https://crimea.ria.ru/20250929/magnitnaya-burya--kogda-zhdat-novyy-geomagnitnyy-udar-na-zemle-1149794575.html
Магнитная буря – когда ждать новый геомагнитный удар на Земле
Магнитная буря – когда ждать новый геомагнитный удар на Земле - РИА Новости Крым, 29.09.2025
Магнитная буря – когда ждать новый геомагнитный удар на Земле
2 октября на Землю обрушится новая магнитная буря. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. РИА Новости Крым, 29.09.2025
2025-09-29T08:17
2025-09-29T08:17
2025-09-29T08:10
магнитные бури
земля
вспышки на солнце
солнце
институт солнечно-земной физики
институт космических исследований
космос
метеозависимость
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/11/1148039670_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b96e226f0640981551db1d021084fd9a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. 2 октября на Землю обрушится новая магнитная буря. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.Накануне ученые предупредили, что на Солнце наблюдается заметный рост активности, за последние часы зарегистрированы две сильных вспышки M класса и несколько событий более низкого уровня С. В воскресенье на звезде произошла импульсная вспышка класса M6.4 – самая мощная с июня.В целом, в 2025 году регистрируется самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле, заявляли ранее ученые.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
космос
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/11/1148039670_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_e43dbe2c27a0516bdbaf3eb2ac9f741d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
магнитные бури, земля, вспышки на солнце, солнце, институт солнечно-земной физики, институт космических исследований, космос, метеозависимость, новости
Магнитная буря – когда ждать новый геомагнитный удар на Земле
Магнитная буря обрушится на Землю 2 октября