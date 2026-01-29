https://crimea.ria.ru/20260129/v-krymu-budut-lovit-pyanykh-voditeley-1152772620.html

В Крыму будут ловить пьяных водителей

В Крыму с 30 января по 1 февраля 2026 года сотрудники Госавтоинспекции проведут рейд "Нетрезвый водитель", его основная цель – выявление и привлечение к... РИА Новости Крым, 29.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. В Крыму с 30 января по 1 февраля 2026 года сотрудники Госавтоинспекции проведут рейд "Нетрезвый водитель", его основная цель – выявление и привлечение к ответственности злостных нарушителей, в том числе пьяных водителей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма.Сотрудники Госавтоинспекции будут останавливать автомобили и по визуальным признакам оценивать состояние каждого водителя.В ведомстве напомнили, что за управление авто в состоянии опьянения, грозит штраф в размере 45 000 рублей с лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное правонарушение – уголовная ответственность.Ранее сообщалось, что в Крыму за минувший год выявили более 8000 нетрезвых водителей, из них почти 900 повторно сели за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Евпатории получил реальный срок за пьяную езду и попытку взяткиВ Крыму водитель пытался "откупиться" от ГАИ за пьяную ездуПогоня со стрельбой: в Евпатории пьяный лихач устроил ДТП

