https://crimea.ria.ru/20260129/k-krymu-i-novym-regionam-rossii-samoopredelenie-neprimenimo--otvet-oon-1152803641.html

ООН "отказала" Крыму и Донбассу в праве на самоопределение

2026-01-29T22:03

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/10/1143417130_0:46:800:496_1920x0_80_0_0_c9624d6e50719787559544d026ffd7d0.jpg

СИТМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. К Крыму и Донбассу, в отличие от Гренландии, право на самоопределение не относится. Такое заявление сделал генсек Всемирной Организации Антониу Гутерриш.Россия обратилась в ООН с запросом о признании права народов Крыма, Донбасса и Новороссии на самоопределение по аналогии с Гренландией, заявил ранее в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.По его словам, в ситуации с Крымом и новыми регионами якобы преобладает принцип территориальной целостности.Киевский режим не может претендовать на применение принципа "территориальной целостности", поскольку не представляет население юго-востока страны, заявил ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".В сентябре 2022 года на территории Донецкой и Луганской народных республик, на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей также прошли референдумы. На голосование был вынесен вопрос о вхождении регионов в состав Российской Федерации на правах субъектов РФ. Явка во всех четырех регионах значительно перекрыла необходимый 50-процентный уровень, а в ДНР и ЛНР превысила 90%, поэтому референдумы признаны состоявшимися. 30 сентября 2022 года в Георгиевском зале Кремля президент РФ Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и образовании новых субъектов Российской Федерации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В МИД ответили на слова Стубба о КрымеПочему Запад не признает Крым российским после слов Трампа о ГренландииЖесткие уступки - Каллас о территориальных потерях для Киева

2026

новости, антониу гутерриш, крым, новые регионы россии, россия, новости крыма, оон