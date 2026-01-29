https://crimea.ria.ru/20260129/vrazheskiy-bespilotnik-unichtozhen-nad-azovskim-morem-1152802281.html

Вражеский беспилотник уничтожен над Азовским морем

Вражеский беспилотник уничтожен над Азовским морем - РИА Новости Крым, 29.01.2026

Вражеский беспилотник уничтожен над Азовским морем

Российские средства ПВО сбили два беспилотника над территорией России, в том числе – над акваторией Азовского моря. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.01.2026

2026-01-29T20:38

2026-01-29T20:38

2026-01-29T20:39

азовское море

пво

министерство обороны рф

новости

новости крыма

безопасность республики крым и севастополя

атаки всу

обстрелы всу

атаки всу на крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1b/1149018229_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_49d084904cca93cd968139107523efa6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО сбили два беспилотника над территорией России, в том числе – над акваторией Азовского моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.По данным Минобороны, по одному беспилотнику уничтожены над Белгородской областью и над акваторией Азовского моря.В течение минувшей ночи силы ПВО отбили воздушную атаку ВСУ на Крым и еще три региона России, сообщали в Минобороны ранее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Проще взорвать, но мы разминируем: в Крыму показали трофейные БПЛАНад Крымом отражена массированная атака ВСУВ Севастополе упали обломки беспилотников ВСУ – ранен мужчина

азовское море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

азовское море, пво, министерство обороны рф, новости, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу, обстрелы всу, атаки всу на крым