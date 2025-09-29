Рейтинг@Mail.ru
Магнитная буря – когда ждать новый геомагнитный удар на Земле - РИА Новости Крым, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250929/magnitnaya-burya--kogda-zhdat-novyy-geomagnitnyy-udar-na-zemle-1149794575.html
Магнитная буря – когда ждать новый геомагнитный удар на Земле
Магнитная буря – когда ждать новый геомагнитный удар на Земле - РИА Новости Крым, 29.09.2025
Магнитная буря – когда ждать новый геомагнитный удар на Земле
2 октября на Землю обрушится новая магнитная буря. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. РИА Новости Крым, 29.09.2025
2025-09-29T08:17
2025-09-29T08:10
магнитные бури
земля
вспышки на солнце
солнце
институт солнечно-земной физики
институт космических исследований
космос
метеозависимость
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/11/1148039670_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b96e226f0640981551db1d021084fd9a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. 2 октября на Землю обрушится новая магнитная буря. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.Накануне ученые предупредили, что на Солнце наблюдается заметный рост активности, за последние часы зарегистрированы две сильных вспышки M класса и несколько событий более низкого уровня С. В воскресенье на звезде произошла импульсная вспышка класса M6.4 – самая мощная с июня.В целом, в 2025 году регистрируется самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле, заявляли ранее ученые.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
космос
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/11/1148039670_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_e43dbe2c27a0516bdbaf3eb2ac9f741d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
магнитные бури, земля, вспышки на солнце, солнце, институт солнечно-земной физики, институт космических исследований, космос, метеозависимость, новости
Магнитная буря – когда ждать новый геомагнитный удар на Земле

Магнитная буря обрушится на Землю 2 октября

08:17 29.09.2025
 
© Официальный канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Вспышка на Солнце
Вспышка на Солнце
© Официальный канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. 2 октября на Землю обрушится новая магнитная буря. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
Накануне ученые предупредили, что на Солнце наблюдается заметный рост активности, за последние часы зарегистрированы две сильных вспышки M класса и несколько событий более низкого уровня С. В воскресенье на звезде произошла импульсная вспышка класса M6.4 – самая мощная с июня.

По данным Лаборатории, в четверг, 2 октября на Земле ожидается магнитная буря уровня G1. После всплеска геомагнитная обстановка на нашей планете будет неспокойной еще четыре дня.

В целом, в 2025 году регистрируется самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле, заявляли ранее ученые.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Магнитные буриЗемляВспышки на СолнцеСолнцеИнститут солнечно-земной физикиИнститут космических исследованийкосмосМетеозависимостьНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:17Магнитная буря – когда ждать новый геомагнитный удар на Земле
08:05Крымский мост перекрыт
07:3984 вражеских беспилотника атаковали ночью регионы России
07:33Энергоснабжение Белгорода почти полностью восстановлено после атаки
07:13Трамп разрешил Киеву наносить удары вглубь России – Келлог
06:51Медузы "облюбовали" Азовское море на долгие годы
06:28Выборы в Молдавии: стали известны предварительные итоги
06:06Крымский мост - ситуация утром в понедельник
00:01Неделя в Крыму начнется с дождей
00:00Какой сегодня праздник: 29 сентября
22:37Правящая партия Молдавии лидирует после обработки 30 процентов протоколов
21:59В Молдавии завершились выборы в парламент – лидирует оппозиция
21:54Избиение девочки в Крыму и прощание с Тиграном Кеосаяном: главное за день
21:50Генсек НАТО сделал неутешительное заявление для Зеленского
21:24Мужчина сжег знакомую живьем – ранены еще четверо
20:59Бастрыкин затребовал доклад по делу об избиении школьницы в Крыму
20:49Дети на виноградниках: почему в Севастополе растет число молодых аграриев
20:20Какой будет погода в Крыму в финале сентября
20:02Крымский мост – обстановка к вечеру воскресенья
19:48Атака ВСУ на Белгородскую область: в регионе серьезные перебои со светом
Лента новостейМолния