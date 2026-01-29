Трамп: я попросил Путина воздержаться от ударов по Киеву и другим городам

https://crimea.ria.ru/20260129/tramp-ya-poprosil-putina-vozderzhatsya-ot-udarov-po-kievu-i-drugim-gorodam-1152802459.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв — РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп утверждает, что лично обратился к Владимиру Путину с просьбой не наносить удары по Киеву."Я лично попросил президента Путина не обстреливать Киев и другие города в течение недели в этот экстраординарный холод. <...> Я лично попросил президента Путина на неделю прекратить огонь по Киеву и другим городам. И он согласился это сделать. И, должен вам сказать, это было очень приятно", — заявил он на встрече со своей администрацией.По его словам, в переговорах по украинскому урегулированию достигнут большой прогресс."Мы считаем, что это (завершение конфликта. — ред.) уже близко", — добавил глава Белого дома.Украинские боевики ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты на территории России. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эпидемия в каменных джунглях: Киеву грозит экологическая катастрофаКличко настойчиво призывает жителей Киева покинуть столицуКолоссальные разрушения: под Одессой повторно атакован энергообъект

