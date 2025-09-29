https://crimea.ria.ru/20250929/magnitnaya-burya--kogda-zhdat-novyy-geomagnitnyy-udar-na-zemle-1149794575.html

Магнитная буря – когда ждать новый геомагнитный удар на Земле

Магнитная буря – когда ждать новый геомагнитный удар на Земле

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. 2 октября на Землю обрушится новая магнитная буря. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.Накануне ученые предупредили, что на Солнце наблюдается заметный рост активности, за последние часы зарегистрированы две сильных вспышки M класса и несколько событий более низкого уровня С. В воскресенье на звезде произошла импульсная вспышка класса M6.4 – самая мощная с июня.В целом, в 2025 году регистрируется самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле, заявляли ранее ученые.

