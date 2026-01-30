Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: 30 января
Какой сегодня праздник: 30 января
Какой сегодня праздник: 30 января - РИА Новости Крым, 30.01.2026
Какой сегодня праздник: 30 января
30 января мир провожает зимних волшебников – Деда Мороза и Снегурочку, в этот день в России впервые опубликовали книгу Дарвина о естественном отборе, а 126 лет... РИА Новости Крым, 30.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. 30 января мир провожает зимних волшебников – Деда Мороза и Снегурочку, в этот день в России впервые опубликовали книгу Дарвина о естественном отборе, а 126 лет назад родился советский композитор Исаак Дунаевский.Что празднуют в миреМногие страны празднуют День Деда Мороза и Снегурочки, провожая главных зимних волшебников на законный отдых до следующего декабря. В этот день принято рассказывать сказки и легенды о новогоднем Деде и его внучке.Еще это День бегства от стресса. Кстати, как доказали ученые, стресс может быть заразен. Особенно ярко это проявляется в случаях с легко внушаемыми и эмоциональными людьми. Самое лучшее лекарство – улыбка. Она снижает тревожность и ее вредное воздействие на организм. Оказалось, что улыбчивые люди в стрессе чувствуют себя спокойнее. И сердце у них бьется не так часто.Также сегодня можно отметить День планирования отпуска, День круассана и День "Спойте для ваших соседей". Именины у Антона, Павла, Ивана, Виктора, Георгия, Антонины.Знаменательные событияВ 1790 году на реке Тайн в северной Англии была испытана первая в мире специализированная спасательная шлюпка берегового базирования.В 1868 году в России впервые опубликовали книгу английского натуралиста Чарльза Дарвина о естественном отборе.В 1894 году американец Чарльз Кинг запатентовал изобретенный им отбойный молоток (станковой пневматический перфоратор).Кто родился30 января 1882 года родился 32-й президент США Франклин Делано Рузвельт. За два срока своего правления – 1933-1945 годы – он вывел страну из кризиса, взяв ориентир на политику "Нового курса". А в годы Второй мировой войны Рузвельт приложил много усилий по созданию Антигитлеровской коалиции и ООН.126 лет исполняется со дня рождения советского композитора Исаака Дунаевского. Он был активным общественным и культурным деятелем, но прославился как автор музыки к культовым советским фильмам: "Песня о Родине", "Марш энтузиастов", "Школьный вальс", "Волга-Волга", "Дети капитана Гранта" и другим.В 1923 году на свет появился советский кинорежиссер Леонид Гайдай. Он был асом комедийного жанра – каждая картина полна искрометного юмора. Многим полюбилась знаменитая троица – Балбес, Трус и Бывалый, кто-то обожает Шурика. Ну и как же без "Кавказской пленницы", "Бриллиантовой руки" и "Частного детектива, или Операции "Кооперации".Также 30 января родились король Иордании Абдалла ибн Хусейн, король Испании Филипп VI, русский географ Дмитрий Замятин, британский актер Кристиан Бэйл.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Какой сегодня праздник: 30 января

Что празднуют в России и в мире 30 января

00:00 30.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. 30 января мир провожает зимних волшебников – Деда Мороза и Снегурочку, в этот день в России впервые опубликовали книгу Дарвина о естественном отборе, а 126 лет назад родился советский композитор Исаак Дунаевский.

Что празднуют в мире

Многие страны празднуют День Деда Мороза и Снегурочки, провожая главных зимних волшебников на законный отдых до следующего декабря. В этот день принято рассказывать сказки и легенды о новогоднем Деде и его внучке.
Еще это День бегства от стресса. Кстати, как доказали ученые, стресс может быть заразен. Особенно ярко это проявляется в случаях с легко внушаемыми и эмоциональными людьми. Самое лучшее лекарство – улыбка. Она снижает тревожность и ее вредное воздействие на организм. Оказалось, что улыбчивые люди в стрессе чувствуют себя спокойнее. И сердце у них бьется не так часто.
Также сегодня можно отметить День планирования отпуска, День круассана и День "Спойте для ваших соседей". Именины у Антона, Павла, Ивана, Виктора, Георгия, Антонины.

Знаменательные события

В 1790 году на реке Тайн в северной Англии была испытана первая в мире специализированная спасательная шлюпка берегового базирования.
В 1868 году в России впервые опубликовали книгу английского натуралиста Чарльза Дарвина о естественном отборе.
В 1894 году американец Чарльз Кинг запатентовал изобретенный им отбойный молоток (станковой пневматический перфоратор).

Кто родился

30 января 1882 года родился 32-й президент США Франклин Делано Рузвельт. За два срока своего правления – 1933-1945 годы – он вывел страну из кризиса, взяв ориентир на политику "Нового курса". А в годы Второй мировой войны Рузвельт приложил много усилий по созданию Антигитлеровской коалиции и ООН.
126 лет исполняется со дня рождения советского композитора Исаака Дунаевского. Он был активным общественным и культурным деятелем, но прославился как автор музыки к культовым советским фильмам: "Песня о Родине", "Марш энтузиастов", "Школьный вальс", "Волга-Волга", "Дети капитана Гранта" и другим.
В 1923 году на свет появился советский кинорежиссер Леонид Гайдай. Он был асом комедийного жанра – каждая картина полна искрометного юмора. Многим полюбилась знаменитая троица – Балбес, Трус и Бывалый, кто-то обожает Шурика. Ну и как же без "Кавказской пленницы", "Бриллиантовой руки" и "Частного детектива, или Операции "Кооперации".
Также 30 января родились король Иордании Абдалла ибн Хусейн, король Испании Филипп VI, русский географ Дмитрий Замятин, британский актер Кристиан Бэйл.
