https://crimea.ria.ru/20260130/perelomnyy-den-chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-1152649495.html

Переломный день: чего ждать от погоды в Крыму

Переломный день: чего ждать от погоды в Крыму - РИА Новости Крым, 30.01.2026

Переломный день: чего ждать от погоды в Крыму

В пятницу в Крыму теплый атмосферный фронтальный раздел обеспечит дожди, днем местами сильные. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр. РИА Новости Крым, 30.01.2026

2026-01-30T00:01

2026-01-30T00:01

2026-01-30T00:01

крымская погода

погода в крыму

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/14/1152542429_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_c9635fb6893a66921a6c7c1e5baa2964.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму теплый атмосферный фронтальный раздел обеспечит дожди, днем местами сильные. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков; днем временами дождь. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +12...+14 градусов.В Севастополе облачно. Ночью и днем временами небольшой дождь. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10, днем +12...+14 градусов.В Ялте и Алуште переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +10...+12 градусов.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +5 до +7 градусов, днем от +9...+11.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр, крым, новости крыма