Почему Молдова отказалась принять наблюдателей из России на выборах

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Молдова, нарушая права человека, в том числе электоральные, идет на поводу у Брюсселя, который руководит этим процессом, чтобы втянуть республику в Евросоюз. Так в МИД РФ прокомментировали отказ Кишинева аккредитовать международных наблюдателей из России на выборах в молдавский парламент. Комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой опубликовало ведомство.Накануне Бюро по демократическими институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ сообщило, что Центральная избирательная комиссия Республики Молдова, ссылаясь на Службу информации и безопасности страны, приняла решение отказать в аккредитации российским наблюдателям из состава международной миссии для наблюдения за проведением выборов в молдавский парламент. Также не были аккредитованы в качестве международных наблюдателей члены Общественной палаты РФ.В ведомстве решение молдавских властей назвали политически мотивированным. Власти Кишинева пренебрегли положениями Копенгагенского документа, который обязывает приглашать наблюдателей от любых других государств-участников ОБСЕ, если они пожелают наблюдать за ходом национальных выборов в рамках закона, акцентировали в МИД.По словам Захаровой, к таким антидемократическим методам Кишинев подвигает "страх действующей власти перед надуманными угрозами внешнего "вмешательства в избирательные процессы" в условиях, этот тезис настойчиво "тиражируется в глубоко политизированном информационном пространстве Молдавии".Отмечается при этом, что подобного рода действия "далеко не первый случай произвола со стороны молдавских властей", но едва ли не самый масштабный.При этом руководство Бюро по демократическими институтам и правам человека ОБСЕ, несмотря на настойчивые сигналы от России о происходящем, в сложившейся ситуации продемонстрировало пассивность, заявив лишь что "планирует продолжить обсуждение вопроса с молдавскими властями", отмечает Захарова."Преднамеренная инертность налицо. В очередной раз призываем руководство БДИПЧ ОБСЕ не идти на поводу у молдавских властей и не только отразить в своем докладе по итогам наблюдения факт грубого нарушения Кишиневом электоральных обязательств ОБСЕ, но и выступить с должной публичной оценкой произошедшего", – резюмировала Захарова.В противном случае "Бюро придется навсегда распрощаться с ролью "объективного" института международного наблюдения за выборами", подытожила представитель внешнеполитического ведомства России.28 сентября в Молдове пройдут выборы депутатов в 101-местный парламент. От его состава в парламентской республике будет зависеть политический курс всей страны на ближайшие годы, в том числе принятие решения о том, сближаться ли с Западом или налаживать тесные отношения с РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

