Евросоюз готовит "сербский майдан" по многократно отработанному сценарию – СВР
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Евросоюз готовит "сербский майдан", чтобы привести к власти в этой стране лояльное себе руководство. Об этом в понедельник заявили в Службе внешней разведки России.
"По поступающей в СВР России информации, нынешние беспорядки в Сербии с активным участием молодежи во многом являются продуктом подрывной деятельности Евросоюза и входящих в него государств", – говорится в сообщении.
По данным разведки, евроэлиты настроены использовать годовщину трагических событий в Нови-Саде 1 ноября, которые стали триггером протестных акций. В СВР добавили, что упор делается на "промывание мозгов" сербской молодежи и рекламу так называемого "светлого европейского будущего". В Брюсселе рассчитывают, что финансовая накачка СМИ и НПО позволит мобилизовать протестный электорат, вывести людей на улицы и завершить "сербский майдан" по многократно отработанному сценарию.
"Цель европейского либерального мейнстрима - привести к власти в этой крупнейшей балканской стране послушное и лояльное Брюсселю руководство", - добавили в СВР.
Осенью прошлого года в сербском городе Нови-Саде начались общественные беспорядки с участием сторонников оппозиционных сил после обрушения части здания железнодорожного вокзала, при котором погибли 14 человек, в том числе шестилетний ребенок. Комментируя тему, политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко подчеркивал, что Запад и использует любые возможности для подготовки государственных переворотов в восточно-европейских странах, которые пытаются продвигать политику национальных интересов. И хотя в Сербии все еще сохраняются пророссийские настроения, Запад не оставит попыток изменить ситуацию в свою пользу, играя грязно - по своей старой схеме.
