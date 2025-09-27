https://crimea.ria.ru/20250927/novye-vspyshki-na-solntse--kakovy-riski-dlya-zemli-1149779176.html
Новые вспышки на Солнце – каковы риски для Земли
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. На Солнце наблюдается заметный рост активности. Как сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН, за последние часы зарегистрированы две сильных вспышки M класса и несколько событий более низкого уровня С.Пока всплеск активности ученые считают краткосрочной реакцией на разовые выбросы энергии, при этом отмечают и признаки глобального системного роста."Учитывая, что ростом активности частично задеты и центральные области Солнца, в прогнозах были повышены риски для Земли, но пока это повышение носит абстрактный характер. Конкретных событий, в том числе крупных выбросов плазмы в сторону планеты, пока зарегистрировано не было", – констатировали в Лаборатории.В целом в 2025 году регистрируется самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле, заявляли ранее ученые.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Полярные дыры появились на Солнце – с чем связано и что ждет ЗемлюКак пережить магнитную бурю: советы врачаУченый объяснила влияние магнитных бурь на человека
космос
Новые вспышки на Солнце – каковы риски для Земли
На Солнце наблюдается заметный рост активности – ученые
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. На Солнце наблюдается заметный рост активности. Как сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН, за последние часы зарегистрированы две сильных вспышки M класса и несколько событий более низкого уровня С.
"Наблюдения с высоким разрешением показывают довольно сильную динамику в центре и на восточном крае солнечного диска. Судя по всему, происходит выброс дополнительной энергии в корону из расположенного ниже конвективного слоя. Именно эта энергия в данный момент перерабатывается во взрывные процессы во внешней атмосфере, а также в потоки жесткого излучения", – сказано в сообщении.
Пока всплеск активности ученые считают краткосрочной реакцией на разовые выбросы энергии, при этом отмечают и признаки глобального системного роста.
"Учитывая, что ростом активности частично задеты и центральные области Солнца, в прогнозах были повышены риски для Земли, но пока это повышение носит абстрактный характер. Конкретных событий, в том числе крупных выбросов плазмы в сторону планеты, пока зарегистрировано не было", – констатировали в Лаборатории.
В целом в 2025 году регистрируется самая высокая солнечная активность
за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле, заявляли ранее ученые.
