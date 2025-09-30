https://crimea.ria.ru/20250930/narod-golosoval-protiv-rezhima--oppozitsiya-ne-priznala-vybory-v-moldavii-1149861042.html

"Народ голосовал против режима" – оппозиция не признала выборы в Молдавии

"Народ голосовал против режима" – оппозиция не признала выборы в Молдавии - РИА Новости Крым, 30.09.2025

"Народ голосовал против режима" – оппозиция не признала выборы в Молдавии

Оппозиция Молдавии считает прошедшие парламентские выборы в Молдавии нелегитимными, поскольку правящая партия "Действие и солидарность" проиграла внутри страны. РИА Новости Крым, 30.09.2025

2025-09-30T20:00

2025-09-30T20:00

2025-09-30T20:00

молдавия

выборы

в мире

политика

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1d/1149827302_0:203:3153:1977_1920x0_80_0_0_0515378833580707bdb217aa73ec5bad.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Оппозиция Молдавии считает прошедшие парламентские выборы в Молдавии нелегитимными, поскольку правящая партия "Действие и солидарность" проиграла внутри страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на публикацию партии "Победа".Кроме того, оппозиция считает, что при всех фальсификациях правящая партия проиграла в самой Молдавии, хоть и провела "наглую политоперацию по удержанию власти" в Молдавии, отметил оппозиционный блок "Победа".В воскресенье, 28 сентября, в Молдавии прошли досрочные выборы в парламент. Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС), поддерживающая курс президента Майи Санду, победила на выборах с минимальным перевесом. С учетом голосов избирателей за рубежом ПДС набрала 50,2%, а оппозиционные политсилы – 49,8%.Депутат Госдумы, председатель совета Автономной некоммерческой организации "Евразия" Алена Аршинова заявила, что парламентские выборы в Молдавии нельзя признать легитимными, поскольку в процессе голосования были зафиксированы беспрецедентные по масштабу массовые нарушения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Победа" партии Санду на выборах: к чему Запад готовит Молдову – мнениеДесятки нарушений зафиксировали на выборах в МолдавииЕвросоюз готовит "сербский майдан" – СВР

молдавия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

молдавия, выборы, в мире, политика, новости