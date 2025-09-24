Рейтинг@Mail.ru
Почему Молдова отказалась принять наблюдателей из России на выборах - РИА Новости Крым, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250924/pochemu-moldova-otkazalas-prinyat-nablyudateley-iz-rossii-na-vyborakh-1149700866.html
Почему Молдова отказалась принять наблюдателей из России на выборах
Почему Молдова отказалась принять наблюдателей из России на выборах - РИА Новости Крым, 24.09.2025
Почему Молдова отказалась принять наблюдателей из России на выборах
Молдова, нарушая права человека, в том числе электоральные, идет на поводу у Брюсселя, который руководит этим процессом, чтобы втянуть республику в Евросоюз... РИА Новости Крым, 24.09.2025
2025-09-24T22:48
2025-09-24T22:12
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
молдавия
европейский союз (ес)
брюссель
в мире
политика
внешняя политика
выборы
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/15/1141230047_0:3:2994:1687_1920x0_80_0_0_28fc053289e67f561d047da6d71785f2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Молдова, нарушая права человека, в том числе электоральные, идет на поводу у Брюсселя, который руководит этим процессом, чтобы втянуть республику в Евросоюз. Так в МИД РФ прокомментировали отказ Кишинева аккредитовать международных наблюдателей из России на выборах в молдавский парламент. Комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой опубликовало ведомство.Накануне Бюро по демократическими институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ сообщило, что Центральная избирательная комиссия Республики Молдова, ссылаясь на Службу информации и безопасности страны, приняла решение отказать в аккредитации российским наблюдателям из состава международной миссии для наблюдения за проведением выборов в молдавский парламент. Также не были аккредитованы в качестве международных наблюдателей члены Общественной палаты РФ.В ведомстве решение молдавских властей назвали политически мотивированным. Власти Кишинева пренебрегли положениями Копенгагенского документа, который обязывает приглашать наблюдателей от любых других государств-участников ОБСЕ, если они пожелают наблюдать за ходом национальных выборов в рамках закона, акцентировали в МИД.По словам Захаровой, к таким антидемократическим методам Кишинев подвигает "страх действующей власти перед надуманными угрозами внешнего "вмешательства в избирательные процессы" в условиях, этот тезис настойчиво "тиражируется в глубоко политизированном информационном пространстве Молдавии".Отмечается при этом, что подобного рода действия "далеко не первый случай произвола со стороны молдавских властей", но едва ли не самый масштабный.При этом руководство Бюро по демократическими институтам и правам человека ОБСЕ, несмотря на настойчивые сигналы от России о происходящем, в сложившейся ситуации продемонстрировало пассивность, заявив лишь что "планирует продолжить обсуждение вопроса с молдавскими властями", отмечает Захарова."Преднамеренная инертность налицо. В очередной раз призываем руководство БДИПЧ ОБСЕ не идти на поводу у молдавских властей и не только отразить в своем докладе по итогам наблюдения факт грубого нарушения Кишиневом электоральных обязательств ОБСЕ, но и выступить с должной публичной оценкой произошедшего", – резюмировала Захарова.В противном случае "Бюро придется навсегда распрощаться с ролью "объективного" института международного наблюдения за выборами", подытожила представитель внешнеполитического ведомства России.28 сентября в Молдове пройдут выборы депутатов в 101-местный парламент. От его состава в парламентской республике будет зависеть политический курс всей страны на ближайшие годы, в том числе принятие решения о том, сближаться ли с Западом или налаживать тесные отношения с РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250923/nato-gotovitsya-okkupirovat-moldaviyu--sluzhba-vneshney-razvedki-1149647597.html
молдавия
брюссель
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/15/1141230047_148:0:2808:1995_1920x0_80_0_0_9e3e6dcb52c36a76a6068cd42983bc38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, молдавия, европейский союз (ес), брюссель, в мире, политика, внешняя политика, выборы, новости
Почему Молдова отказалась принять наблюдателей из России на выборах

