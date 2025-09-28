Рейтинг@Mail.ru
28.09.2025
Десятки нарушений зафиксировали на выборах в Молдавии
Десятки нарушений зафиксировали на выборах в Молдавии - РИА Новости Крым, 28.09.2025
Десятки нарушений зафиксировали на выборах в Молдавии
ЦИК Молдавии получил данные о 31 нарушении во время проведения парламентских выборов в стране. Об этом заявила глава Центризбиркома республики Анжела Караман.
2025-09-28T15:30
2025-09-28T15:30
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. ЦИК Молдавии получил данные о 31 нарушении во время проведения парламентских выборов в стране. Об этом заявила глава Центризбиркома республики Анжела Караман. По данным главы ЦИК, самые многочисленные среди нарушений - фотографирование бюллетеня (16 случаев). Остальные единичные, в частности - запрещенная электоральная агитация, организованный подвоз.При этом общественная правозащитная организация Promo-Lex в своем отчете по наблюдению за выборами в парламент Молдавии указала 40 подтвержденных нарушений.Кроме того, ряд европейских стран сообщил о нарушениях на избирательных участках в их странах в ходе выборов в парламент Молдавии, передает агентство Sputnik Молдова.В Молдавии в воскресенье проходят парламентские выборы. На территории страны открылись более 2,2 тысячи избирательных участков, еще 301 работает за рубежом, при этом в России — лишь два и 12 — в Приднестровье. Правом голоса обладают 3 298 443 гражданина республики, включая молодежь, голосующую впервые.На право попасть в парламент претендуют 15 партий, 4 блока и 4 независимых кандидата. Всего в парламенте 101 депутатское место. Независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям — в 5%, блокам — в 7% голосов.На данный момент явка на выборы превысила 33 процента, сообщили в ЦИК.Центральная избирательная комиссия Молдавии аккредитовала более 3400 наблюдателей, из них 912 — международные. При этом среди международных наблюдателей нет представителей России и МПА СНГ.Избирательные участки закроются в 21.00.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Десятки нарушений зафиксировали на выборах в Молдавии

15:30 28.09.2025
 
© AP Photo Vadim GhirdaСолдат на избирательном участке в Кишиневе во время парламентских выборов в Молдавии
Солдат на избирательном участке в Кишиневе во время парламентских выборов в Молдавии - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© AP Photo Vadim Ghirda
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. ЦИК Молдавии получил данные о 31 нарушении во время проведения парламентских выборов в стране. Об этом заявила глава Центризбиркома республики Анжела Караман.

"Парламентские выборы проходят в нормальном режиме, без больших инцидентов. По оперативным данным, с начала дня мы получили данные о 31 случае нарушения или инцидентов, которые связаны с электоральным процессом", - цитирует Караман РИА Новости.

По данным главы ЦИК, самые многочисленные среди нарушений - фотографирование бюллетеня (16 случаев). Остальные единичные, в частности - запрещенная электоральная агитация, организованный подвоз.
При этом общественная правозащитная организация Promo-Lex в своем отчете по наблюдению за выборами в парламент Молдавии указала 40 подтвержденных нарушений.
Кроме того, ряд европейских стран сообщил о нарушениях на избирательных участках в их странах в ходе выборов в парламент Молдавии, передает агентство Sputnik Молдова.
"Из Румынии, Франции, Испании и Германии приходят тревожные сообщения о нарушениях в ходе голосования. В Тыргу-Муреше наблюдателей не пустили в участок, во Франции и Испании отказали в аккредитации, в Германии представитель с утра не может попасть к урнам", - говорится в Telegram-канале агентства.
В Молдавии в воскресенье проходят парламентские выборы. На территории страны открылись более 2,2 тысячи избирательных участков, еще 301 работает за рубежом, при этом в России — лишь два и 12 — в Приднестровье. Правом голоса обладают 3 298 443 гражданина республики, включая молодежь, голосующую впервые.
На право попасть в парламент претендуют 15 партий, 4 блока и 4 независимых кандидата. Всего в парламенте 101 депутатское место. Независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям — в 5%, блокам — в 7% голосов.
На данный момент явка на выборы превысила 33 процента, сообщили в ЦИК.
Центральная избирательная комиссия Молдавии аккредитовала более 3400 наблюдателей, из них 912 — международные. При этом среди международных наблюдателей нет представителей России и МПА СНГ.
Избирательные участки закроются в 21.00.
