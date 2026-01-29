Рейтинг@Mail.ru
В Крыму будут ловить пьяных водителей - РИА Новости Крым, 29.01.2026
В Крыму будут ловить пьяных водителей
В Крыму будут ловить пьяных водителей - РИА Новости Крым, 29.01.2026
В Крыму будут ловить пьяных водителей
В Крыму с 30 января по 1 февраля 2026 года сотрудники Госавтоинспекции проведут рейд "Нетрезвый водитель", его основная цель – выявление и привлечение к... РИА Новости Крым, 29.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. В Крыму с 30 января по 1 февраля 2026 года сотрудники Госавтоинспекции проведут рейд "Нетрезвый водитель", его основная цель – выявление и привлечение к ответственности злостных нарушителей, в том числе пьяных водителей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма.Сотрудники Госавтоинспекции будут останавливать автомобили и по визуальным признакам оценивать состояние каждого водителя.В ведомстве напомнили, что за управление авто в состоянии опьянения, грозит штраф в размере 45 000 рублей с лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное правонарушение – уголовная ответственность.Ранее сообщалось, что в Крыму за минувший год выявили более 8000 нетрезвых водителей, из них почти 900 повторно сели за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
В Крыму будут ловить пьяных водителей

В Крыму с 30 января по 1 февраля будут ловить нетрезвых водителей

21:31 29.01.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПатруль ДПС
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. В Крыму с 30 января по 1 февраля 2026 года сотрудники Госавтоинспекции проведут рейд "Нетрезвый водитель", его основная цель – выявление и привлечение к ответственности злостных нарушителей, в том числе пьяных водителей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма.
"При проведении рейдов инспекторы дорожно-патрульной службы наряду с обычным несением службы будут использовать так называемый метод "массовой проверки", суть которого заключается в том, чтобы на конкретном участке дороги за определенный промежуток времени проверить максимальное количество водителей, после чего переместиться в другие точки и повторить процедуру", - говорится в сообщении.
Сотрудники Госавтоинспекции будут останавливать автомобили и по визуальным признакам оценивать состояние каждого водителя.
В ведомстве напомнили, что за управление авто в состоянии опьянения, грозит штраф в размере 45 000 рублей с лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное правонарушение – уголовная ответственность.
Ранее сообщалось, что в Крыму за минувший год выявили более 8000 нетрезвых водителей, из них почти 900 повторно сели за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
