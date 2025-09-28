https://crimea.ria.ru/20250928/v-moldavii-startovali-parlamentskie-vybory-1149792973.html

В Молдавии стартовали парламентские выборы

В Молдавии открылись избирательные участки для голосования на выборах парламента – жители республики выбирают депутатов на следующие четыре года.

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. В Молдавии открылись избирательные участки для голосования на выборах парламента – жители республики выбирают депутатов на следующие четыре года.В 7.00 (совпадает с мск) на территории Молдавии открылись более 2,2 тысячи избирательных участков, еще 301 работает за рубежом, при этом в России — лишь два и всего 12 — в Приднестровье. Правом голоса обладают 3 298 443 гражданина республики, включая молодежь, голосующую впервые.На право попасть в парламент претендуют 15 партий, 4 блока и 4 независимых кандидата. Всего в парламенте 101 депутатское место. Независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям — в 5%, блокам — в 7% голосов.Центральная избирательная комиссия Молдавии аккредитовала более 3400 наблюдателей, из них 912 — международные. При этом среди международных наблюдателей нет представителей России и МПА СНГ.Избирательные участки закроются в 21.00.Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов к выборам, правящая партия "Действие и солидарность" пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Кроме того, Кишинев хочет запретить протесты в течение 30 дней после выборов.Центральная избирательная комиссия в пятницу вечером исключила из предвыборной гонки оппозиционные партии "Великая Молдова" и "Сердце Молдовы".Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские РИА Новости Крым, "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокировано более сотни каналов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

