https://crimea.ria.ru/20250929/vybory-v-moldavii-nelzya-priznavat-legitimnymi--deputat-gosdumy-1149814943.html
Выборы в Молдавии нельзя признавать легитимными – депутат Госдумы
Выборы в Молдавии нельзя признавать легитимными – депутат Госдумы - РИА Новости Крым, 29.09.2025
Выборы в Молдавии нельзя признавать легитимными – депутат Госдумы
Парламентские выборы в Молдавии нельзя признать легитимными, поскольку в процессе голосования были зафиксированы беспрецедентные по масштабу массовые нарушения. РИА Новости Крым, 29.09.2025
2025-09-29T10:31
2025-09-29T10:31
2025-09-29T10:31
молдавия
выборы
майя санду
новости
политика
внешняя политика
государственная дума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/14/1118964494_0:164:3072:1892_1920x0_80_0_0_c11d90906de0a2e19b9af289101d7e99.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Парламентские выборы в Молдавии нельзя признать легитимными, поскольку в процессе голосования были зафиксированы беспрецедентные по масштабу массовые нарушения. Такое мнение высказала депутат Госдумы, председатель совета Автономной некоммерческой организации "Евразия" Алена Аршинова.В Молдавии в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета 98,42% протоколов со всех участков, включая зарубежные, "Действие и солидарность" (PAS) набирает 49,70%, Патриотический блок – 24,45%, блок "Альтернатива" — 8,04%, "Наша партия" — 6,25%, партия "Демократия дома" – 5,66%. При этом победа правящей партии обеспечена за счет голосования на зарубежных участках. Кроме того, режим президента Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов.Она отметила, что внутри Молдавии Санду не нашла поддержки, а люди устали от экономического упадка, репрессий против оппозиции, цензуры и антироссийской истерии.По словам парламентария, "мифическая заграница" снова спасла Санду и PAS. При этом никого из ЦИК Молдавии не смутили беспрецедентные по масштабу задокументированные массовые нарушения: снятие партий-оппонентов прямо в ходе голосования; отказ в допуске наблюдателей и журналистов; переполненные урны до начала голосования; невозможность доступа к участкам для избирателей из Приднестровья; отсутствие прозрачности при подсчете бюллетеней диаспор; отказ в праве голосовать всей диаспоре в России с выделением 10 тысяч бюллетеней на 400 тысяч человек, указала Аршинова.Депутат Госдумы подчеркнула, что Санду "продолжит военизацию Молдовы с публичным отказом от конституционно закрепленного нейтралитета, зачистку инакомыслящих, включая давление на Гагаузию и Приднестровье, военную и гуманитарную поддержку режима Зеленского против России".Депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики Андрей Сафонов в свою очередь выразил мнение, что победа правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" создает опасность того, что Кишинев втянут в войну против Приднестровья и России.Он обратил внимание на то, что в ходе парламентских выборов от голосования отсекли сотни тысяч молдавских граждан в России. По его словам, также не дали проголосовать сотням тысяч граждан Молдавии из Приднестровья.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Молдова отказалась принять наблюдателей из России на выборахНАТО готовится оккупировать Молдавию – Служба внешней разведкиМолдавия массово отказывает иностранцам во въезде перед выборами
молдавия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/14/1118964494_28:0:2759:2048_1920x0_80_0_0_3defd857c35d49706732d525e2fa8d41.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, выборы, майя санду, новости, политика, внешняя политика, государственная дума рф
Выборы в Молдавии нельзя признавать легитимными – депутат Госдумы
Выборы в Молдавии нельзя признавать легитимными из-за множества нарушений – депутат ГД
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Парламентские выборы в Молдавии нельзя признать легитимными, поскольку в процессе голосования были зафиксированы беспрецедентные по масштабу массовые нарушения. Такое мнение высказала депутат Госдумы, председатель совета Автономной некоммерческой организации "Евразия" Алена Аршинова.
В Молдавии в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета 98,42% протоколов со всех участков, включая зарубежные, "Действие и солидарность" (PAS) набирает 49,70%, Патриотический блок – 24,45%, блок "Альтернатива" — 8,04%, "Наша партия" — 6,25%, партия "Демократия дома" – 5,66%. При этом победа правящей партии обеспечена за счет голосования на зарубежных участках. Кроме того, режим президента Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов.
"Несмотря на мошеннические схемы проведения выборов, Санду все же не смогла обеспечить себе и своей партии очевидную победу и спокойные следующие годы своего президентства. Такие выборы очевидно нельзя признать легитимными: Санду – президент диаспоры, а ее партия PAS – депутаты парламента диаспоры, но никак не Молдовы", – сказала Аршинова в комментарии РИА Новости.
Она отметила, что внутри Молдавии Санду не нашла поддержки, а люди устали от экономического упадка, репрессий против оппозиции, цензуры и антироссийской истерии.
По словам парламентария, "мифическая заграница" снова спасла Санду и PAS. При этом никого из ЦИК Молдавии не смутили беспрецедентные по масштабу задокументированные массовые нарушения: снятие партий-оппонентов прямо в ходе голосования; отказ в допуске наблюдателей и журналистов; переполненные урны до начала голосования; невозможность доступа к участкам для избирателей из Приднестровья; отсутствие прозрачности при подсчете бюллетеней диаспор; отказ в праве голосовать всей диаспоре в России с выделением 10 тысяч бюллетеней на 400 тысяч человек, указала Аршинова.
Депутат Госдумы подчеркнула, что Санду "продолжит военизацию Молдовы с публичным отказом от конституционно закрепленного нейтралитета, зачистку инакомыслящих, включая давление на Гагаузию и Приднестровье, военную и гуманитарную поддержку режима Зеленского против России".
Депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики Андрей Сафонов в свою очередь выразил мнение, что победа правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" создает опасность того, что Кишинев втянут в войну против Приднестровья и России.
Он обратил внимание на то, что в ходе парламентских выборов от голосования отсекли сотни тысяч молдавских граждан в России. По его словам, также не дали проголосовать сотням тысяч граждан Молдавии из Приднестровья.
"Разумеется, "минирование" участков и мостов, постоянные переносы участков все дальше от молдаво-приднестровской границы – это формы фальсификации выборов. Главное же в том, что в команде Майи Санду будут формировать правительство без всяких коалиций с другими прошедшими силами. Разве что они захотят это сделать по каким-то своим соображениям", - отметил Сафонов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: