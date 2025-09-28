Рейтинг@Mail.ru
На Солнце произошла самая мощная вспышка за три месяца - РИА Новости Крым, 28.09.2025
На Солнце произошла самая мощная вспышка за три месяца
На Солнце произошла самая мощная вспышка за три месяца - РИА Новости Крым, 28.09.2025
На Солнце произошла самая мощная вспышка за три месяца
Импульсная вспышка класса M6.4 произошла на Солнце в воскресенье. Как сообщили в Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН, она... РИА Новости Крым, 28.09.2025
2025-09-28T14:23
2025-09-28T14:14
вспышки на солнце
солнце
космос
новости
институт солнечно-земной физики
институт космических исследований
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Импульсная вспышка класса M6.4 произошла на Солнце в воскресенье. Как сообщили в Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН, она стала самой мощной с июня.По данным ученых, прямые наблюдения вспышки показывают, что в космос были выброшены большие объемы плазмы. "Однако их скорости, предварительно, недостаточны для преодоления гравитации Солнца, и, с большой вероятностью, уйти в межпланетное пространство они не смогут и через некоторое время опадут обратно на Солнце огненным дождем", - добавили в Лаборатории. Ученые также отмечают, что событие довольно сильно смещено относительно линии Солнце – Земля, что снижает связанные с ним риски магнитных бурь. Накануне в Лаборатории сообщили о заметном росте активности. В субботу на звезде были зафиксированы зарегистрированы две сильных вспышки M класса и несколько событий более низкого уровня С.В целом в 2025 году регистрируется самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле, заявляли ранее ученые.
космос
вспышки на солнце, солнце, космос, новости, институт солнечно-земной физики, институт космических исследований
На Солнце произошла самая мощная вспышка за три месяца

На Солнце произошла самая мощная за три месяца импульсная вспышка

14:23 28.09.2025
 
© Официальный канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Вспышка на Солнце
Вспышка на Солнце
© Официальный канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Импульсная вспышка класса M6.4 произошла на Солнце в воскресенье. Как сообщили в Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН, она стала самой мощной с июня.

"Максимум энерговыделения, согласно измерениям рентгеновского излучения Солнца, пришелся на 11:43 по московскому времени. Событие является крупнейшим с 19 июня текущего года, то есть более чем за три месяца", - сказано в сообщении.

По данным ученых, прямые наблюдения вспышки показывают, что в космос были выброшены большие объемы плазмы.
"Однако их скорости, предварительно, недостаточны для преодоления гравитации Солнца, и, с большой вероятностью, уйти в межпланетное пространство они не смогут и через некоторое время опадут обратно на Солнце огненным дождем", - добавили в Лаборатории.
Ученые также отмечают, что событие довольно сильно смещено относительно линии Солнце – Земля, что снижает связанные с ним риски магнитных бурь.
Накануне в Лаборатории сообщили о заметном росте активности. В субботу на звезде были зафиксированы зарегистрированы две сильных вспышки M класса и несколько событий более низкого уровня С.
В целом в 2025 году регистрируется самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле, заявляли ранее ученые.
