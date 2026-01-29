Рейтинг@Mail.ru
Зеленский выразил надежду на паузу в ударах по энергетике с этой ночи - РИА Новости Крым, 29.01.2026
Зеленский выразил надежду на паузу в ударах по энергетике с этой ночи
Зеленский выразил надежду на паузу в ударах по энергетике с этой ночи - РИА Новости Крым, 29.01.2026
Зеленский выразил надежду на паузу в ударах по энергетике с этой ночи
Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил надежду, что ближайшей ночью на фоне заявления президента США Дональда Трампа начнется пауза в ударах по... РИА Новости Крым, 29.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил надежду, что ближайшей ночью на фоне заявления президента США Дональда Трампа начнется пауза в ударах по энергетике.Энергетическая катастрофа в Киеве и других регионах Украины является прямым следствием и расплатой за госпереворот 2014 года и последовавший за ним террор, организованный Киевом в отношении жителей Крыма и Донбасса. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил депутат трех созывов Верховной рады, член общественного движения "Другая Украина" Владимир Олейник.В Киеве из-за отсутствия электроэнергии, воды и тепла есть риски возникновения серьезной экологической катастрофы. Это может подвигнуть украинцев выступить против преступного режима Владимира Зеленского. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии КФУ Олег Шевченко.Во Львове начата подготовка к чрезвычайной ситуации, власти призывают граждан сделать запасы воды, еды, лекарств и зарядить зарядные устройства и зарядные станции.
Зеленский выразил надежду на паузу в ударах по энергетике с этой ночи

Зеленский выразил надежду на паузу в ударах по энергетике после слов Трампа

23:11 29.01.2026 (обновлено: 23:13 29.01.2026)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил надежду, что ближайшей ночью на фоне заявления президента США Дональда Трампа начнется пауза в ударах по энергетике.

"Есть сегодня заявление президента Соединенных Штатов.. Ситуация сейчас ночью и в эти дни, реальная ситуация на наших объектах энергетики, в наших городах это покажет", – цитирует РИА Новости обращение Зеленского в его Telegram-канале.

Энергетическая катастрофа в Киеве и других регионах Украины является прямым следствием и расплатой за госпереворот 2014 года и последовавший за ним террор, организованный Киевом в отношении жителей Крыма и Донбасса. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил депутат трех созывов Верховной рады, член общественного движения "Другая Украина" Владимир Олейник.
В Киеве из-за отсутствия электроэнергии, воды и тепла есть риски возникновения серьезной экологической катастрофы. Это может подвигнуть украинцев выступить против преступного режима Владимира Зеленского. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии КФУ Олег Шевченко.
Во Львове начата подготовка к чрезвычайной ситуации, власти призывают граждан сделать запасы воды, еды, лекарств и зарядить зарядные устройства и зарядные станции.
Блэкаут на Украине: Зеленский заявил о чрезвычайной ситуации в Киеве
Кличко настойчиво призывает жителей Киева покинуть столицу
В Киеве массово закрываются супермаркеты
Владимир Зеленский
27 января, 16:29
Два цветка и крематорий: киевляне поздравили Зеленского с днем рождения
 
Новости Украина Блэкаут Энергетика Дональд Трамп Владимир Зеленский
 
