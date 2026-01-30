https://crimea.ria.ru/20260130/krymskiy-most-seychas--obstanovka-utrom-v-pyatnitsu-1152806706.html

Крымский мост сейчас – обстановка утром в пятницу

Крымский мост сейчас – обстановка утром в пятницу - РИА Новости Крым, 30.01.2026

Крымский мост сейчас – обстановка утром в пятницу

РИА Новости Крым, 30.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Проезд к пунктам ручного досмотра у Крымского моста утром в пятницу свободен со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров с материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.Добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

