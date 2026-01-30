https://crimea.ria.ru/20260130/sem-bespilotnikov-unichtozhili-nad-krymom-i-chernym-morem-1152806854.html

Семь беспилотников уничтожили над Крымом и Черным морем

Семь беспилотников уничтожили над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 30.01.2026

Семь беспилотников уничтожили над Крымом и Черным морем

В ночь на пятницу силы ПВО отразили новую попытку ВСУ атаковать Крым при помощи беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 30.01.2026

2026-01-30T07:22

2026-01-30T07:22

2026-01-30T07:30

пво

крым

черное море

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

атаки всу на крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/1d/1146055219_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c14c7b6b154f60bc2336055e93334645.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В ночь на пятницу силы ПВО отразили новую попытку ВСУ атаковать Крым при помощи беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, семь БПЛА сбили над Брянской, два – над Ростовской и по одному над Астраханской и Курской областями.Как сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, при ночной атаке была ранена мирная жительница села Новый Ропск.По информации главы Ростовской области Юрия Слюсаря, вражеские БПЛА сбивали в Чертковском районе и городе Каменск-Шахтинск. Пострадавших и разрушений нет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

черное море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пво, крым, черное море, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, атаки всу на крым