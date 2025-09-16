https://crimea.ria.ru/20250916/1149483582.html

Военные РФ и Беларуси отработали применение ядерного оружия и "Орешника"

Военные России и Белоруссии отработали планирование применения тактического ядерного оружия (ТЯО) и ракетного комплекса "Орешник" в ходе учений "Запад-2025".

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Военные России и Белоруссии отработали планирование применения тактического ядерного оружия (ТЯО) и ракетного комплекса "Орешник" в ходе учений "Запад-2025". Об этом заявил начальник Генштаба – первый замминистра обороны Республики Беларусь Павел Муравейко, передает БЕЛТА.По словам замминистра белорусского оборонного ведомства, военные много применяли беспилотные летательные аппараты в различных вариантах, а также рассмотрели целый комплекс гибридных современных приемов, применяемых при ведении боев в лесах и на болотах, в населенных пунктах, в условиях городской застройки."Наши российские коллеги поделились с нами боевым опытом, что позволяет сказать о том, что наши подразделения сегодня получают самую современную, самую совершенную информацию, которая автоматически внедряется в боевую действительность", – подчеркнул замминистра обороны.Россия и Белоруссия начали совместные стратегические учения "Запад-2025". Тренировки проводились на земле и в акватории морей с 12 по 16 сентября.Президент РФ Владимир Путин ранее в ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко сообщил, что серийное производство ракетного комплекса средней дальности "Орешник" в России заработало. Специалисты РФ и Белоруссии выбрали место для будущих позиций "Орешника", сейчас ведется работа по их подготовке. Он добавил, что вопрос о его поставке в Белоруссию будет, скорее всего, закрыт в текущем году.О начале серийного производства новейшего ракетного комплекса средней дальности "Орешник", успешно проявившего себя в боевых условиях, президент РФ Владимир Путин заявлял 23 июня на встрече с выпускниками военных вузов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лукашенко рассказал об ответе Путина на идею ударить "Орешником" по КиевуПомимо "Орешника" у России есть и другие новейшие вооружения - РябковРоссия делает все для прекращения начатой Украиной войны – Путин

