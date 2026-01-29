Рейтинг@Mail.ru
Трамп: я попросил Путина воздержаться от ударов по Киеву и другим городам - РИА Новости Крым, 29.01.2026
Трамп: я попросил Путина воздержаться от ударов по Киеву и другим городам
Трамп: я попросил Путина воздержаться от ударов по Киеву и другим городам - РИА Новости Крым, 29.01.2026
Трамп: я попросил Путина воздержаться от ударов по Киеву и другим городам
Президент США Дональд Трамп утверждает, что лично обратился к Владимиру Путину с просьбой не наносить удары по Киеву. РИА Новости Крым, 29.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв — РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп утверждает, что лично обратился к Владимиру Путину с просьбой не наносить удары по Киеву."Я лично попросил президента Путина не обстреливать Киев и другие города в течение недели в этот экстраординарный холод. &lt;...&gt; Я лично попросил президента Путина на неделю прекратить огонь по Киеву и другим городам. И он согласился это сделать. И, должен вам сказать, это было очень приятно", — заявил он на встрече со своей администрацией.По его словам, в переговорах по украинскому урегулированию достигнут большой прогресс."Мы считаем, что это (завершение конфликта. — ред.) уже близко", — добавил глава Белого дома.Украинские боевики ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты на территории России. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Новости
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Трамп: я попросил Путина воздержаться от ударов по Киеву и другим городам

Трамп заявил, что лично обратился к Путину с просьбой не наносить удары по Киеву

20:52 29.01.2026 (обновлено: 20:53 29.01.2026)
 
© REUTERS / Vladyslav SodelБлэкаут в Киеве
Блэкаут в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© REUTERS / Vladyslav Sodel
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв — РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп утверждает, что лично обратился к Владимиру Путину с просьбой не наносить удары по Киеву.
"Я лично попросил президента Путина не обстреливать Киев и другие города в течение недели в этот экстраординарный холод. <...> Я лично попросил президента Путина на неделю прекратить огонь по Киеву и другим городам. И он согласился это сделать. И, должен вам сказать, это было очень приятно", — заявил он на встрече со своей администрацией.
По его словам, в переговорах по украинскому урегулированию достигнут большой прогресс.
"Мы считаем, что это (завершение конфликта. — ред.) уже близко", — добавил глава Белого дома.
Украинские боевики ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты на территории России. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
