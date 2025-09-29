https://crimea.ria.ru/20250929/pobeda-partii-sandu-na-vyborakh-k-chemu-zapad-gotovit-moldovu--mnenie-1149828074.html

"Победа" партии Санду на выборах: к чему Запад готовит Молдову – мнение

"Победа" партии Санду на выборах: к чему Запад готовит Молдову – мнение - РИА Новости Крым, 29.09.2025

"Победа" партии Санду на выборах: к чему Запад готовит Молдову – мнение

Закрывая глаза на грубейшие нарушения на выборах в молдавский парламент, Запад добивался победы правящей партии, чтобы продолжить решать свою задачу в Молдавии... РИА Новости Крым, 29.09.2025

2025-09-29T21:09

2025-09-29T21:09

2025-09-29T19:42

молдавия

радио "спутник в крыму"

андрей манойло

мнения

приднестровье

политика

коллективный запад

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/0c/1119789774_0:277:3072:2005_1920x0_80_0_0_3d346001ecdc08deb3e42c0961094760.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Закрывая глаза на грубейшие нарушения на выборах в молдавский парламент, Запад добивался победы правящей партии, чтобы продолжить решать свою задачу в Молдавии – превратить ее в ширму для ввода войск НАТО в Приднестровье, где проживает более 90% граждан РФ, чтобы отвлечь Россию и помочь нацистам в Киеве удержаться у власти. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова, заведующий кафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.Две крупнейшие оппозиционные партии, выступавшие за сближение с Россией, сняли с выборов накануне голосования и непосредственно в день его проведения, а та оппозиция, что была допущена, слаба, к тому же не является пророссийски настроенной, отмечает Манойло.Десятки нарушений зафиксировали на выборах в МолдавииКак следствие этих и других грубейших нарушений в процессе проведения выборов, построения конструктивных отношений между Молдавией и РФ по их итогам ждать не приходится, делает вывод эксперт. И это именно то, что нужно Западу, прежде всего Европе и непосредственно руководству ЕС, стремящемуся удержать в Киеве власть нацистов ради своей выгоды, считает политолог."Все это очень интересно и Западу, и тем прокси, которые Запад поддерживает. А именно украинским нацистам и неонационалистам", – сказал гость эфира.По мнению Манойло, Запад намеревается ввести войска НАТО в Приднестровье, используя также разные прокси формирования.На подобного рода провокацию, если она произойдет, Россия будет вынуждена ответить, поскольку в Приднестровье проживает более 90% российских граждан, которые окажутся в окружении двух враждебных стран – Молдовы и Украины."Приднестровье изолировано, максимальная ширина коридора порядка 20 километров. То есть это один бросок к нему. Поэтому эту комбинацию, скорее всего, Запад и имеет в виду", – предположил эксперт.Ранее в Службе внешней разведки РФ заявили, что НАТО готовится оккупировать Молдавию и высадить десант в Одессе против Приднестровья.Режим президента Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти: в ход шли угрозы, шантаж, обыски и аресты оппозиционных активистов.В минувшее воскресенье, 28 сентября, в Молдавии прошли досрочные выборы в парламент. Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС), поддерживающая курс президента Майи Санду, победила на выборах с минимальным перевесом. С учетом голосов избирателей за рубежом ПДС набрала 50,2%, а оппозиционные политсилы – 49,8%.Накануне выборов ЦИК снял с голосования несколько оппозиционных партий. 26 сентября из-за несоблюдения гендерной квоты – партию "Сердце Молдовы". А непосредственно в день выборов, 28 сентября, партию "Великая Молдова", которую обвинили в незаконном финансировании и подкупе избирателей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выборы в Молдавии завершены: кто победилВыборы в Молдавии нельзя признавать легитимными – депутат ГосдумыЕвросоюз готовит "сербский майдан" – СВР

молдавия

приднестровье

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

молдавия, андрей манойло, мнения, приднестровье, политика, коллективный запад