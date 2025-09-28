Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии стартовали парламентские выборы - РИА Новости Крым, 28.09.2025
В Молдавии стартовали парламентские выборы
В Молдавии стартовали парламентские выборы - РИА Новости Крым, 28.09.2025
В Молдавии стартовали парламентские выборы
В Молдавии открылись избирательные участки для голосования на выборах парламента – жители республики выбирают депутатов на следующие четыре года. РИА Новости Крым, 28.09.2025
2025-09-28T08:09
2025-09-28T07:57
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/15/1141230047_0:3:2994:1687_1920x0_80_0_0_28fc053289e67f561d047da6d71785f2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. В Молдавии открылись избирательные участки для голосования на выборах парламента – жители республики выбирают депутатов на следующие четыре года.В 7.00 (совпадает с мск) на территории Молдавии открылись более 2,2 тысячи избирательных участков, еще 301 работает за рубежом, при этом в России — лишь два и всего 12 — в Приднестровье. Правом голоса обладают 3 298 443 гражданина республики, включая молодежь, голосующую впервые.На право попасть в парламент претендуют 15 партий, 4 блока и 4 независимых кандидата. Всего в парламенте 101 депутатское место. Независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям — в 5%, блокам — в 7% голосов.Центральная избирательная комиссия Молдавии аккредитовала более 3400 наблюдателей, из них 912 — международные. При этом среди международных наблюдателей нет представителей России и МПА СНГ.Избирательные участки закроются в 21.00.Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов к выборам, правящая партия "Действие и солидарность" пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Кроме того, Кишинев хочет запретить протесты в течение 30 дней после выборов.Центральная избирательная комиссия в пятницу вечером исключила из предвыборной гонки оппозиционные партии "Великая Молдова" и "Сердце Молдовы".Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские РИА Новости Крым, "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокировано более сотни каналов.
молдавия
В Молдавии стартовали парламентские выборы

В Молдавии проходят парламентские выборы

08:09 28.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. В Молдавии открылись избирательные участки для голосования на выборах парламента – жители республики выбирают депутатов на следующие четыре года.
В 7.00 (совпадает с мск) на территории Молдавии открылись более 2,2 тысячи избирательных участков, еще 301 работает за рубежом, при этом в России — лишь два и всего 12 — в Приднестровье. Правом голоса обладают 3 298 443 гражданина республики, включая молодежь, голосующую впервые.
На право попасть в парламент претендуют 15 партий, 4 блока и 4 независимых кандидата. Всего в парламенте 101 депутатское место. Независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям — в 5%, блокам — в 7% голосов.
Центральная избирательная комиссия Молдавии аккредитовала более 3400 наблюдателей, из них 912 — международные. При этом среди международных наблюдателей нет представителей России и МПА СНГ.
Избирательные участки закроются в 21.00.
Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов к выборам, правящая партия "Действие и солидарность" пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Кроме того, Кишинев хочет запретить протесты в течение 30 дней после выборов.
Центральная избирательная комиссия в пятницу вечером исключила из предвыборной гонки оппозиционные партии "Великая Молдова" и "Сердце Молдовы".
Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.
В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские РИА Новости Крым, "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокировано более сотни каналов.
