Солнечный ветер гонит на землю магнитные бури

Из-за высокой скорости солнечного ветра Земле угрожают магнитные бури - ученые
© Официальный канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Вспышка на Солнце
© Официальный канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. В течение суток сохранятся высокие риски геомагнитных возмущений и слабых магнитных бурь из-за солнечного ветра, который не сбавляет скорость. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Геомагнитная обстановка — высокие риски геомагнитных возмущений и слабых магнитных бурь из-за сохраняющейся высокой скорости солнечного ветра. Вспышечная активность — повышенная с возможностью умеренного роста", - говорится в прогнозе на сутки.
Накануне эксперты отмечали, что планета, судя по всему, достигла неустойчивого равновесия с изменившимися параметрами межпланетной среды, и сильных возмущений нет. Однако текущий спад является довольно хрупким, и первый же заметный рост магнитного поля чреват возвратом к бурям более сильного уровня, сообщали в Лаборатории.
15 сентября на Земле наблюдался сильный всплеск геомагнитной активности. В утренние часы началась магнитная буря уровня близкого к G3. А вечером в понедельник ученые также спрогнозировали второй за сутки сильный всплеск геомагнитной активности.
