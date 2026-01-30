https://crimea.ria.ru/20260130/osnascheny-do-zubov-kak-v-krymu-sovershenstvuyut-ekstrennuyu-medpomosch-1152789008.html

Оснащены "до зубов": как в Крыму совершенствуют экстренную медпомощь

Оснащены "до зубов": как в Крыму совершенствуют экстренную медпомощь - РИА Новости Крым, 30.01.2026

Оснащены "до зубов": как в Крыму совершенствуют экстренную медпомощь

До конца 2026 года в Крыму появятся два новых модульных приемных отделения для оказания экстренной медицинской помощи – в Симферополе и Джанкое. Это совершенно... РИА Новости Крым, 30.01.2026

2026-01-30T06:06

2026-01-30T06:06

2026-01-30T06:06

радио "спутник в крыму"

анна рубель

здравоохранение в крыму и севастополе

медицина

скорая помощь

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/17/1145895425_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e27118b1ccef2b1244c49dedcaa511ec.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. До конца 2026 года в Крыму появятся два новых модульных приемных отделения для оказания экстренной медицинской помощи – в Симферополе и Джанкое. Это совершенно новые для республики проекты в сфере здравоохранения, которые позволят в кратчайшие сроки на месте ставить диагноз и спасать жизни пациентов, в том числе с политравмами. Об этом и о том, что еще планируется в республике по линии медицины, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала глава комитета Госсовета РК по здравоохранению Анна Рубель.Спасти большеВозведение первого в Крыму модульного приемного отделения для оказания экстренной медицинской помощи уже ведется на территории Симферопольской городской клинической больницы №7, отметила Рубель.По ее словам, суть таких новейших для Крыма приемных отделений в том, чтобы здесь могли "в очень короткие сроки поставить диагноз и начать спасать жизнь человеку"."Основная цель, чтобы, когда пациент, например, получил политравму или произошло серьезное ДТП с большим количеством раненых, одномоментно или в очень короткие сроки можно было установить диагноз и прямо на месте оказывать лечение, хотя бы первичное", – сказала Рубель.Для этого такие приемные отделения "оснащены, как говорится, до зубов", заметила она."Там будут и компьютерные томографы, и УЗИ, и эндоскопы с УЗИ, совмещенные. Будет возможность провести операции с точки зрения травматологии, потому что будет все необходимое оборудование: и артроскопы, и С-дуга, которая может позволяет проводить операции на суставах и даже на позвоночнике, и прочее", – рассказала Рубель.Для людей и машинТакже она рассказала о том, какими будут новые подстанции скорой помощи, которые строятся в разных районах республики в соответствии с федеральными стандартами и требованиями СанПиН."Больше заботы о медперсонале, об оборудовании, об автомобилях. В этих подстанциях есть кабинеты, чтобы медики могли учиться, отдельно принимать пищу и отдыхать. И есть отдельные навесы для лета и боксы для зимы, чтобы автомобиль в мороз не стоял и не нужно было его разогревать, а чтобы сразу бригада могла вскочить и поехать на вызов", - пояснила глава профильного комитета.Есть в таких новых крымских подстанциях скорой помощи и отдельные диспетчерские комнаты со всем необходимым современным оборудованием, и комната для хранения медикаментов, и помещение для амбулаторного приема, добавила она."То есть, если, например, человеку стало плохо в два часа ночи, на месте есть врач и отдельное помещение, где можно осмотреть пациента и оказать экстренную помощь или направить в лечебное учреждение, где смогут это сделать", – сказала Рубель.По ее словам, часть таких подстанций "уже введена в эксплуатацию и работает, а часть будет завершаться уже в этом году".Что еще строят и ремонтируютКроме того, продолжаются ремонты медицинских учреждений и строительство новых, подчеркнула она."Капитальных ремонтов в этом году более 18. Это все капремонты районных больниц", – уточнила Рубель.Радует, по ее словам, и то, как изменяется в Крыму облик поликлиник и строятся новые, причем не только в крупных городах республики, но и в селах и поселках, как, например, Грэсовский под Симферополем.При этом наряду с модернизацией объектов растет и качество оказания медицинских услуг в Крыму и их доступность для людей, ради чего, собственно, все и делается, подчеркнула она."Основную стратегию определяет нам Министерство здравоохранения России, ставя новые задачи и показатели, которые должна Республика Крым выполнять. За прошлый год мы проявили себя по некоторым направлениям лучшими в стране. Где-то еще нужно подтянуть, но для этого мы и нужны: правильно определять направления дальнейшей работы и развивать оказание медицинской помощи в Крыму", – прокомментировала Рубель.Она отметила, что согласно поручениям Минздрава РФ, которые уже нашли отражение поручения в федеральной программе государственных гарантий, в России и в том числе в Крыму теперь появились новые направления оказания медицинской помощи и диагностики, которые уже вошли в программу ОМС в 2026 году."В частности, у нас по акушерству и гинекологии при планировании беременности появились некоторые важные моменты: диагностика для женщин в рамках репродуктивного здоровья. Сегодня это все очень предельно рассматривается", – заключила Рубель.Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщал, что до 2030 года в России появятся 99 модульных приемных отделений для оказания экстренной медицинской помощи в рамках модернизации стационарного звена скорой помощи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин подписал закон о целевом обучении бюджетников-медиков Как будет "работать" целевое образование для медиков в Крыму В Крыму иностранным студентам-медикам облегчили трудоустройство

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна рубель, здравоохранение в крыму и севастополе, медицина, скорая помощь, крым, новости крыма