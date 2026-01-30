Рейтинг@Mail.ru
Переломный день: чего ждать от погоды в Крыму - РИА Новости Крым, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260130/perelomnyy-den-chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-1152649495.html
Переломный день: чего ждать от погоды в Крыму
Переломный день: чего ждать от погоды в Крыму - РИА Новости Крым, 30.01.2026
Переломный день: чего ждать от погоды в Крыму
В пятницу в Крыму теплый атмосферный фронтальный раздел обеспечит дожди, днем местами сильные. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр. РИА Новости Крым, 30.01.2026
2026-01-30T00:01
2026-01-30T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/14/1152542429_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_c9635fb6893a66921a6c7c1e5baa2964.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму теплый атмосферный фронтальный раздел обеспечит дожди, днем местами сильные. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков; днем временами дождь. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +12...+14 градусов.В Севастополе облачно. Ночью и днем временами небольшой дождь. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10, днем +12...+14 градусов.В Ялте и Алуште переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +10...+12 градусов.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +5 до +7 градусов, днем от +9...+11.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/14/1152542429_160:0:1121:721_1920x0_80_0_0_a6bb47eb0aae9521d82cca86089abac2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр, крым, новости крыма
Переломный день: чего ждать от погоды в Крыму

Погода в Крыму в пятницу

00:01 30.01.2026
 
© РИА Новости КрымУрочище Кизил-Коба
Урочище Кизил-Коба - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму теплый атмосферный фронтальный раздел обеспечит дожди, днем местами сильные. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.

"Ветер юго-восточный 7-12 м/с, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9, на южном побережье до +8; днем +9…+14, в горах +4…+8 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков; днем временами дождь. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +12...+14 градусов.
В Севастополе облачно. Ночью и днем временами небольшой дождь. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10, днем +12...+14 градусов.
В Ялте и Алуште переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +10...+12 градусов.
В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +5 до +7 градусов, днем от +9...+11.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Крымская погодаПогода в КрымуСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентрКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Переломный день: чего ждать от погоды в Крыму
00:00Какой сегодня праздник: 30 января
23:11Зеленский выразил надежду на паузу в ударах по энергетике с этой ночи
22:57На нефтеперерабатывающем заводе в Турции прогремел взрыв
22:39Львов готовят к чрезвычайной ситуации: мэр призвал запастись водой и едой
22:30Украинские беспилотники атакуют Туапсе
22:21Отказ ООН Крыму в самоопределении и обмен телами погибших: главное
22:03ООН "отказала" Крыму и Донбассу в праве на самоопределение
21:52"Танец с саблями" в Иране: что задумал Трамп и чем это может кончиться
21:31В Крыму будут ловить пьяных водителей
21:10Учат бесплатно для себя: как в Крыму решают проблему дефицита медиков
20:52Трамп: я попросил Путина воздержаться от ударов по Киеву и другим городам
20:38Вражеский беспилотник уничтожен над Азовским морем
20:32В России стало меньше уличных краж и преступлений "под градусом"
20:11Плюсы и минусы легализации онлайн-казино в России
19:51Чистки в окружении Си Цзиньпина: что они значат и причем тут Россия
19:31Найден потенциально пригодный для жизни "космический близнец" Земли
19:10В Севастополе произошел пожар в садоводческом товариществе "Строитель"
18:54Сбер: крымчане и севастопольцы оформили автокредиты на 1,3 млрд рублей
18:37Перемирие Зеленского для России неприемлемо – Лавров
Лента новостейМолния