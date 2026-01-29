Рейтинг@Mail.ru
Украинские беспилотники атакуют Туапсе - РИА Новости Крым, 29.01.2026
Украинские беспилотники атакуют Туапсе
Украинские беспилотники атакуют Туапсе - РИА Новости Крым, 29.01.2026
Украинские беспилотники атакуют Туапсе
В Туапсе объявлена угроза атаки беспилотников, звучит сигнал тревоги. Об этом сообщает глава муниципального округа Сергей Бойко. РИА Новости Крым, 29.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. В Туапсе объявлена угроза атаки беспилотников, звучит сигнал тревоги. Об этом сообщает глава муниципального округа Сергей Бойко.В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация.
Украинские беспилотники атакуют Туапсе

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. В Туапсе объявлена угроза атаки беспилотников, звучит сигнал тревоги. Об этом сообщает глава муниципального округа Сергей Бойко.
"На территории Туапсинского округа объявлена угроза атаки беспилотников", – проинформировал Сергей Бойко.
В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация.
Лента новостейМолния