Рейтинг@Mail.ru
Вражеский беспилотник уничтожен над Азовским морем - РИА Новости Крым, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260129/vrazheskiy-bespilotnik-unichtozhen-nad-azovskim-morem-1152802281.html
Вражеский беспилотник уничтожен над Азовским морем
Вражеский беспилотник уничтожен над Азовским морем - РИА Новости Крым, 29.01.2026
Вражеский беспилотник уничтожен над Азовским морем
Российские средства ПВО сбили два беспилотника над территорией России, в том числе – над акваторией Азовского моря. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.01.2026
2026-01-29T20:38
2026-01-29T20:39
азовское море
пво
министерство обороны рф
новости
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу
обстрелы всу
атаки всу на крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1b/1149018229_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_49d084904cca93cd968139107523efa6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО сбили два беспилотника над территорией России, в том числе – над акваторией Азовского моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.По данным Минобороны, по одному беспилотнику уничтожены над Белгородской областью и над акваторией Азовского моря.В течение минувшей ночи силы ПВО отбили воздушную атаку ВСУ на Крым и еще три региона России, сообщали в Минобороны ранее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Проще взорвать, но мы разминируем: в Крыму показали трофейные БПЛАНад Крымом отражена массированная атака ВСУВ Севастополе упали обломки беспилотников ВСУ – ранен мужчина
азовское море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1b/1149018229_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_09f3779737e5ecb64abef635f75420ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
азовское море, пво, министерство обороны рф, новости, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу, обстрелы всу, атаки всу на крым
Вражеский беспилотник уничтожен над Азовским морем

Российские средства ПВО сбили беспилотник над акваторией Азовского моря – Минобороны

20:38 29.01.2026 (обновлено: 20:39 29.01.2026)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваРабота ПВО в Крыму
Работа ПВО в Крыму
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО сбили два беспилотника над территорией России, в том числе – над акваторией Азовского моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В период с 11 до 20 часов дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - сообщили в российском оборонном ведомстве.
По данным Минобороны, по одному беспилотнику уничтожены над Белгородской областью и над акваторией Азовского моря.
В течение минувшей ночи силы ПВО отбили воздушную атаку ВСУ на Крым и еще три региона России, сообщали в Минобороны ранее.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Проще взорвать, но мы разминируем: в Крыму показали трофейные БПЛА
Над Крымом отражена массированная атака ВСУ
В Севастополе упали обломки беспилотников ВСУ – ранен мужчина
 
Азовское мореПВОМинистерство обороны РФНовостиНовости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяАтаки ВСУОбстрелы ВСУАтаки ВСУ на Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:52Трамп: я попросил Путина воздержаться от ударов по Киеву и другим городам
20:38Вражеский беспилотник уничтожен над Азовским морем
20:32В России стало меньше уличных краж и преступлений "под градусом"
20:11Плюсы и минусы легализации онлайн-казино в России
19:51Чистки в окружении Си Цзиньпина: что они значат и причем тут Россия
19:31Найден потенциально пригодный для жизни "космический близнец" Земли
19:10В Севастополе произошел пожар в садоводческом товариществе "Строитель"
18:54Сбер: крымчане и севастопольцы оформили автокредиты на 1,3 млрд рублей
18:37Перемирие Зеленского для России неприемлемо – Лавров
18:28РФ просит ООН признать права Крыма и новых регионов РФ на самоопределение
18:10Новая кухня и душевая: в Крыму адаптировали дом бойца СВО с инвалидностью
17:55Крымским ветеранам СВО упростят оплату проезда на реабилитацию
17:40В Ялте первым заместителем мэра станет глава Центра медицины катастроф РК
17:28Внебиржевой курс доллара впервые за два года опустился ниже 75 рублей
17:10Украинский диверсант из Запорожской области получил 15 лет колонии
16:52Совет ЕС ввел санкции против Зарубина и Губерниева
16:35Проще взорвать, но мы разминируем: в Крыму показали трофейные БПЛА
16:16Вирус Нипах – есть ли случаи заболевания в России
16:07В Крыму в 2026 году дважды проверят систему оповещения
15:56Прямо на отдых: сезонный поезд из Москвы в Крым отправится уже в апреле
Лента новостейМолния