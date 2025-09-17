https://crimea.ria.ru/20250917/solnechnyy-veter-gonit-na-zemlyu-magnitnye-buri-1149502065.html

Солнечный ветер гонит на землю магнитные бури

Солнечный ветер гонит на землю магнитные бури - РИА Новости Крым, 17.09.2025

Солнечный ветер гонит на землю магнитные бури

В течение суток сохранятся высокие риски геомагнитных возмущений и слабых магнитных бурь из-за солнечного ветра, который не сбавляет скорость. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 17.09.2025

2025-09-17T09:28

2025-09-17T09:28

2025-09-17T09:28

россия

космос

земля

магнитные бури

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/11/1148039670_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b96e226f0640981551db1d021084fd9a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. В течение суток сохранятся высокие риски геомагнитных возмущений и слабых магнитных бурь из-за солнечного ветра, который не сбавляет скорость. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Накануне эксперты отмечали, что планета, судя по всему, достигла неустойчивого равновесия с изменившимися параметрами межпланетной среды, и сильных возмущений нет. Однако текущий спад является довольно хрупким, и первый же заметный рост магнитного поля чреват возвратом к бурям более сильного уровня, сообщали в Лаборатории.15 сентября на Земле наблюдался сильный всплеск геомагнитной активности. В утренние часы началась магнитная буря уровня близкого к G3. А вечером в понедельник ученые также спрогнозировали второй за сутки сильный всплеск геомагнитной активности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Полярные дыры появились на Солнце – с чем связано и что ждет ЗемлюГде на Марсе можно найти жизньКрымские ученые помогут искать жизнь под поверхностью Марса

россия

космос

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, космос, земля, магнитные бури, новости