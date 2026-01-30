https://crimea.ria.ru/20260130/perelomnyy-den-chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-1152649495.html
Переломный день: чего ждать от погоды в Крыму
Переломный день: чего ждать от погоды в Крыму
В пятницу в Крыму теплый атмосферный фронтальный раздел обеспечит дожди, днем местами сильные. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр. РИА Новости Крым, 30.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму теплый атмосферный фронтальный раздел обеспечит дожди, днем местами сильные. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков; днем временами дождь. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +12...+14 градусов.В Севастополе облачно. Ночью и днем временами небольшой дождь. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10, днем +12...+14 градусов.В Ялте и Алуште переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +10...+12 градусов.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +5 до +7 градусов, днем от +9...+11.
крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму теплый атмосферный фронтальный раздел обеспечит дожди, днем местами сильные. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.
"Ветер юго-восточный 7-12 м/с, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9, на южном побережье до +8; днем +9…+14, в горах +4…+8 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков; днем временами дождь. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +12...+14 градусов.
В Севастополе облачно. Ночью и днем временами небольшой дождь. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10, днем +12...+14 градусов.
В Ялте и Алуште переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +10...+12 градусов.
В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +5 до +7 градусов, днем от +9...+11.
