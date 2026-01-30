https://crimea.ria.ru/20260130/sem-bespilotnikov-unichtozhili-nad-krymom-i-chernym-morem-1152806854.html
Семь беспилотников уничтожили над Крымом и Черным морем
В ночь на пятницу силы ПВО отразили новую попытку ВСУ атаковать Крым при помощи беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 30.01.2026
2026-01-30T07:22
2026-01-30T07:22
2026-01-30T07:30
пво
крым
черное море
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
атаки всу на крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В ночь на пятницу силы ПВО отразили новую попытку ВСУ атаковать Крым при помощи беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, семь БПЛА сбили над Брянской, два – над Ростовской и по одному над Астраханской и Курской областями.Как сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, при ночной атаке была ранена мирная жительница села Новый Ропск.По информации главы Ростовской области Юрия Слюсаря, вражеские БПЛА сбивали в Чертковском районе и городе Каменск-Шахтинск. Пострадавших и разрушений нет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
черное море
пво, крым, черное море, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, атаки всу на крым
Семь беспилотников уничтожили над Крымом и Черным морем
Над Крымом и Черным морем сбили семь украинских беспилотников - Минобороны
07:22 30.01.2026 (обновлено: 07:30 30.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В ночь на пятницу силы ПВО отразили новую попытку ВСУ атаковать Крым при помощи беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе пять над территорией Республики Крым и два – над акваторией Черного моря", - сказано в сообщении.
Кроме того, семь БПЛА сбили над Брянской, два – над Ростовской и по одному над Астраханской и Курской областями.
Как сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, при ночной атаке была ранена мирная жительница села Новый Ропск.
По информации главы Ростовской области Юрия Слюсаря, вражеские БПЛА сбивали в Чертковском районе и городе Каменск-Шахтинск. Пострадавших и разрушений нет.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.