Оснащены "до зубов": как в Крыму совершенствуют экстренную медпомощь
Оснащены "до зубов": как в Крыму совершенствуют экстренную медпомощь - РИА Новости Крым, 30.01.2026
Оснащены "до зубов": как в Крыму совершенствуют экстренную медпомощь
До конца 2026 года в Крыму появятся два новых модульных приемных отделения для оказания экстренной медицинской помощи – в Симферополе и Джанкое. Это совершенно... РИА Новости Крым, 30.01.2026
2026-01-30T06:06
2026-01-30T06:06
2026-01-30T06:06
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. До конца 2026 года в Крыму появятся два новых модульных приемных отделения для оказания экстренной медицинской помощи – в Симферополе и Джанкое. Это совершенно новые для республики проекты в сфере здравоохранения, которые позволят в кратчайшие сроки на месте ставить диагноз и спасать жизни пациентов, в том числе с политравмами. Об этом и о том, что еще планируется в республике по линии медицины, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала глава комитета Госсовета РК по здравоохранению Анна Рубель.Спасти большеВозведение первого в Крыму модульного приемного отделения для оказания экстренной медицинской помощи уже ведется на территории Симферопольской городской клинической больницы №7, отметила Рубель.По ее словам, суть таких новейших для Крыма приемных отделений в том, чтобы здесь могли "в очень короткие сроки поставить диагноз и начать спасать жизнь человеку"."Основная цель, чтобы, когда пациент, например, получил политравму или произошло серьезное ДТП с большим количеством раненых, одномоментно или в очень короткие сроки можно было установить диагноз и прямо на месте оказывать лечение, хотя бы первичное", – сказала Рубель.Для этого такие приемные отделения "оснащены, как говорится, до зубов", заметила она."Там будут и компьютерные томографы, и УЗИ, и эндоскопы с УЗИ, совмещенные. Будет возможность провести операции с точки зрения травматологии, потому что будет все необходимое оборудование: и артроскопы, и С-дуга, которая может позволяет проводить операции на суставах и даже на позвоночнике, и прочее", – рассказала Рубель.Для людей и машинТакже она рассказала о том, какими будут новые подстанции скорой помощи, которые строятся в разных районах республики в соответствии с федеральными стандартами и требованиями СанПиН."Больше заботы о медперсонале, об оборудовании, об автомобилях. В этих подстанциях есть кабинеты, чтобы медики могли учиться, отдельно принимать пищу и отдыхать. И есть отдельные навесы для лета и боксы для зимы, чтобы автомобиль в мороз не стоял и не нужно было его разогревать, а чтобы сразу бригада могла вскочить и поехать на вызов", - пояснила глава профильного комитета.Есть в таких новых крымских подстанциях скорой помощи и отдельные диспетчерские комнаты со всем необходимым современным оборудованием, и комната для хранения медикаментов, и помещение для амбулаторного приема, добавила она."То есть, если, например, человеку стало плохо в два часа ночи, на месте есть врач и отдельное помещение, где можно осмотреть пациента и оказать экстренную помощь или направить в лечебное учреждение, где смогут это сделать", – сказала Рубель.По ее словам, часть таких подстанций "уже введена в эксплуатацию и работает, а часть будет завершаться уже в этом году".Что еще строят и ремонтируютКроме того, продолжаются ремонты медицинских учреждений и строительство новых, подчеркнула она."Капитальных ремонтов в этом году более 18. Это все капремонты районных больниц", – уточнила Рубель.Радует, по ее словам, и то, как изменяется в Крыму облик поликлиник и строятся новые, причем не только в крупных городах республики, но и в селах и поселках, как, например, Грэсовский под Симферополем.При этом наряду с модернизацией объектов растет и качество оказания медицинских услуг в Крыму и их доступность для людей, ради чего, собственно, все и делается, подчеркнула она."Основную стратегию определяет нам Министерство здравоохранения России, ставя новые задачи и показатели, которые должна Республика Крым выполнять. За прошлый год мы проявили себя по некоторым направлениям лучшими в стране. Где-то еще нужно подтянуть, но для этого мы и нужны: правильно определять направления дальнейшей работы и развивать оказание медицинской помощи в Крыму", – прокомментировала Рубель.Она отметила, что согласно поручениям Минздрава РФ, которые уже нашли отражение поручения в федеральной программе государственных гарантий, в России и в том числе в Крыму теперь появились новые направления оказания медицинской помощи и диагностики, которые уже вошли в программу ОМС в 2026 году."В частности, у нас по акушерству и гинекологии при планировании беременности появились некоторые важные моменты: диагностика для женщин в рамках репродуктивного здоровья. Сегодня это все очень предельно рассматривается", – заключила Рубель.Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщал, что до 2030 года в России появятся 99 модульных приемных отделений для оказания экстренной медицинской помощи в рамках модернизации стационарного звена скорой помощи.
Новости
ru-RU
