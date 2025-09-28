https://crimea.ria.ru/20250928/na-solntse-proizoshla-samaya-moschnaya-vspyshka-za-tri-mesyatsa-1149797989.html

На Солнце произошла самая мощная вспышка за три месяца

На Солнце произошла самая мощная вспышка за три месяца - РИА Новости Крым, 28.09.2025

На Солнце произошла самая мощная вспышка за три месяца

Импульсная вспышка класса M6.4 произошла на Солнце в воскресенье. Как сообщили в Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН, она... РИА Новости Крым, 28.09.2025

2025-09-28T14:23

2025-09-28T14:23

2025-09-28T14:14

вспышки на солнце

солнце

космос

новости

институт солнечно-земной физики

институт космических исследований

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/11/1148039670_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b96e226f0640981551db1d021084fd9a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Импульсная вспышка класса M6.4 произошла на Солнце в воскресенье. Как сообщили в Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН, она стала самой мощной с июня.По данным ученых, прямые наблюдения вспышки показывают, что в космос были выброшены большие объемы плазмы. "Однако их скорости, предварительно, недостаточны для преодоления гравитации Солнца, и, с большой вероятностью, уйти в межпланетное пространство они не смогут и через некоторое время опадут обратно на Солнце огненным дождем", - добавили в Лаборатории. Ученые также отмечают, что событие довольно сильно смещено относительно линии Солнце – Земля, что снижает связанные с ним риски магнитных бурь. Накануне в Лаборатории сообщили о заметном росте активности. В субботу на звезде были зафиксированы зарегистрированы две сильных вспышки M класса и несколько событий более низкого уровня С.В целом в 2025 году регистрируется самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле, заявляли ранее ученые.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

космос

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вспышки на солнце, солнце, космос, новости, институт солнечно-земной физики, институт космических исследований