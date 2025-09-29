https://crimea.ria.ru/20250929/vybory-v-moldavii-stali-izvestny-predvaritelnye-itogi-1149811016.html

Выборы в Молдавии: стали известны предварительные итоги

Выборы в Молдавии: стали известны предварительные итоги

Оппозиционные партии Молдавии, включая Патриотический блок, побеждают на парламентских выборах внутри страны с 49,54%, правящая партия "Действие и солидарность" РИА Новости Крым, 29.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Оппозиционные партии Молдавии, включая Патриотический блок, побеждают на парламентских выборах внутри страны с 49,54%, правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) за счет участков за рубежом набирает 49,70%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные ЦИК после подсчета 98,42% протоколов.По результатам подсчета 100% протоколов с избирательных участков внутри страны правящая партия "Действие и солидарность" набирает 44,13% голосов. Оппозиционный Патриотический блок – 28,25% голосов, блок "Альтернатива" — 9,22%, "Наша партия" — 6,35%, партия "Демократия дома" – 5,72%.После подсчета 98,42% протоколов со всех участков, включая зарубежные, "Действие и солидарность" набирает 49,70%, Патриотический блок – 24,45%, блок "Альтернатива" — 8,04%, "Наша партия" — 6,25%, партия "Демократия дома" – 5,66%.По итогам голосования пять политических сил проходят в парламент Молдавии, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии после подсчета 99,03% протоколов. Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС), предварительно, потеряла 10 мест и получает 53 депутатских мандата, оппозиция - 48. Оппозиция провела стихийный митинг возле здания ЦИК. Один из лидеров Патриотического блока, экс-президент Молдавии Игорь Додон после объявления предварительных результатов заявил о победе оппозиции на выборах внутри страны. Он также заявил о фальсификации на зарубежных участках. Мирный протест запланирован в центре Кишинева на 29 сентября. Додон призвал все оппозиционные партии поддержать эту акцию.Выборы в МолдавииВ Молдавии в воскресенье состоялись парламентские выборы. На территории республики открылись более 2,2 тысяч избирательных участков, еще 301 работали за рубежом, при этом в России — лишь два и всего 12 — в Приднестровье. На право попасть в парламент претендовали 15 партий, 4 блока и 4 независимых кандидата. Всего в парламенте 101 депутатское место.По данным молдавских властей, на выборах фиксировались различные нарушения, большая их часть касалась фотографирования избирательного бюллетеня и отсутствия избирателей в списках для голосования. По данным агентства "Sputnik Молдова", нарушения фиксировались на избирательных участках в Европе.Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов к выборам, правящая партия "Действие и солидарность" пыталась расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Кроме того, Кишинев хочет запретить протесты в течение 30 дней после выборов.Центральная избирательная комиссия в пятницу вечером исключила из предвыборной гонки оппозиционные партии "Великая Молдова" и "Сердце Молдовы".В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские РИА Новости Крым, "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокировано более сотни каналов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Молдова отказалась принять наблюдателей из России на выборахНАТО готовится оккупировать Молдавию – Служба внешней разведкиМолдавия массово отказывает иностранцам во въезде перед выборами

