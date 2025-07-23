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Магнитные бури несут к Земле потоки солнечного ветра - РИА Новости Крым, 23.07.2025
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Магнитные бури несут к Земле потоки солнечного ветра
Магнитные бури несут к Земле потоки солнечного ветра - РИА Новости Крым, 23.07.2025
Магнитные бури несут к Земле потоки солнечного ветра
В течение ближайших двух суток на Земле вероятны магнитные бури уровня G2 из-за геомагнитных возмущений планетарного масштаба. Об этом сообщается на сайте... РИА Новости Крым, 23.07.2025
2025-07-23T14:44
2025-07-23T14:44
магнитные бури
вспышки на солнце
солнце
земля
космос
метеозависимость
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. В течение ближайших двух суток на Земле вероятны магнитные бури уровня G2 из-за геомагнитных возмущений планетарного масштаба. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.По данным ученых, обстановка начала осложняться накануне вечером из-за геомагнитных возмущений планетарного масштаба, связанных с воздействием на планету потоков быстрого солнечного ветра.Утром 23 июля на Землю обрушилась магнитная буря уровня G1. По мнению заведующей отделением восстановительного лечения Видновской больницы Светланы Малиновской, в период магнитной бури лучше не перетруждаться, побольше отдыхать и отложить на пару дней вопросы, которые требуют концентрации и внимания.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Активность Солнца в июле выросла в три разаМощные взрывы на Солнце: почему участились магнитные буриУченый объяснила влияние магнитных бурь на человека
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магнитные бури, вспышки на солнце, солнце, земля, космос, метеозависимость
Магнитные бури несут к Земле потоки солнечного ветра

Магнитные бури уровня G2 ожидаются на Земле в течение двух суток – ученые

14:44 23.07.2025
 
© Официальный канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Вспышка на Солнце
Вспышка на Солнце
© Официальный канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. В течение ближайших двух суток на Земле вероятны магнитные бури уровня G2 из-за геомагнитных возмущений планетарного масштаба. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.
"В течение суток ожидаются повторные события близкого уровня с возможным усилением до категории G2. Вероятность более сильных бурь составляет менее одного процента", – сказано в сообщении.
По данным ученых, обстановка начала осложняться накануне вечером из-за геомагнитных возмущений планетарного масштаба, связанных с воздействием на планету потоков быстрого солнечного ветра.
"По прогнозу общая продолжительность времени, в течение которого магнитосфера будет выведена из равновесия, не должна превысить двух суток. Пик геомагнитных возмущений придется на 23 июля", - считают ученые.
Утром 23 июля на Землю обрушилась магнитная буря уровня G1. По мнению заведующей отделением восстановительного лечения Видновской больницы Светланы Малиновской, в период магнитной бури лучше не перетруждаться, побольше отдыхать и отложить на пару дней вопросы, которые требуют концентрации и внимания.
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Магнитные буриВспышки на СолнцеСолнцеЗемлякосмосМетеозависимость
 
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