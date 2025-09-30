"Народ голосовал против режима" – оппозиция не признала выборы в Молдавии
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Оппозиция Молдавии считает прошедшие парламентские выборы в Молдавии нелегитимными, поскольку правящая партия "Действие и солидарность" проиграла внутри страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на публикацию партии "Победа".
"Эти "выборы" нелегитимны. Блок "Победа" будет бороться за восстановление реальной воли граждан. Режим прекрасно понимает, что народ проголосовал против него", – сказано в сообщении блока.
Кроме того, оппозиция считает, что при всех фальсификациях правящая партия проиграла в самой Молдавии, хоть и провела "наглую политоперацию по удержанию власти" в Молдавии, отметил оппозиционный блок "Победа".
"Люди голосовали против. Режиму понадобилась целая ночь, чтобы с трудом "дотянуть" до нужных ему процентов. Подсчет, который обычно завершают к полуночи, растянули до утра. И до сих пор боятся публиковать результаты по участкам. Потому что знают: есть копии подписанных протоколов и можно легко доказать расхождения", – заявили в оппозиции.
В воскресенье, 28 сентября, в Молдавии прошли досрочные выборы в парламент. Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС), поддерживающая курс президента Майи Санду, победила на выборах с минимальным перевесом. С учетом голосов избирателей за рубежом ПДС набрала 50,2%, а оппозиционные политсилы – 49,8%.
Депутат Госдумы, председатель совета Автономной некоммерческой организации "Евразия" Алена Аршинова заявила, что парламентские выборы в Молдавии нельзя признать легитимными, поскольку в процессе голосования были зафиксированы беспрецедентные по масштабу массовые нарушения.