Отказ от российских наблюдателей на выборах Молдове навязал Евросоюз – МИД

22:48 24.09.2025
 
© РИА Новости . Дмитрий Осматеско / Перейти в фотобанкВыборы президента и референдум о евроинтеграции в Молдавии
Выборы президента и референдум о евроинтеграции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости . Дмитрий Осматеско
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Молдова, нарушая права человека, в том числе электоральные, идет на поводу у Брюсселя, который руководит этим процессом, чтобы втянуть республику в Евросоюз. Так в МИД РФ прокомментировали отказ Кишинева аккредитовать международных наблюдателей из России на выборах в молдавский парламент. Комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой опубликовало ведомство.
Накануне Бюро по демократическими институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ сообщило, что Центральная избирательная комиссия Республики Молдова, ссылаясь на Службу информации и безопасности страны, приняла решение отказать в аккредитации российским наблюдателям из состава международной миссии для наблюдения за проведением выборов в молдавский парламент. Также не были аккредитованы в качестве международных наблюдателей члены Общественной палаты РФ.
"Таким образом молдавские власти не только ограничивают голосование собственных граждан, проживающих в России и Приднестровье, но и препятствуют объективному мониторингу избирательного процесса", – оценили происходящее в МИД РФ.
В ведомстве решение молдавских властей назвали политически мотивированным. Власти Кишинева пренебрегли положениями Копенгагенского документа, который обязывает приглашать наблюдателей от любых других государств-участников ОБСЕ, если они пожелают наблюдать за ходом национальных выборов в рамках закона, акцентировали в МИД.
По словам Захаровой, к таким антидемократическим методам Кишинев подвигает "страх действующей власти перед надуманными угрозами внешнего "вмешательства в избирательные процессы" в условиях, этот тезис настойчиво "тиражируется в глубоко политизированном информационном пространстве Молдавии".
Отмечается при этом, что подобного рода действия "далеко не первый случай произвола со стороны молдавских властей", но едва ли не самый масштабный.
"Такая демонстрация пренебрежительного отношения к демократическим ценностям и международным организациям, в данном случае – ОБСЕ, была бы невозможна без поддержки Брюсселя, ради достижения геополитической цели втягивания Молдавии в ЕС закрывающего глаза на вопиющие нарушения в этой стране прав человека, включая электоральные", – делают вывод в российском ведомстве.
При этом руководство Бюро по демократическими институтам и правам человека ОБСЕ, несмотря на настойчивые сигналы от России о происходящем, в сложившейся ситуации продемонстрировало пассивность, заявив лишь что "планирует продолжить обсуждение вопроса с молдавскими властями", отмечает Захарова.
"Преднамеренная инертность налицо. В очередной раз призываем руководство БДИПЧ ОБСЕ не идти на поводу у молдавских властей и не только отразить в своем докладе по итогам наблюдения факт грубого нарушения Кишиневом электоральных обязательств ОБСЕ, но и выступить с должной публичной оценкой произошедшего", – резюмировала Захарова.
В противном случае "Бюро придется навсегда распрощаться с ролью "объективного" института международного наблюдения за выборами", подытожила представитель внешнеполитического ведомства России.
28 сентября в Молдове пройдут выборы депутатов в 101-местный парламент. От его состава в парламентской республике будет зависеть политический курс всей страны на ближайшие годы, в том числе принятие решения о том, сближаться ли с Западом или налаживать тесные отношения с РФ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Британский десантник инструктирует французских десантников во время совместных британо-французских учений
23 сентября, 11:14
НАТО готовится оккупировать Молдавию – Служба внешней разведки
 
Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Мария ЗахароваМолдавияЕвропейский Союз (ЕС)БрюссельВ миреПолитикаВнешняя политикаВыборыНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:06В аэропорту Шереметьево столкнулись два самолета
00:01Ветер и похолодание ожидаются в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 25 сентября
23:2511 беспилотников уничтожены над Крымом и Черным морем
23:20ЧС в Новороссийске и встреча Лаврова с Рубио в США – главное за день
22:48Почему Молдова отказалась принять наблюдателей из России на выборах
22:31В Севастополе расчистили почти шесть километров рек
22:19Когда в Сочи откроют пляжи после ограничений из-за дронов ВСУ
22:12В Крыму от гриппа привились почти 300 тысяч человек
22:00Что Лавров сказал Рубио об Украине на встрече в Нью-Йорке
21:39В Севастополе собрали больше 12,5 тонн винограда
21:16Встреча Лаврова и Рубио в Нью-Йорке: подробности от Госдепа
20:56В Севастополе закрыли рейд
20:53Безэкипажный катер ВСУ уничтожен у берегов Крыма - видео
20:382026 может стать Годом гостеприимства в Крыму
20:16Жуткое ДТП в Крыму: погиб младенец и ранены двое детей
20:09Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру среды
19:56Какое место занимает Белоруссия во внешней торговле Крыма
19:39Взрыв посылки на почте в Петербурге – что известно
19:26Еще 25 беспилотников ВСУ уничтожены над Черным морем, Крымом и Кубанью
Лента новостейМолния