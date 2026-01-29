https://crimea.ria.ru/20260129/lvov-gotovyat-k-chrezvychaynoy-situatsii-mer-prizval-zapastis-vodoy-i-edoy-1152804384.html

Львов готовят к чрезвычайной ситуации: мэр призвал запастись водой и едой

Львов готовят к чрезвычайной ситуации: мэр призвал запастись водой и едой - РИА Новости Крым, 29.01.2026

Львов готовят к чрезвычайной ситуации: мэр призвал запастись водой и едой

Львов на западе Украины начали готовить к режиму чрезвычайной ситуации, заявил мэр Андрей Садовой. И призвал горожан сделать запасы воды и продуктов. РИА Новости Крым, 29.01.2026

2026-01-29T22:39

2026-01-29T22:39

2026-01-29T22:49

львов

новости

андрей садовой

блэкаут

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/25/77/257751_0:125:3199:1924_1920x0_80_0_0_d3d116f7c87868181ba1f4669f32fa47.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Львов на западе Украины начали готовить к режиму чрезвычайной ситуации, заявил мэр Андрей Садовой. И призвал горожан сделать запасы воды и продуктов.И посоветовал жителям Львова в случае отключения теплоснабжения самостоятельно не сливать воду из радиаторов отопления.В Киеве из-за отсутствия электроэнергии, воды и тепла есть риски возникновения серьезной экологической катастрофы. Это может подвигнуть украинцев выступить против преступного режима Владимира Зеленского. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии КФУ Олег Шевченко.Энергетическая катастрофа в Киеве и других регионах Украины является прямым следствием и расплатой за госпереворот 2014 года и последовавший за ним террор, организованный Киевом в отношении жителей Крыма и Донбасса. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил депутат трех созывов Верховной рады, член общественного движения "Другая Украина" Владимир Олейник.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Блэкаут на Украине: Зеленский заявил о чрезвычайной ситуации в КиевеКличко настойчиво призывает жителей Киева покинуть столицуВ Киеве массово закрываются супермаркеты

львов

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

львов, новости, андрей садовой, блэкаут, украина