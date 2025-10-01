https://crimea.ria.ru/20251001/nado-priznat-nepriyatnuyu-istinu-politolog-ob-itogakh-vyborov-v-moldavii-1149879863.html
"Надо признать неприятную истину": политолог об итогах выборов в Молдавии
"Надо признать неприятную истину": политолог об итогах выборов в Молдавии
Если бы оппозиция власти в Молдавии была едина, крепка и целеустремлена, то объединилась бы еще до выборов, чтобы обрести безусловную победу, но этого не... РИА Новости Крым, 01.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Если бы оппозиция власти в Молдавии была едина, крепка и целеустремлена, то объединилась бы еще до выборов, чтобы обрести безусловную победу, но этого не произошло. А значит, следует признать: значительная часть молдавского населения – за Майю Санду и ее политический курс. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог и журналист Юрий Светов.Накануне оппозиционный действующей власти в Молдавии политический блок "Победа" назвал прошедшие в Молдавии парламентские выборы нелегитимными, заявив в своем публичном сообщении, что будет "бороться за восстановление реальной воли граждан". Также один из лидеров оппозиционного Патриотического блока Игорь Додон в этот день заявил, что президент Молдавии Майя Санду и правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) проиграли выборы по итогам голосования внутри страны, "и это прямое свидетельство недоверия граждан", живущих в республике."Есть хорошая русская поговорка: "После драки кулаками не машут", – прокомментировал эти заявления представителей молдавской оппозиции политолог Юрий Светов.Эксперт уверен, что если бы оппозиция в Молдавии была единой силой с общей целью – не дать победить прозападной правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду, то объединилась бы, и тогда свое превосходство не пришлось доказывать иначе, кроме как голосами молдавских граждан.Теперь же говорить о нелегитимности победившей силы, ориентированной на Европу, не только поздно и бессмысленно, но и криводушно, считает он."Когда господин Додон говорит о победе оппозиции – извините. Ему никто не давал права говорить от имени всех. В составе партий, которые будут входить в парламент, есть партия проевропейского пути – "Альтернатива", и она со своими мандатами будет поддерживать Санду. Поэтому не надо желаемое выдавать за действительное", – аргументировал свою позицию политолог.На самом же деле происходящее, по мнению Светова, объясняется просто: если бы в молдавском обществе был запрос на протест, он бы проявился раньше, но его нет."Надо признать неприятную истину: значительная часть населения Молдавии за Санду, за ее идею о том, что надо вступать в Европу", – констатировал Светов."Поэтому я думаю, что в Молдавии будет продолжена прежняя политика. Санду сформирует свое правительство, которое будет следовать ее политике. И, как госпожа Урсула фон дер Ляйен (глава Еврокомиссии – ред.) заявила: двери Молдавии в Евросоюз открыты", – резюмировал эксперт.Десятки нарушений зафиксировали на выборах в МолдавииПарламентские выборы в Молдавии 2025В воскресенье, 28 сентября, в Молдавии прошли досрочные выборы в парламент, по итогам которых голоса избирателей распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду и оппозицией, которая представлена несколькими партиями, преимущественно ориентированными на Россию. ПДС набрала 50,2%, оппозиция – 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как внутри страны выборы выиграла оппозиция.Ранее профессор факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова, заведующий кафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло высказал мнение о том, к чему Запад готовит Молдову, покрывая грубые нарушения на выборах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:НАТО готовится оккупировать Молдавию – Служба внешней разведки "Победа" партии Санду на выборах: к чему Запад готовит Молдову – мнение Евросоюз готовит "сербский майдан" – СВР
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым.
Если бы оппозиция власти в Молдавии была едина, крепка и целеустремлена, то объединилась бы еще до выборов, чтобы обрести безусловную победу, но этого не произошло. А значит, следует признать: значительная часть молдавского населения – за Майю Санду и ее политический курс. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал политолог и журналист Юрий Светов.
Накануне оппозиционный действующей власти в Молдавии политический блок "Победа" назвал прошедшие в Молдавии парламентские выборы нелегитимными
, заявив в своем публичном сообщении, что будет "бороться за восстановление реальной воли граждан". Также один из лидеров оппозиционного Патриотического блока Игорь Додон в этот день заявил, что президент Молдавии Майя Санду и правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) проиграли выборы по итогам голосования внутри страны, "и это прямое свидетельство недоверия граждан", живущих в республике.
"Есть хорошая русская поговорка: "После драки кулаками не машут", – прокомментировал эти заявления представителей молдавской оппозиции политолог Юрий Светов.
Эксперт уверен, что если бы оппозиция в Молдавии была единой силой с общей целью – не дать победить прозападной правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду, то объединилась бы, и тогда свое превосходство не пришлось доказывать иначе, кроме как голосами молдавских граждан.
"У оппозиции была возможность объединиться и предстать перед избирателем, дать ему выбор: вот правящая партия Санду – с одной стороны, а с другой стороны – вот мы, оппозиционные силы. Надо было до выборов это делать", – сказал Светов.
Теперь же говорить о нелегитимности победившей силы, ориентированной на Европу, не только поздно и бессмысленно, но и криводушно, считает он.
"Когда господин Додон говорит о победе оппозиции – извините. Ему никто не давал права говорить от имени всех. В составе партий, которые будут входить в парламент, есть партия проевропейского пути – "Альтернатива", и она со своими мандатами будет поддерживать Санду. Поэтому не надо желаемое выдавать за действительное", – аргументировал свою позицию политолог.
На самом же деле происходящее, по мнению Светова, объясняется просто: если бы в молдавском обществе был запрос на протест, он бы проявился раньше, но его нет.
"Надо признать неприятную истину: значительная часть населения Молдавии за Санду, за ее идею о том, что надо вступать в Европу", – констатировал Светов.
"Поэтому я думаю, что в Молдавии будет продолжена прежняя политика. Санду сформирует свое правительство, которое будет следовать ее политике. И, как госпожа Урсула фон дер Ляйен (глава Еврокомиссии – ред.) заявила: двери Молдавии в Евросоюз открыты", – резюмировал эксперт.
Парламентские выборы в Молдавии 2025
В воскресенье, 28 сентября, в Молдавии прошли досрочные выборы в парламент, по итогам которых голоса избирателей распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду и оппозицией, которая представлена несколькими партиями, преимущественно ориентированными на Россию. ПДС набрала 50,2%, оппозиция – 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как внутри страны выборы выиграла оппозиция.
Ранее профессор факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова, заведующий кафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло высказал мнение о том, к чему Запад готовит Молдову
, покрывая грубые нарушения
на выборах.
