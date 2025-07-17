https://crimea.ria.ru/20250717/narod-moldavii-protivitsya-antirossiyskim-planam-nato---mid-rossii-1148040714.html

Народ Молдавии противится антироссийским планам НАТО – МИД

Народ Молдавии противится антироссийским планам НАТО – МИД - РИА Новости Крым, 17.07.2025

Народ Молдавии противится антироссийским планам НАТО – МИД

Запад стремится превратить Молдавию в военный плацдарм НАТО для возможного противостояния с Россией, но дружественный РФ молдавский народ противится этому всеми РИА Новости Крым, 17.07.2025

2025-07-17T20:53

2025-07-17T20:53

2025-07-17T20:56

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Запад стремится превратить Молдавию в военный плацдарм НАТО для возможного противостояния с Россией, но дружественный РФ молдавский народ противится этому всеми силами. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.Она привела в пример совместную декларацию Кишинева и Брюсселя по итогам первого саммита Молдавия – Европейский союз, который прошел в столице республики 4 июля.Она подчеркнула, что "делается это при раболепном содействии официального Кишинева, который планомерно проводит курс на демонтаж нейтрального статуса своей страны, закрепленного в ее же собственной Конституции".При этом официальный Кишинев ведет открытую борьбу с оппозиционными политикам, продолжает навязывать молдаванам "идею некой европейской интеграции под предлогом угрозы со стороны России". Но политика агрессивной прозападной пропаганды в республике привела к обратному эффекту, отмечает Захарова.Тем не менее поводом для глубокой озабоченности России становятся планы молдавских властей вновь ограничить конституционное право тысяч граждан Молдовы, проживающих в России, которые хотят участвовать в выборах своего парламента, добавила Захарова.По ее словам, уже сейчас о своем участии в выборах путем предварительной регистрации заявили почти 20 тысяч граждан Молдовы в России (численности диаспоры более 300 тысяч человек), и это число растет с каждым днем.Захарова подчеркнула, что организационных или правовых барьеров для открытия участков в РФ нет, и российская сторона готова предоставить все необходимые условия и взаимодействовать с молдавскими избирательными органами для оперативного решения любых вопросов, в том числе технических."Россия готова к незамедлительному диалогу и практическому сотрудничеству для открытия участков, гарантируя их прозрачную и безопасную работу", – заключила Захарова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вопреки запрету: в столице Молдавии тысячи людей празднуют День ПобедыСуд в Молдавии арестовал главу Гагаузии Евгению ГуцулМолдавия утвердила программу партнерства с НАТО

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министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, молдавия, россия, политика, внешняя политика, новости, нато, выборы