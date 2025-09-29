https://crimea.ria.ru/20250929/vybory-v-moldavii-nelzya-priznavat-legitimnymi--deputat-gosdumy-1149814943.html

Выборы в Молдавии нельзя признавать легитимными – депутат Госдумы

Выборы в Молдавии нельзя признавать легитимными – депутат Госдумы - РИА Новости Крым, 29.09.2025

Выборы в Молдавии нельзя признавать легитимными – депутат Госдумы

29.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Парламентские выборы в Молдавии нельзя признать легитимными, поскольку в процессе голосования были зафиксированы беспрецедентные по масштабу массовые нарушения. Такое мнение высказала депутат Госдумы, председатель совета Автономной некоммерческой организации "Евразия" Алена Аршинова.В Молдавии в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета 98,42% протоколов со всех участков, включая зарубежные, "Действие и солидарность" (PAS) набирает 49,70%, Патриотический блок – 24,45%, блок "Альтернатива" — 8,04%, "Наша партия" — 6,25%, партия "Демократия дома" – 5,66%. При этом победа правящей партии обеспечена за счет голосования на зарубежных участках. Кроме того, режим президента Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов.Она отметила, что внутри Молдавии Санду не нашла поддержки, а люди устали от экономического упадка, репрессий против оппозиции, цензуры и антироссийской истерии.По словам парламентария, "мифическая заграница" снова спасла Санду и PAS. При этом никого из ЦИК Молдавии не смутили беспрецедентные по масштабу задокументированные массовые нарушения: снятие партий-оппонентов прямо в ходе голосования; отказ в допуске наблюдателей и журналистов; переполненные урны до начала голосования; невозможность доступа к участкам для избирателей из Приднестровья; отсутствие прозрачности при подсчете бюллетеней диаспор; отказ в праве голосовать всей диаспоре в России с выделением 10 тысяч бюллетеней на 400 тысяч человек, указала Аршинова.Депутат Госдумы подчеркнула, что Санду "продолжит военизацию Молдовы с публичным отказом от конституционно закрепленного нейтралитета, зачистку инакомыслящих, включая давление на Гагаузию и Приднестровье, военную и гуманитарную поддержку режима Зеленского против России".Депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики Андрей Сафонов в свою очередь выразил мнение, что победа правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" создает опасность того, что Кишинев втянут в войну против Приднестровья и России.Он обратил внимание на то, что в ходе парламентских выборов от голосования отсекли сотни тысяч молдавских граждан в России. По его словам, также не дали проголосовать сотням тысяч граждан Молдавии из Приднестровья.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Молдова отказалась принять наблюдателей из России на выборахНАТО готовится оккупировать Молдавию – Служба внешней разведкиМолдавия массово отказывает иностранцам во въезде перед выборами

