9a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. В течение ближайших двух суток на Земле вероятны магнитные бури уровня G2 из-за геомагнитных возмущений планетарного масштаба. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.По данным ученых, обстановка начала осложняться накануне вечером из-за геомагнитных возмущений планетарного масштаба, связанных с воздействием на планету потоков быстрого солнечного ветра.Утром 23 июля на Землю обрушилась магнитная буря уровня G1. По мнению заведующей отделением восстановительного лечения Видновской больницы Светланы Малиновской, в период магнитной бури лучше не перетруждаться, побольше отдыхать и отложить на пару дней вопросы, которые требуют концентрации и внимания.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Активность Солнца в июле выросла в три разаМощные взрывы на Солнце: почему участились магнитные буриУченый объяснила влияние магнитных бурь на человека

космос

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магнитные бури, вспышки на солнце, солнце, земля, космос, метеозависимость