В Крыму будут ловить пьяных водителей
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. В Крыму с 30 января по 1 февраля 2026 года сотрудники Госавтоинспекции проведут рейд "Нетрезвый водитель", его основная цель – выявление и привлечение к ответственности злостных нарушителей, в том числе пьяных водителей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма.Сотрудники Госавтоинспекции будут останавливать автомобили и по визуальным признакам оценивать состояние каждого водителя.В ведомстве напомнили, что за управление авто в состоянии опьянения, грозит штраф в размере 45 000 рублей с лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное правонарушение – уголовная ответственность.Ранее сообщалось, что в Крыму за минувший год выявили более 8000 нетрезвых водителей, из них почти 900 повторно сели за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Евпатории получил реальный срок за пьяную езду и попытку взяткиВ Крыму водитель пытался "откупиться" от ГАИ за пьяную ездуПогоня со стрельбой: в Евпатории пьяный лихач устроил ДТП
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. В Крыму с 30 января по 1 февраля 2026 года сотрудники Госавтоинспекции проведут рейд "Нетрезвый водитель", его основная цель – выявление и привлечение к ответственности злостных нарушителей, в том числе пьяных водителей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма.
"При проведении рейдов инспекторы дорожно-патрульной службы наряду с обычным несением службы будут использовать так называемый метод "массовой проверки", суть которого заключается в том, чтобы на конкретном участке дороги за определенный промежуток времени проверить максимальное количество водителей, после чего переместиться в другие точки и повторить процедуру", - говорится в сообщении.
Сотрудники Госавтоинспекции будут останавливать автомобили и по визуальным признакам оценивать состояние каждого водителя.
В ведомстве напомнили, что за управление авто в состоянии опьянения, грозит штраф в размере 45 000 рублей с лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное правонарушение – уголовная ответственность.
Ранее сообщалось
, что в Крыму за минувший год выявили более 8000 нетрезвых водителей, из них почти 900 повторно сели за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
