"Орешник" уже в пути – Лукашенко
"Орешник" уже в пути – Лукашенко
2025-09-25T19:27
2025-09-25T19:27
2025-09-25T19:20
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на вопрос о размещении комплекса "Орешник" на территории РБ, заявил, что комплекс находится уже в пути.Ранее военные России и Белоруссии отработали планирование применения тактического ядерного оружия (ТЯО) и ракетного комплекса "Орешник" в ходе учений "Запад-2025".Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко в августе сообщил, что серийное производство ракетного комплекса средней дальности "Орешник" в России заработало. Специалисты РФ и Белоруссии выбрали место для будущих позиций "Орешника", сейчас ведется работа по их подготовке. Он добавил, что вопрос о его поставке в Белоруссию будет, скорее всего, закрыт в текущем году.О начале серийного производства новейшего ракетного комплекса средней дальности "Орешник", успешно проявившего себя в боевых условиях, президент РФ Владимир Путин заявлял 23 июня на встрече с выпускниками военных вузов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лукашенко рассказал об ответе Путина на идею ударить "Орешником" по КиевуПомимо "Орешника" у России есть и другие новейшие вооружения - РябковРоссия делает все для прекращения начатой Украиной войны – Путин
