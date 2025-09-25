Рейтинг@Mail.ru
"Орешник" уже в пути – Лукашенко - РИА Новости Крым, 25.09.2025
"Орешник" уже в пути – Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на вопрос о размещении комплекса "Орешник" на территории РБ, заявил, что комплекс находится уже в пути. РИА Новости Крым, 25.09.2025
ракетная система средней дальности "орешник"
новости
оружие
россия
белоруссия
безопасность
сотрудничество
союзное государство
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на вопрос о размещении комплекса "Орешник" на территории РБ, заявил, что комплекс находится уже в пути.Ранее военные России и Белоруссии отработали планирование применения тактического ядерного оружия (ТЯО) и ракетного комплекса "Орешник" в ходе учений "Запад-2025".Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко в августе сообщил, что серийное производство ракетного комплекса средней дальности "Орешник" в России заработало. Специалисты РФ и Белоруссии выбрали место для будущих позиций "Орешника", сейчас ведется работа по их подготовке. Он добавил, что вопрос о его поставке в Белоруссию будет, скорее всего, закрыт в текущем году.О начале серийного производства новейшего ракетного комплекса средней дальности "Орешник", успешно проявившего себя в боевых условиях, президент РФ Владимир Путин заявлял 23 июня на встрече с выпускниками военных вузов.
ракетная система средней дальности "орешник", новости, оружие, россия, белоруссия, безопасность, сотрудничество, союзное государство
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на вопрос о размещении комплекса "Орешник" на территории РБ, заявил, что комплекс находится уже в пути.
"Уже в пути, все будет нормально", – сказал Лукашенко журналистам, его ответ цитирует РИА Новости.
Ранее военные России и Белоруссии отработали планирование применения тактического ядерного оружия (ТЯО) и ракетного комплекса "Орешник" в ходе учений "Запад-2025".
Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко в августе сообщил, что серийное производство ракетного комплекса средней дальности "Орешник" в России заработало. Специалисты РФ и Белоруссии выбрали место для будущих позиций "Орешника", сейчас ведется работа по их подготовке. Он добавил, что вопрос о его поставке в Белоруссию будет, скорее всего, закрыт в текущем году.
О начале серийного производства новейшего ракетного комплекса средней дальности "Орешник", успешно проявившего себя в боевых условиях, президент РФ Владимир Путин заявлял 23 июня на встрече с выпускниками военных вузов.
