На Солнце произошла самая мощная вспышка за три месяца

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Импульсная вспышка класса M6.4 произошла на Солнце в воскресенье. Как сообщили в Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН, она стала самой мощной с июня.По данным ученых, прямые наблюдения вспышки показывают, что в космос были выброшены большие объемы плазмы. "Однако их скорости, предварительно, недостаточны для преодоления гравитации Солнца, и, с большой вероятностью, уйти в межпланетное пространство они не смогут и через некоторое время опадут обратно на Солнце огненным дождем", - добавили в Лаборатории. Ученые также отмечают, что событие довольно сильно смещено относительно линии Солнце – Земля, что снижает связанные с ним риски магнитных бурь. Накануне в Лаборатории сообщили о заметном росте активности. В субботу на звезде были зафиксированы зарегистрированы две сильных вспышки M класса и несколько событий более низкого уровня С.В целом в 2025 году регистрируется самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле, заявляли ранее ученые.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Импульсная вспышка класса M6.4 произошла на Солнце в воскресенье. Как сообщили в Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН, она стала самой мощной с июня.
"Максимум энерговыделения, согласно измерениям рентгеновского излучения Солнца, пришелся на 11:43 по московскому времени. Событие является крупнейшим с 19 июня текущего года, то есть более чем за три месяца", - сказано в сообщении.
По данным ученых, прямые наблюдения вспышки показывают, что в космос были выброшены большие объемы плазмы.
"Однако их скорости, предварительно, недостаточны для преодоления гравитации Солнца, и, с большой вероятностью, уйти в межпланетное пространство они не смогут и через некоторое время опадут обратно на Солнце огненным дождем", - добавили в Лаборатории.
Ученые также отмечают, что событие довольно сильно смещено относительно линии Солнце – Земля, что снижает связанные с ним риски магнитных бурь.
Накануне в Лаборатории сообщили о заметном росте активности
. В субботу на звезде были зафиксированы зарегистрированы две сильных вспышки M класса и несколько событий более низкого уровня С.
В целом в 2025 году регистрируется самая высокая солнечная активность
за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле, заявляли ранее ученые.
