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Народ Молдавии противится антироссийским планам НАТО – МИД - РИА Новости Крым, 17.07.2025
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Народ Молдавии противится антироссийским планам НАТО – МИД
Народ Молдавии противится антироссийским планам НАТО – МИД - РИА Новости Крым, 17.07.2025
Народ Молдавии противится антироссийским планам НАТО – МИД
Запад стремится превратить Молдавию в военный плацдарм НАТО для возможного противостояния с Россией, но дружественный РФ молдавский народ противится этому всеми РИА Новости Крым, 17.07.2025
2025-07-17T20:53
2025-07-17T20:56
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
молдавия
россия
политика
внешняя политика
новости
нато
выборы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Запад стремится превратить Молдавию в военный плацдарм НАТО для возможного противостояния с Россией, но дружественный РФ молдавский народ противится этому всеми силами. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.Она привела в пример совместную декларацию Кишинева и Брюсселя по итогам первого саммита Молдавия – Европейский союз, который прошел в столице республики 4 июля.Она подчеркнула, что "делается это при раболепном содействии официального Кишинева, который планомерно проводит курс на демонтаж нейтрального статуса своей страны, закрепленного в ее же собственной Конституции".При этом официальный Кишинев ведет открытую борьбу с оппозиционными политикам, продолжает навязывать молдаванам "идею некой европейской интеграции под предлогом угрозы со стороны России". Но политика агрессивной прозападной пропаганды в республике привела к обратному эффекту, отмечает Захарова.Тем не менее поводом для глубокой озабоченности России становятся планы молдавских властей вновь ограничить конституционное право тысяч граждан Молдовы, проживающих в России, которые хотят участвовать в выборах своего парламента, добавила Захарова.По ее словам, уже сейчас о своем участии в выборах путем предварительной регистрации заявили почти 20 тысяч граждан Молдовы в России (численности диаспоры более 300 тысяч человек), и это число растет с каждым днем.Захарова подчеркнула, что организационных или правовых барьеров для открытия участков в РФ нет, и российская сторона готова предоставить все необходимые условия и взаимодействовать с молдавскими избирательными органами для оперативного решения любых вопросов, в том числе технических."Россия готова к незамедлительному диалогу и практическому сотрудничеству для открытия участков, гарантируя их прозрачную и безопасную работу", – заключила Захарова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вопреки запрету: в столице Молдавии тысячи людей празднуют День ПобедыСуд в Молдавии арестовал главу Гагаузии Евгению ГуцулМолдавия утвердила программу партнерства с НАТО
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министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, молдавия, россия, политика, внешняя политика, новости, нато, выборы
Народ Молдавии противится антироссийским планам НАТО – МИД

Запад видит Молдавию плацдармом НАТО для противостояния с Россией - МИД

20:53 17.07.2025 (обновлено: 20:56 17.07.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Запад стремится превратить Молдавию в военный плацдарм НАТО для возможного противостояния с Россией, но дружественный РФ молдавский народ противится этому всеми силами. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Она привела в пример совместную декларацию Кишинева и Брюсселя по итогам первого саммита Молдавия – Европейский союз, который прошел в столице республики 4 июля.
"Самый большой раздел декларации посвящен двустороннему сотрудничеству в области безопасности и обороны. Данный факт является очередным и весьма красноречивым подтверждением того, что Запад всеми способами стремится превратить Молдавию в военный плацдарм НАТО для возможного противостояния с Россией", – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она подчеркнула, что "делается это при раболепном содействии официального Кишинева, который планомерно проводит курс на демонтаж нейтрального статуса своей страны, закрепленного в ее же собственной Конституции".
При этом официальный Кишинев ведет открытую борьбу с оппозиционными политикам, продолжает навязывать молдаванам "идею некой европейской интеграции под предлогом угрозы со стороны России". Но политика агрессивной прозападной пропаганды в республике привела к обратному эффекту, отмечает Захарова.
"Антинародные практики Брюсселя не находят поддержки у дружественного нам народа Молдавии. И, очевидно, не найдут", - убеждена дипломат.
Тем не менее поводом для глубокой озабоченности России становятся планы молдавских властей вновь ограничить конституционное право тысяч граждан Молдовы, проживающих в России, которые хотят участвовать в выборах своего парламента, добавила Захарова.
По ее словам, уже сейчас о своем участии в выборах путем предварительной регистрации заявили почти 20 тысяч граждан Молдовы в России (численности диаспоры более 300 тысяч человек), и это число растет с каждым днем.
"Молдавское законодательство предусматривает возможность открытия дополнительных избирательных участков за рубежом, включая Российскую Федерацию. Все необходимые правовые основания для их создания на 28 сентября существуют. Призываем молдавские власти проявить ответственность, соблюсти собственные законы и международные обязательства в сфере избирательных прав", – добавила представитель МИД РФ.
Захарова подчеркнула, что организационных или правовых барьеров для открытия участков в РФ нет, и российская сторона готова предоставить все необходимые условия и взаимодействовать с молдавскими избирательными органами для оперативного решения любых вопросов, в том числе технических.
"Россия готова к незамедлительному диалогу и практическому сотрудничеству для открытия участков, гарантируя их прозрачную и безопасную работу", – заключила Захарова.
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Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Мария ЗахароваМолдавияРоссияПолитикаВнешняя политикаНовостиНАТОВыборы
 
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