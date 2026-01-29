Рейтинг@Mail.ru
Львов готовят к чрезвычайной ситуации: мэр призвал запастись водой и едой - РИА Новости Крым, 29.01.2026
Львов готовят к чрезвычайной ситуации: мэр призвал запастись водой и едой
Львов готовят к чрезвычайной ситуации: мэр призвал запастись водой и едой - РИА Новости Крым, 29.01.2026
Львов готовят к чрезвычайной ситуации: мэр призвал запастись водой и едой
Львов на западе Украины начали готовить к режиму чрезвычайной ситуации, заявил мэр Андрей Садовой. И призвал горожан сделать запасы воды и продуктов. РИА Новости Крым, 29.01.2026
2026-01-29T22:39
2026-01-29T22:49
львов
новости
андрей садовой
блэкаут
украина
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Львов на западе Украины начали готовить к режиму чрезвычайной ситуации, заявил мэр Андрей Садовой. И призвал горожан сделать запасы воды и продуктов.И посоветовал жителям Львова в случае отключения теплоснабжения самостоятельно не сливать воду из радиаторов отопления.В Киеве из-за отсутствия электроэнергии, воды и тепла есть риски возникновения серьезной экологической катастрофы. Это может подвигнуть украинцев выступить против преступного режима Владимира Зеленского. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии КФУ Олег Шевченко.Энергетическая катастрофа в Киеве и других регионах Украины является прямым следствием и расплатой за госпереворот 2014 года и последовавший за ним террор, организованный Киевом в отношении жителей Крыма и Донбасса. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил депутат трех созывов Верховной рады, член общественного движения "Другая Украина" Владимир Олейник.
львов, новости, андрей садовой, блэкаут, украина
Львов готовят к чрезвычайной ситуации: мэр призвал запастись водой и едой

Львов готовят к чрезвычайной ситуации и призывают граждан сделать запас воды и еды

22:39 29.01.2026 (обновлено: 22:49 29.01.2026)
 
© РИА Новости . Павел Паламарчук / Перейти в фотобанкЛьвов
Львов - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости . Павел Паламарчук
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Львов на западе Украины начали готовить к режиму чрезвычайной ситуации, заявил мэр Андрей Садовой. И призвал горожан сделать запасы воды и продуктов.

"Во Львове запущен режим подготовки к чрезвычайной ситуации. Прошу каждого сделать простые вещи: зарядите зарядные устройства и зарядные станции, но не оставляйте их без присмотра во время зарядки, запаситесь базово необходимым набором продуктов, питьевой воды и лекарств", – призвал горожан Садовой.

И посоветовал жителям Львова в случае отключения теплоснабжения самостоятельно не сливать воду из радиаторов отопления.
В Киеве из-за отсутствия электроэнергии, воды и тепла есть риски возникновения серьезной экологической катастрофы. Это может подвигнуть украинцев выступить против преступного режима Владимира Зеленского. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии КФУ Олег Шевченко.
Энергетическая катастрофа в Киеве и других регионах Украины является прямым следствием и расплатой за госпереворот 2014 года и последовавший за ним террор, организованный Киевом в отношении жителей Крыма и Донбасса. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил депутат трех созывов Верховной рады, член общественного движения "Другая Украина" Владимир Олейник.
