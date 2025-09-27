Рейтинг@Mail.ru
Новые вспышки на Солнце – каковы риски для Земли - РИА Новости Крым, 27.09.2025
Новые вспышки на Солнце – каковы риски для Земли
Новые вспышки на Солнце – каковы риски для Земли - РИА Новости Крым, 27.09.2025
Новые вспышки на Солнце – каковы риски для Земли
На Солнце наблюдается заметный рост активности. Как сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН, за последние часы... РИА Новости Крым, 27.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. На Солнце наблюдается заметный рост активности. Как сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН, за последние часы зарегистрированы две сильных вспышки M класса и несколько событий более низкого уровня С.Пока всплеск активности ученые считают краткосрочной реакцией на разовые выбросы энергии, при этом отмечают и признаки глобального системного роста."Учитывая, что ростом активности частично задеты и центральные области Солнца, в прогнозах были повышены риски для Земли, но пока это повышение носит абстрактный характер. Конкретных событий, в том числе крупных выбросов плазмы в сторону планеты, пока зарегистрировано не было", – констатировали в Лаборатории.В целом в 2025 году регистрируется самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле, заявляли ранее ученые.
Новые вспышки на Солнце – каковы риски для Земли

На Солнце наблюдается заметный рост активности – ученые

17:16 27.09.2025
 
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАНВспышки на Солнце
Вспышки на Солнце
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. На Солнце наблюдается заметный рост активности. Как сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН, за последние часы зарегистрированы две сильных вспышки M класса и несколько событий более низкого уровня С.

"Наблюдения с высоким разрешением показывают довольно сильную динамику в центре и на восточном крае солнечного диска. Судя по всему, происходит выброс дополнительной энергии в корону из расположенного ниже конвективного слоя. Именно эта энергия в данный момент перерабатывается во взрывные процессы во внешней атмосфере, а также в потоки жесткого излучения", – сказано в сообщении.

Пока всплеск активности ученые считают краткосрочной реакцией на разовые выбросы энергии, при этом отмечают и признаки глобального системного роста.
"Учитывая, что ростом активности частично задеты и центральные области Солнца, в прогнозах были повышены риски для Земли, но пока это повышение носит абстрактный характер. Конкретных событий, в том числе крупных выбросов плазмы в сторону планеты, пока зарегистрировано не было", – констатировали в Лаборатории.
В целом в 2025 году регистрируется самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле, заявляли ранее ученые.
