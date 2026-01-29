https://crimea.ria.ru/20260129/na-neftepererabatyvayuschem-zavode-v-turtsii-progremel-vzryv-1152804604.html
На нефтеперерабатывающем заводе в Турции прогремел взрыв
На нефтеперерабатывающем заводе в Турции прогремел взрыв - РИА Новости Крым, 29.01.2026
На нефтеперерабатывающем заводе в Турции прогремел взрыв
Взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Турции, в район происшествия направлены пожарные и аварийные бригады, пишет газета Yeni Şafak. РИА Новости Крым, 29.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Турции, в район происшествия направлены пожарные и аварийные бригады, пишет газета Yeni Şafak.
