Десятки нарушений зафиксировали на выборах в Молдавии
ЦИК Молдавии получил данные о 31 нарушении во время проведения парламентских выборов в стране. Об этом заявила глава Центризбиркома республики Анжела Караман. РИА Новости Крым, 28.09.2025
2025-09-28T15:30
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
молдавия, выборы, политика, в мире, новости, испания, германия, франция, румыния, общество
Десятки нарушений зафиксировали на выборах в Молдавии
В Молдавии на парламентских выборах зафиксировали 31 нарушение – ЦИК
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. ЦИК Молдавии получил данные о 31 нарушении во время проведения парламентских выборов в стране. Об этом заявила глава Центризбиркома республики Анжела Караман.
"Парламентские выборы проходят в нормальном режиме, без больших инцидентов. По оперативным данным, с начала дня мы получили данные о 31 случае нарушения или инцидентов, которые связаны с электоральным процессом", - цитирует Караман РИА Новости.
По данным главы ЦИК, самые многочисленные среди нарушений - фотографирование бюллетеня (16 случаев). Остальные единичные, в частности - запрещенная электоральная агитация, организованный подвоз.
При этом общественная правозащитная организация Promo-Lex в своем отчете по наблюдению за выборами в парламент Молдавии указала 40 подтвержденных нарушений.
Кроме того, ряд европейских стран сообщил о нарушениях на избирательных участках в их странах в ходе выборов в парламент Молдавии, передает агентство Sputnik Молдова.
"Из Румынии, Франции, Испании и Германии приходят тревожные сообщения о нарушениях в ходе голосования. В Тыргу-Муреше наблюдателей не пустили в участок, во Франции и Испании отказали в аккредитации, в Германии представитель с утра не может попасть к урнам", - говорится в Telegram-канале агентства.
В Молдавии в воскресенье проходят парламентские выборы
. На территории страны открылись более 2,2 тысячи избирательных участков, еще 301 работает за рубежом, при этом в России — лишь два и 12 — в Приднестровье. Правом голоса обладают 3 298 443 гражданина республики, включая молодежь, голосующую впервые.
На право попасть в парламент претендуют 15 партий, 4 блока и 4 независимых кандидата. Всего в парламенте 101 депутатское место. Независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям — в 5%, блокам — в 7% голосов.
На данный момент явка на выборы превысила 33 процента, сообщили в ЦИК.
Центральная избирательная комиссия Молдавии аккредитовала более 3400 наблюдателей, из них 912 — международные. При этом среди международных наблюдателей нет представителей России
и МПА СНГ.
Избирательные участки закроются в 21.00.
