Рейтинг@Mail.ru
Отказ ООН Крыму в самоопределении и обмен телами погибших: главное - РИА Новости Крым, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260129/otkaz-oon-krymu-v-samoopredelenii-i-obmen-telami-pogibshikh-glavnoe-1152797684.html
Отказ ООН Крыму в самоопределении и обмен телами погибших: главное
Отказ ООН Крыму в самоопределении и обмен телами погибших: главное - РИА Новости Крым, 29.01.2026
Отказ ООН Крыму в самоопределении и обмен телами погибших: главное
ООН отказала Крыму и Донбассу в праве на самоопределение. Россия и Украина провели первый в этом году обмен телами погибших военнослужащих. С 1 февраля... РИА Новости Крым, 29.01.2026
2026-01-29T22:21
2026-01-29T22:21
главное за день
новости крыма
крым
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/07/1147027255_32:151:1280:853_1920x0_80_0_0_e99f657e45d858a7bb41fb9f319aaa31.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. ООН отказала Крыму и Донбассу в праве на самоопределение. Россия и Украина провели первый в этом году обмен телами погибших военнослужащих. С 1 февраля ежемесячные выплаты Героям России и СССР, а также полным кавалерам ордена Славы составят более 100 тысяч рублей. Размер материнского капитала в России вырастет с 1 февраля. Первый заместитель главы администрации Ялты добровольцем отправился в зону СВО. Россияне, достигшие 80-летнего возраста, будут получать двойную фиксированную доплату к пенсии.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Отказ ООН Крыму и Донбассу в праве на самоопределениеК Крыму и Донбассу, в отличие от Гренландии, право на самоопределение не относится. Такое заявление сделал генсек Всемирной Организации Антониу Гутерриш. Ранее в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия обратилась в ООН с запросом о признании права народов Крыма, Донбасса и Новороссии на самоопределение по аналогии с Гренландией."После очень тщательного рассмотрения нашим Управлением по правовым вопросам мы пришли к выводу, что принцип самоопределения неприменим к ситуации с Крымом и Донбассом", – заявил Гутерриш.По его словам, в ситуации с Крымом и новыми регионами России якобы преобладает принцип территориальной целостности.Россия и Украина провели обмен телами погибшихРоссия и Украина провели первый в этом году обмен телами погибших военнослужащих, Москва передала Киеву 1000 погибших военных ВСУ и получила взамен 38 тел бойцов российской армии. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский."В рамках стамбульских договоренностей Украине переданы тела 1000 погибших украинских военных. России переданы тела 38 погибших российских воинов", – написал Мединский в своем Telegram-канале.Выплаты Героям России повысятЕжемесячные выплаты Героям России и СССР, а также полным кавалерам ордена Славы с 1 февраля составят более 100 тысяч рублей. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов."После февральской индексации на 5,6% ежемесячная выплата Героям России, Героям СССР и полным кавалерам ордена Славы составит 103 693 рубля. Для Героев Труда, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы размер выплаты достигнет 76 458 рублей", – сказал Нилов в комментарии РИА Новости.Маткапитал на первого ребенка вырастетРазмер материнского капитала на первого ребенка вырастет до 730 тысяч рублей, на второго ребенка – до 963 тысяч рублей с 1 февраля. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства."В текущем году почти до 730 тысяч рублей вырастет сумма материнского капитала на первого ребенка и до 963 тысяч – на второго и последующих детей", – сказал премьер-министр РФ.Первый замглавы администрации Ялты в зоне СВОПервый заместитель главы администрации Ялты отправился в зону специальной военной операции. Об этом рассказала глава администрации города Янина Павленко.По ее словам, в зону СВО направились 10 добровольцев из формирования "Барс-Крым". Она отметила, что все они еще с первых дней оказывали помощь фронту, занимались сбором и доставкой гуманитарной помощи.Двойная выплата пенсионерам старше 80 летРоссияне, достигшие 80-летнего возраста, будут получать двойную фиксированную доплату к пенсии с 1 февраля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на федеральный закон "О страховых пенсиях"."Согласно федеральному закону, с 1 января 2026 года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости проиндексирован на 7,6% и составляет 9583,69 рублей", – сказано в сообщении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260129/tanets-s-sablyami-v-irane-chto-zadumal-tramp-i-chem-eto-mozhet-konchitsya-1152791873.html
https://crimea.ria.ru/20260129/peremirie-zelenskogo-dlya-rossii-nepriemlemo--lavrov-1152798999.html
https://crimea.ria.ru/20260129/chistki-v-okruzhenii-si-tszinpina-chto-oni-znachat-i-prichem-tut-rossiya-1152800832.html
https://crimea.ria.ru/20260129/uchat-besplatno-dlya-sebya-kak-v-krymu-reshayut-problemu-defitsita-medikov-1152782582.html
https://crimea.ria.ru/20260129/v-yalte-pervym-zamestitelem-mera-stanet-glava-tsentra-meditsiny-katastrof-rk-1152793188.html
https://crimea.ria.ru/20260129/tantsy-i-obschenie-v-krymu-170-tysyach-pensionerov-vybrali-aktivnuyu-zhizn-1152788048.html
крым
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/07/1147027255_246:155:1176:853_1920x0_80_0_0_69aa87e382189ae66fb5b078cf93df82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, новости крыма, крым, россия, новости
Отказ ООН Крыму в самоопределении и обмен телами погибших: главное

Отказ ООН Крыму и Донбассу в самоопределении и обмен телами погибших – главное за день

