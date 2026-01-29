https://crimea.ria.ru/20260129/vrazheskiy-bespilotnik-unichtozhen-nad-azovskim-morem-1152802281.html
Вражеский беспилотник уничтожен над Азовским морем
Российские средства ПВО сбили два беспилотника над территорией России, в том числе – над акваторией Азовского моря. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.01.2026
2026-01-29T20:38
2026-01-29T20:38
2026-01-29T20:39
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО сбили два беспилотника над территорией России, в том числе – над акваторией Азовского моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.По данным Минобороны, по одному беспилотнику уничтожены над Белгородской областью и над акваторией Азовского моря.В течение минувшей ночи силы ПВО отбили воздушную атаку ВСУ на Крым и еще три региона России, сообщали в Минобороны ранее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Проще взорвать, но мы разминируем: в Крыму показали трофейные БПЛАНад Крымом отражена массированная атака ВСУВ Севастополе упали обломки беспилотников ВСУ – ранен мужчина
20:38 29.01.2026 (обновлено: 20:39 29.01.2026)