Молдавия массово отказывает иностранцам во въезде перед выборами

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Молдавия накануне выборов в парламент массово отказывает иностранцам во въезде в страну без объяснения причин, пишет РИА Новости со ссылкой очевидцев в кишиневском аэропорту.В числе ожидающих граждане России, Казахстана, Киргизии, арабских стран, украинцы, израильтяне. Отмечается, что большинство из них в страну все-таки впустили. Остальных подвергали "собеседованию" с вопросами о службе в армии, знакомствах в Молдавии, размерах банковских счетов. При отказе во въезде причину людям не называли, но после вылета из Молдавии вручили некую бумагу, по который въезд якобы запрещен в соответствии с неким пунктом "J": "Не выполняет другие условия, установленные ст.8 Закона №200 от 16 июля 2010 года о режиме пребывания иностранцев в Республике Молдова или другими нормативными актами”.Также перекрыта пешеходная часть моста через Днестр между приднестровской Рыбницей и молдавским городом Резина, передает корреспондент РИА Новости – установлены строительные ограждения, но работы не ведутся. Лентой и цепью перекрыта пешеходная часть моста.Ранее в страну перестали пускать некоторых иностранных наблюдателей и журналистов. В частности Центральная избирательная комиссия Республики, ссылаясь на Службу информации и безопасности страны, приняла решение отказать в аккредитации российским наблюдателям из состава международной миссии для наблюдения за проведением выборов в молдавский парламент. Также не были аккредитованы в качестве международных наблюдателей члены Общественной палаты РФ.Комментируя происходящее, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Молдова, нарушая права человека, в том числе электоральные, идет на поводу у Брюсселя, который руководит этим процессом, чтобы втянуть республику в Евросоюз. По словам Захаровой, к таким антидемократическим методам Кишинев подвигает "страх действующей власти перед надуманными угрозами внешнего вмешательства в избирательные процессы".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:НАТО готовится оккупировать Молдавию – Служба внешней разведкиНарод Молдавии противится антироссийским планам НАТО – МИДСуд в Молдавии арестовал главу Гагаузии Евгению Гуцул

