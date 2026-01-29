https://crimea.ria.ru/20260129/tanets-s-sablyami-v-irane-chto-zadumal-tramp-i-chem-eto-mozhet-konchitsya-1152791873.html

"Танец с саблями" в Иране: что задумал Трамп и чем это может кончиться

"Танец с саблями" в Иране: что задумал Трамп и чем это может кончиться - РИА Новости Крым, 29.01.2026

"Танец с саблями" в Иране: что задумал Трамп и чем это может кончиться

Президент США Дональд Трамп готовится повторить в Иране венесуэльский сценарий госпереворота, в котором локальная военная операция американских вооруженных сил

Трамп готов повторить в Иране сценарий с Венесуэлой – мнение Трамп готов повторить в Иране сценарий с Венесуэлой – мнение audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп готовится повторить в Иране венесуэльский сценарий госпереворота, в котором локальная военная операция американских вооруженных сил, которой сейчас угрожают официальному Тегерану, является отвлекающим маневром. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил профессор факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что армада американских кораблей движется к Ирану и будет готова нанести удар по республике, если Тегеран не согласится на "справедливую и взаимовыгодную сделку".По мнению Манойло, на данном этапе Трамп запугивает руководство Ирана, чтобы заставить прислушаться к его требованиям.При этом, угрожая ударной морской группировкой, Трамп действует в точности в духе кейса, с успехом реализованного им совсем недавно в Венесуэле, и это тоже часть плана на случай, если додавить иранские власти ему не удастся, считает эксперт."Все эти действия полностью копируют то, что Трамп делал перед тем, как провести беспрецедентно наглую операцию по похищению законного президента Венесуэлы у всех на глазах. Сами по себе ракетные удары в Венесуэле по военным объектам, которые были нанесены американцами, – это отвлекающий маневр. А основной маневр был – выполнять договоренности тем, с кем американская разведка уже договорилась", – сказал Манойло.А значит, следующим этапом после проведения США локальной военной операции в Иране обещают стать определенные действия предателей в высших эшелонах иранской власти и организация госпереворота, как это было в Каракасе, то есть "без какого-либо сопротивления", считает эксперт."Мы сейчас видим "первую часть Марлезонского балета"... А следующим шагом может быть предательство в Иране изнутри, если американская разведка заранее договорилась с кем-то из окружения айятоллы Али Хаменеи. Мы пока не видим активности этих людей. Но, я полагаю, Трамп не стал бы устраивать эти пляски с саблями, если бы в иранском руководстве не были установлены конфиденциальные отношения", – сказал Манойло.Как только предатели в высшей иранской власти проявят активность, можно будет говорить о смене политического режима в стране по сценарию псевдоцветной, или гибридной революции, добавил политолог."Раньше цветные революции основывались на давлении снизу, когда из протестных масс формировалась агрессивная политическая толпа, и затем ее использовали как слепое оружие давления и шантажа в отношении действующей власти, которая во многих странах не выдерживала этого – лидеры бежали, как Виктор Янукович (четвертый президент Украины – ред.). Теперь в то же время развивается и второй процесс – в кабинетах, соседних к лидеру государства, с которыми американцы заранее установили связь", – пояснил Манойло.Эксперт не исключил, что сын последнего шаха Ирана Реза Пехлеви, которого в Вашингтоне "подтолкнули, чтобы он бегал по Соединенным Штатам и заявлял о том, что сейчас произойдет великая революция и история в Иране повернется вспять", сам заплатил за то, чтобы американцы открыли ему путь к власти по окончании путча.Накануне госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в конгрессе заявил, что режим в Иране должен "измениться или уйти", если "не имеет способа решить законные и последовательные жалобы народа". В тот же день президент США Дональд Трамп заявил о готовности атаковать Иран.Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты – иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет.В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США озвучили требования к Ирану Россия осуждает внешнее вмешательство в дела Ирана - постпред РФ при ООН Президент Ирана рассказал Путину об усилиях по нормализации обстановки

