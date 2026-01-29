https://crimea.ria.ru/20260129/uchat-besplatno-dlya-sebya-kak-v-krymu-reshayut-problemu-defitsita-medikov-1152782582.html

Учат бесплатно для себя: как в Крыму решают проблему дефицита медиков

29.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Проблему нехватки специалистов в медицинских учреждениях в Крыму решают несколькими способами, в том числе на уровне организаций при поддержке местных властей и бюджета республики, и сегодня острого дефицита в работниках отрасль уже не испытывает. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала председатель комитета Госсовета РК по здравоохранению Анна Рубель.По словам Рубель, главным мотиватором для медиков в Крыму в условиях увеличения числа медицинских учреждений, а также растущей нагрузки на фоне роста населения республики остается заработная плата, и в этом смысле привлечь специалистов, например, в села удается благодаря федеральным "подъемным".По ее словам, из-за того, что ряд специалистов, привлеченных перспективами, уехали работать в районы, возникли даже некоторые проблемные вопросы в штате отдельных медучреждений – преимущественно поликлиник Симферополя, но время проходит – и находятся новые специалисты, сказала Рубель. "Есть небольшие проблемы, но они решаемы", – отметила она.Решения при этом есть разные. Особым образом, например, по словам Рубель, решается вопрос наполнения врачами службы скорой медицинской помощи, где, как и в других организациях, есть возможность получить республиканские меры соцподдержки."У скорой еще есть и отдельная программа по оплате обучения для будущих работников. То есть, например, они видят, что парень фельдшер хорошо справляется, но он хотел бы быть врачом – скорая помощь за свой счет оплачивает ему обучение с гарантией того, что этот человек в последующем придет на работу в скорую медицинскую помощь", – рассказала Рубель.Большие ожидания власти Крыма и руководство медучреждений связывают, по словам Рубель, с целевым обучением медиков.По ее словам, общее понимание того, как будет осуществляться набор в медицинский университет в Крыму на первый курс в 2026 году с учетом действия нового закона о целевых направлениях для студентов-медиков и наставничестве, уже есть, но точных прогнозов пока дать нельзя. "Как будет формироваться ситуация уже на новых правилах, смогу вам прокомментировать только в октябре этого года", – добавила Рубель.При этом оттока студентов-медиков – как иностранцев, так и граждан России – в Крыму не наблюдается, и говорить, что ситуация может ухудшиться, на сегодня нет оснований, считает она."Те обстоятельства, которые сегодня прописаны в законодательстве, они ведь не запрещают работать в медицине, а просто вносят некоторые правила, где будет работать этот человек и на каких условиях. Поэтому какие-то внутренние разговоры, может быть, и имеются, но это, к счастью, в Республике Крым не привело к серьезным изменениям и оттоку будущих медицинских специалистов", – отметила Рубель.По ее мнению, это связано с тем, что в медицине случайных людей не бывает, и ребята, которые однажды приняли решение выбрать такую сложную специальность, в профессии останутся."Это ведь серьезная борьба – в медицинский университет очень сложно поступить. И мне кажется, что если они планировали связать свою жизнь с медициной, то они ее свяжут", – сказала Рубель.Она сообщила, что в 2026 году здравоохранение Крыма ожидаемо пополнится по меньшей мере сотней специалистов разного профиля.Подытоживая тему, она сделал вывод, что не считает, что в Крыму есть острая нехватка медиков. "В Республике Крым нет острого дефицита", – подытожила Рубель.Напомним, в декабре 2025 года, глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что нехватка медицинских кадров по-прежнему остается одной из главных проблем в республике и решать ее стараются в том числе благодаря программам поддержки медиков, включая "Земский доктор" и "Земский фельдшер".В ноябре 2025 года президент России Владимир Путин подписал закон о целевом обучении студентов-бюджетников медицинских и фармацевтических направлений, согласно которому выпускники обязаны отработать по специальности до трех лет в медицинском учреждении, с которым при поступлении подписали целевой договор. При этом только в случае подписания такого документа молодые специалисты смогут продолжить образование на "бюджете" в ординатуре. Документ закрепляет за выпускниками право самостоятельно выбирать регион и место работы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Госдуме нашли способ ликвидировать дефицит медиков в КрымуКак будет "работать" целевое образование для медиков в КрымуВ Крыму иностранным студентам-медикам облегчили трудоустройство