22:21 29.01.2026
 
© Уполномоченный по правам человека в Российской ФедерацииВоенный билет и удостоверение ветерана боевых действий
Военный билет и удостоверение ветерана боевых действий
© Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. ООН отказала Крыму и Донбассу в праве на самоопределение. Россия и Украина провели первый в этом году обмен телами погибших военнослужащих. С 1 февраля ежемесячные выплаты Героям России и СССР, а также полным кавалерам ордена Славы составят более 100 тысяч рублей. Размер материнского капитала в России вырастет с 1 февраля. Первый заместитель главы администрации Ялты добровольцем отправился в зону СВО. Россияне, достигшие 80-летнего возраста, будут получать двойную фиксированную доплату к пенсии.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Отказ ООН Крыму и Донбассу в праве на самоопределение

К Крыму и Донбассу, в отличие от Гренландии, право на самоопределение не относится. Такое заявление сделал генсек Всемирной Организации Антониу Гутерриш. Ранее в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия обратилась в ООН с запросом о признании права народов Крыма, Донбасса и Новороссии на самоопределение по аналогии с Гренландией.
"После очень тщательного рассмотрения нашим Управлением по правовым вопросам мы пришли к выводу, что принцип самоопределения неприменим к ситуации с Крымом и Донбассом", – заявил Гутерриш.
По его словам, в ситуации с Крымом и новыми регионами России якобы преобладает принцип территориальной целостности.
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
21:52
"Танец с саблями" в Иране: что задумал Трамп и чем это может кончиться

Россия и Украина провели обмен телами погибших

Россия и Украина провели первый в этом году обмен телами погибших военнослужащих, Москва передала Киеву 1000 погибших военных ВСУ и получила взамен 38 тел бойцов российской армии. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.
"В рамках стамбульских договоренностей Украине переданы тела 1000 погибших украинских военных. России переданы тела 38 погибших российских воинов", – написал Мединский в своем Telegram-канале.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
18:37
Перемирие Зеленского для России неприемлемо – Лавров

Выплаты Героям России повысят

Ежемесячные выплаты Героям России и СССР, а также полным кавалерам ордена Славы с 1 февраля составят более 100 тысяч рублей. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
"После февральской индексации на 5,6% ежемесячная выплата Героям России, Героям СССР и полным кавалерам ордена Славы составит 103 693 рубля. Для Героев Труда, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы размер выплаты достигнет 76 458 рублей", – сказал Нилов в комментарии РИА Новости.
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
19:51Радио "Спутник в Крыму"
Чистки в окружении Си Цзиньпина: что они значат и причем тут Россия

Маткапитал на первого ребенка вырастет

Размер материнского капитала на первого ребенка вырастет до 730 тысяч рублей, на второго ребенка – до 963 тысяч рублей с 1 февраля. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
"В текущем году почти до 730 тысяч рублей вырастет сумма материнского капитала на первого ребенка и до 963 тысяч – на второго и последующих детей", – сказал премьер-министр РФ.
Медицинская академия имени С.И. Георгиевского - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
21:10Радио "Спутник в Крыму"
Учат бесплатно для себя: как в Крыму решают проблему дефицита медиков

Первый замглавы администрации Ялты в зоне СВО

Первый заместитель главы администрации Ялты отправился в зону специальной военной операции. Об этом рассказала глава администрации города Янина Павленко.
По ее словам, в зону СВО направились 10 добровольцев из формирования "Барс-Крым". Она отметила, что все они еще с первых дней оказывали помощь фронту, занимались сбором и доставкой гуманитарной помощи.
Сергей Олефиренко и Янина Павленко
17:40
В Ялте первым заместителем мэра станет глава Центра медицины катастроф РК

Двойная выплата пенсионерам старше 80 лет

Россияне, достигшие 80-летнего возраста, будут получать двойную фиксированную доплату к пенсии с 1 февраля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на федеральный закон "О страховых пенсиях".
"Согласно федеральному закону, с 1 января 2026 года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости проиндексирован на 7,6% и составляет 9583,69 рублей", – сказано в сообщении.
Программа Активное долголетие
15:44
Танцы и общение: в Крыму 170 тысяч пенсионеров выбрали активную жизнь
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Главное за деньНовости КрымаКрымРоссияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:11Зеленский выразил надежду на паузу в ударах по энергетике с этой ночи
22:57На нефтеперерабатывающем заводе в Турции прогремел взрыв
22:39Львов готовят к чрезвычайной ситуации: мэр призвал запастись водой и едой
22:30Украинские беспилотники атакуют Туапсе
22:21Отказ ООН Крыму в самоопределении и обмен телами погибших: главное
22:03ООН "отказала" Крыму и Донбассу в праве на самоопределение
21:52"Танец с саблями" в Иране: что задумал Трамп и чем это может кончиться
21:31В Крыму будут ловить пьяных водителей
21:10Учат бесплатно для себя: как в Крыму решают проблему дефицита медиков
20:52Трамп: я попросил Путина воздержаться от ударов по Киеву и другим городам
20:38Вражеский беспилотник уничтожен над Азовским морем
20:32В России стало меньше уличных краж и преступлений "под градусом"
20:11Плюсы и минусы легализации онлайн-казино в России
19:51Чистки в окружении Си Цзиньпина: что они значат и причем тут Россия
19:31Найден потенциально пригодный для жизни "космический близнец" Земли
19:10В Севастополе произошел пожар в садоводческом товариществе "Строитель"
18:54Сбер: крымчане и севастопольцы оформили автокредиты на 1,3 млрд рублей
18:37Перемирие Зеленского для России неприемлемо – Лавров
18:28РФ просит ООН признать права Крыма и новых регионов РФ на самоопределение
18:10Новая кухня и душевая: в Крыму адаптировали дом бойца СВО с инвалидностью
Лента новостейМолния