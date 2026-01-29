https://crimea.ria.ru/20260129/otkaz-oon-krymu-v-samoopredelenii-i-obmen-telami-pogibshikh-glavnoe-1152797684.html

Отказ ООН Крыму в самоопределении и обмен телами погибших: главное

Отказ ООН Крыму в самоопределении и обмен телами погибших: главное

Отказ ООН Крыму в самоопределении и обмен телами погибших: главное

ООН отказала Крыму и Донбассу в праве на самоопределение. Россия и Украина провели первый в этом году обмен телами погибших военнослужащих. С 1 февраля...

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. ООН отказала Крыму и Донбассу в праве на самоопределение. Россия и Украина провели первый в этом году обмен телами погибших военнослужащих. С 1 февраля ежемесячные выплаты Героям России и СССР, а также полным кавалерам ордена Славы составят более 100 тысяч рублей. Размер материнского капитала в России вырастет с 1 февраля. Первый заместитель главы администрации Ялты добровольцем отправился в зону СВО. Россияне, достигшие 80-летнего возраста, будут получать двойную фиксированную доплату к пенсии.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Отказ ООН Крыму и Донбассу в праве на самоопределениеК Крыму и Донбассу, в отличие от Гренландии, право на самоопределение не относится. Такое заявление сделал генсек Всемирной Организации Антониу Гутерриш. Ранее в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия обратилась в ООН с запросом о признании права народов Крыма, Донбасса и Новороссии на самоопределение по аналогии с Гренландией."После очень тщательного рассмотрения нашим Управлением по правовым вопросам мы пришли к выводу, что принцип самоопределения неприменим к ситуации с Крымом и Донбассом", – заявил Гутерриш.По его словам, в ситуации с Крымом и новыми регионами России якобы преобладает принцип территориальной целостности.Россия и Украина провели обмен телами погибшихРоссия и Украина провели первый в этом году обмен телами погибших военнослужащих, Москва передала Киеву 1000 погибших военных ВСУ и получила взамен 38 тел бойцов российской армии. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский."В рамках стамбульских договоренностей Украине переданы тела 1000 погибших украинских военных. России переданы тела 38 погибших российских воинов", – написал Мединский в своем Telegram-канале.Выплаты Героям России повысятЕжемесячные выплаты Героям России и СССР, а также полным кавалерам ордена Славы с 1 февраля составят более 100 тысяч рублей. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов."После февральской индексации на 5,6% ежемесячная выплата Героям России, Героям СССР и полным кавалерам ордена Славы составит 103 693 рубля. Для Героев Труда, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы размер выплаты достигнет 76 458 рублей", – сказал Нилов в комментарии РИА Новости.Маткапитал на первого ребенка вырастетРазмер материнского капитала на первого ребенка вырастет до 730 тысяч рублей, на второго ребенка – до 963 тысяч рублей с 1 февраля. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства."В текущем году почти до 730 тысяч рублей вырастет сумма материнского капитала на первого ребенка и до 963 тысяч – на второго и последующих детей", – сказал премьер-министр РФ.Первый замглавы администрации Ялты в зоне СВОПервый заместитель главы администрации Ялты отправился в зону специальной военной операции. Об этом рассказала глава администрации города Янина Павленко.По ее словам, в зону СВО направились 10 добровольцев из формирования "Барс-Крым". Она отметила, что все они еще с первых дней оказывали помощь фронту, занимались сбором и доставкой гуманитарной помощи.Двойная выплата пенсионерам старше 80 летРоссияне, достигшие 80-летнего возраста, будут получать двойную фиксированную доплату к пенсии с 1 февраля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на федеральный закон "О страховых пенсиях"."Согласно федеральному закону, с 1 января 2026 года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости проиндексирован на 7,6% и составляет 9583,69 рублей", – сказано в сообщении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

