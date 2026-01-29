https://crimea.ria.ru/20260129/plyusy-i-minusy-legalizatsii-onlayn-kazino-v-rossii-1152773455.html

Плюсы и минусы легализации онлайн-казино в России

Плюсы и минусы легализации онлайн-казино в России - РИА Новости Крым, 29.01.2026

Плюсы и минусы легализации онлайн-казино в России

Рассмотреть возможность легализации онлайн-казино в России, что может принести дополнительно до 100 миллиардов рублей налогов в год, предложил президенту... РИА Новости Крым, 29.01.2026

2026-01-29T20:11

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Рассмотреть возможность легализации онлайн-казино в России, что может принести дополнительно до 100 миллиардов рублей налогов в год, предложил президенту Владимиру Путину министр финансов России Антон Силуанов. О плюсах и минусах данной инициативы в эфире радио "Спутник в Крыму" высказали свою точку зрения финансовый аналитик Михаил Беляев и заместитель председателя Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере спорта Николай Оганезов.В Минфине считают, что можно было бы создать специального оператора, который будет отчислять не менее 30% от выручки с такой деятельности, пишет "Коммерсант". Если идея будет поддержана, доходы бюджета могут составить 100 млрд руб. ежегодно. При этом, снятие запрета на организацию и работу онлайн-казино будет допустимо при соблюдении ряда условий. В их числе — определение оператора организации, закрепление механизма приема ставок через Единый центр учета переводов ставок по аналогии с букмекерами, а также ежемесячный налог в размере не менее 30% от выручки. "На мой взгляд, совершенно порочная система, - комментирует идею легализовать онлайн-казино Михаил Беляев. - Так вот достаточно жестко скажу. Потому что мы знаем, что у казино, которые в материальной форме существуют, и так репутация не самая лучшая в плане всяких серых схем... Ну, а о моральном аспекте вообще не говорю. Но вы представляете, что можно накрутить, когда это все будет в онлайн-режиме?".Эксперт прогнозирует негативные последствия. "Они усвоят тут одно слово – легализация. Все остальное оставят за скобками. Легализация - и все тогда, значит, они будут действовать уже совершенно легально и на необъятных просторах интернета со всеми оттуда негативными вытекающими последствиями", - говорит Беляев.Он уверен, что сдержать ситуацию под контролем будет очень сложно."И ради того, чтобы получить 100 миллиардов в бюджет, выпускать джинна из бутылки, не очень сильное оправдание", - заключает он.Свое мнение по данному вопросу высказал и председатель Совета союза "Первая саморегулируемая организация букмекеров" Николай Оганезов."Эта новость стала определенной неожиданностью… Но к этой инициативе относимся с пониманием, потому что у нас три триллиона рублей (оборот нелегального сегмента азартных игр в интернете - ред.) уходит за границу. Экономика страны сейчас несет огромную нагрузку. И это, конечно, недопустимо. Легализовать данный институт нужно, чтобы эти деньги были подконтрольны и пополняли бюджет России", - сказал Оганезов.Он считает, что те, кто утверждает обратное, не знают нюансов организации данного бизнеса."Государство уже запустило институты, которые позволяют полностью контролировать все потоки, и заниматься теневыми схемами в этом случае становится практически невозможно. Я говорю о деятельности так называемого Центра учета интерактивных ставок, где через единого оператора идут все расчеты. Только этот единый оператор может проводить платежи и выплаты. И весь этот процесс абсолютно прозрачен и подконтролен", - разъяснил специалист.Спикер пояснил, что сейчас все онлайн-казино или находятся на нелегальном положении, или иностранные. Поэтому выплата выигрыша не гарантирована, так как игрок не имеет возможности куда-то обратиться с жалобой, и в данном случае его права никак не защищены."В случае легального оператора уже единый регулятор, который у нас действует, будет гарантировать как раз соблюдение прав игроков", - заключил Николай Оганезов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

