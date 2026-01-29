Рейтинг@Mail.ru
ООН "отказала" Крыму и Донбассу в праве на самоопределение - РИА Новости Крым, 29.01.2026
ООН "отказала" Крыму и Донбассу в праве на самоопределение
ООН "отказала" Крыму и Донбассу в праве на самоопределение - РИА Новости Крым, 29.01.2026
ООН "отказала" Крыму и Донбассу в праве на самоопределение
К Крыму и Донбассу, в отличие от Гренландии, право на самоопределение не относится. Такое заявление сделал генсек Всемирной Организации Антониу Гутерриш. РИА Новости Крым, 29.01.2026
СИТМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. К Крыму и Донбассу, в отличие от Гренландии, право на самоопределение не относится. Такое заявление сделал генсек Всемирной Организации Антониу Гутерриш.Россия обратилась в ООН с запросом о признании права народов Крыма, Донбасса и Новороссии на самоопределение по аналогии с Гренландией, заявил ранее в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.По его словам, в ситуации с Крымом и новыми регионами якобы преобладает принцип территориальной целостности.Киевский режим не может претендовать на применение принципа "территориальной целостности", поскольку не представляет население юго-востока страны, заявил ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".В сентябре 2022 года на территории Донецкой и Луганской народных республик, на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей также прошли референдумы. На голосование был вынесен вопрос о вхождении регионов в состав Российской Федерации на правах субъектов РФ. Явка во всех четырех регионах значительно перекрыла необходимый 50-процентный уровень, а в ДНР и ЛНР превысила 90%, поэтому референдумы признаны состоявшимися. 30 сентября 2022 года в Георгиевском зале Кремля президент РФ Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и образовании новых субъектов Российской Федерации.
ООН "отказала" Крыму и Донбассу в праве на самоопределение

Крым и Донбасс не имеют права на самоопределение – в ООН ответили на запрос МИД России

22:03 29.01.2026 (обновлено: 22:12 29.01.2026)
 
© Постоянное представительство Российской Федерации при ООНСовет Безопасности ООН
Совет Безопасности ООН
© Постоянное представительство Российской Федерации при ООН
Читать в
MaxДзенTelegram
СИТМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. К Крыму и Донбассу, в отличие от Гренландии, право на самоопределение не относится. Такое заявление сделал генсек Всемирной Организации Антониу Гутерриш.
Россия обратилась в ООН с запросом о признании права народов Крыма, Донбасса и Новороссии на самоопределение по аналогии с Гренландией, заявил ранее в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"После очень тщательного рассмотрения нашим Управлением по правовым вопросам мы пришли к выводу, что принцип самоопределения неприменим к ситуации с Крымом и Донбассом", – цитирует Гутерриша РИА Новости.

По его словам, в ситуации с Крымом и новыми регионами якобы преобладает принцип территориальной целостности.
Киевский режим не может претендовать на применение принципа "территориальной целостности", поскольку не представляет население юго-востока страны, заявил ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
В сентябре 2022 года на территории Донецкой и Луганской народных республик, на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей также прошли референдумы. На голосование был вынесен вопрос о вхождении регионов в состав Российской Федерации на правах субъектов РФ. Явка во всех четырех регионах значительно перекрыла необходимый 50-процентный уровень, а в ДНР и ЛНР превысила 90%, поэтому референдумы признаны состоявшимися. 30 сентября 2022 года в Георгиевском зале Кремля президент РФ Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и образовании новых субъектов Российской Федерации.
