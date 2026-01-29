https://crimea.ria.ru/20260129/zelenskiy-vyrazil-nadezhdu-na-pauzu-v-udarakh-po-energetike-s-etoy-nochi-1152804725.html
Зеленский выразил надежду на паузу в ударах по энергетике с этой ночи
Зеленский выразил надежду на паузу в ударах по энергетике с этой ночи - РИА Новости Крым, 29.01.2026
Зеленский выразил надежду на паузу в ударах по энергетике с этой ночи
Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил надежду, что ближайшей ночью на фоне заявления президента США Дональда Трампа начнется пауза в ударах по... РИА Новости Крым, 29.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил надежду, что ближайшей ночью на фоне заявления президента США Дональда Трампа начнется пауза в ударах по энергетике.Энергетическая катастрофа в Киеве и других регионах Украины является прямым следствием и расплатой за госпереворот 2014 года и последовавший за ним террор, организованный Киевом в отношении жителей Крыма и Донбасса. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил депутат трех созывов Верховной рады, член общественного движения "Другая Украина" Владимир Олейник.В Киеве из-за отсутствия электроэнергии, воды и тепла есть риски возникновения серьезной экологической катастрофы. Это может подвигнуть украинцев выступить против преступного режима Владимира Зеленского. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии КФУ Олег Шевченко.Во Львове начата подготовка к чрезвычайной ситуации, власти призывают граждан сделать запасы воды, еды, лекарств и зарядить зарядные устройства и зарядные станции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Блэкаут на Украине: Зеленский заявил о чрезвычайной ситуации в КиевеКличко настойчиво призывает жителей Киева покинуть столицуВ Киеве массово закрываются супермаркеты
Зеленский выразил надежду на паузу в ударах по энергетике с этой ночи
Зеленский выразил надежду на паузу в ударах по энергетике после слов Трампа
23:11 29.01.2026