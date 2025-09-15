Рейтинг@Mail.ru
15.09.2025
Евросоюз готовит "сербский майдан" – СВР
Евросоюз готовит "сербский майдан" – СВР - РИА Новости Крым, 15.09.2025
Евросоюз готовит "сербский майдан" – СВР
Евросоюз готовит "сербский майдан", чтобы привести к власти в этой стране лояльное себе руководство. Об этом в понедельник заявили в Службе внешней разведки... РИА Новости Крым, 15.09.2025
2025-09-15T12:22
2025-09-15T12:21
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Евросоюз готовит "сербский майдан", чтобы привести к власти в этой стране лояльное себе руководство. Об этом в понедельник заявили в Службе внешней разведки России.По данным разведки, евроэлиты настроены использовать годовщину трагических событий в Нови-Саде 1 ноября, которые стали триггером протестных акций. В СВР добавили, что упор делается на "промывание мозгов" сербской молодежи и рекламу так называемого "светлого европейского будущего". В Брюсселе рассчитывают, что финансовая накачка СМИ и НПО позволит мобилизовать протестный электорат, вывести людей на улицы и завершить "сербский майдан" по многократно отработанному сценарию.Осенью прошлого года в сербском городе Нови-Саде начались общественные беспорядки с участием сторонников оппозиционных сил после обрушения части здания железнодорожного вокзала, при котором погибли 14 человек, в том числе шестилетний ребенок. Комментируя тему, политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко подчеркивал, что Запад и использует любые возможности для подготовки государственных переворотов в восточно-европейских странах, которые пытаются продвигать политику национальных интересов. И хотя в Сербии все еще сохраняются пророссийские настроения, Запад не оставит попыток изменить ситуацию в свою пользу, играя грязно - по своей старой схеме.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Козырь Вучичу: эксперт о заявлении СВР о боеприпасах из Сербии для КиеваВ Сербии назвали СВО оправданной: Россия борется против системыСербия никогда не станет частью антироссийской истерики – вице-премьер
12:22 15.09.2025
 
© РИА Новости . Евгения Новоженина
Государственный флаг Республики Сербия
© РИА Новости . Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Евросоюз готовит "сербский майдан", чтобы привести к власти в этой стране лояльное себе руководство. Об этом в понедельник заявили в Службе внешней разведки России.

"По поступающей в СВР России информации, нынешние беспорядки в Сербии с активным участием молодежи во многом являются продуктом подрывной деятельности Евросоюза и входящих в него государств", – говорится в сообщении.

По данным разведки, евроэлиты настроены использовать годовщину трагических событий в Нови-Саде 1 ноября, которые стали триггером протестных акций. В СВР добавили, что упор делается на "промывание мозгов" сербской молодежи и рекламу так называемого "светлого европейского будущего". В Брюсселе рассчитывают, что финансовая накачка СМИ и НПО позволит мобилизовать протестный электорат, вывести людей на улицы и завершить "сербский майдан" по многократно отработанному сценарию.
"Цель европейского либерального мейнстрима - привести к власти в этой крупнейшей балканской стране послушное и лояльное Брюсселю руководство", - добавили в СВР.
Осенью прошлого года в сербском городе Нови-Саде начались общественные беспорядки с участием сторонников оппозиционных сил после обрушения части здания железнодорожного вокзала, при котором погибли 14 человек, в том числе шестилетний ребенок. Комментируя тему, политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко подчеркивал, что Запад и использует любые возможности для подготовки государственных переворотов в восточно-европейских странах, которые пытаются продвигать политику национальных интересов. И хотя в Сербии все еще сохраняются пророссийские настроения, Запад не оставит попыток изменить ситуацию в свою пользу, играя грязно - по своей старой схеме.
