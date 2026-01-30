Рейтинг@Mail.ru
Семь беспилотников уничтожили над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260130/sem-bespilotnikov-unichtozhili-nad-krymom-i-chernym-morem-1152806854.html
Семь беспилотников уничтожили над Крымом и Черным морем
Семь беспилотников уничтожили над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 30.01.2026
Семь беспилотников уничтожили над Крымом и Черным морем
В ночь на пятницу силы ПВО отразили новую попытку ВСУ атаковать Крым при помощи беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 30.01.2026
2026-01-30T07:22
2026-01-30T07:30
пво
крым
черное море
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
атаки всу на крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/1d/1146055219_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c14c7b6b154f60bc2336055e93334645.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В ночь на пятницу силы ПВО отразили новую попытку ВСУ атаковать Крым при помощи беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, семь БПЛА сбили над Брянской, два – над Ростовской и по одному над Астраханской и Курской областями.Как сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, при ночной атаке была ранена мирная жительница села Новый Ропск.По информации главы Ростовской области Юрия Слюсаря, вражеские БПЛА сбивали в Чертковском районе и городе Каменск-Шахтинск. Пострадавших и разрушений нет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
черное море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/1d/1146055219_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b76578eabcb5c83c2b2c5f65bc3796d9.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пво, крым, черное море, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, атаки всу на крым
Семь беспилотников уничтожили над Крымом и Черным морем

Над Крымом и Черным морем сбили семь украинских беспилотников - Минобороны

07:22 30.01.2026 (обновлено: 07:30 30.01.2026)
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗенитно ракетно-пушечный комплекс Панцирь-1С
Зенитно ракетно-пушечный комплекс Панцирь-1С - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В ночь на пятницу силы ПВО отразили новую попытку ВСУ атаковать Крым при помощи беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе пять над территорией Республики Крым и два – над акваторией Черного моря", - сказано в сообщении.
Кроме того, семь БПЛА сбили над Брянской, два – над Ростовской и по одному над Астраханской и Курской областями.
Как сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, при ночной атаке была ранена мирная жительница села Новый Ропск.
По информации главы Ростовской области Юрия Слюсаря, вражеские БПЛА сбивали в Чертковском районе и городе Каменск-Шахтинск. Пострадавших и разрушений нет.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПВОКрымЧерное мореБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУАтаки ВСУ на Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:44Морской транспорт в Севастополе возобновил работу
08:39Народное единство в Крыму – история белорусов на полуострове
08:13В Польше ужаснулись предстоящему новому притоку мигрантов с Украины
07:57Рейд в Севастополе закрыли
07:45В Совфеде ответили на доводы ООН по самоопределению Крыма
07:37Трамп объявил Кубу "угрозой национальной безопасности" США
07:22Семь беспилотников уничтожили над Крымом и Черным морем
07:15Крымский мост сейчас – обстановка утром в пятницу
06:52Как Исаак Дунаевский в Крым на заработки ездил
06:40В Севастополе начали готовиться к защите лесов от пожаров
06:06Оснащены "до зубов": как в Крыму совершенствуют экстренную медпомощь
00:01Переломный день: чего ждать от погоды в Крыму
00:00Какой сегодня праздник: 30 января
23:11Зеленский выразил надежду на паузу в ударах по энергетике с этой ночи
22:57На нефтеперерабатывающем заводе в Турции прогремел взрыв
22:39Львов готовят к чрезвычайной ситуации: мэр призвал запастись водой и едой
22:30Украинские беспилотники атакуют Туапсе
22:21Отказ ООН Крыму в самоопределении и обмен телами погибших: главное
22:03ООН "отказала" Крыму и Донбассу в праве на самоопределение
21:52"Танец с саблями" в Иране: что задумал Трамп и чем это может кончиться
Лента новостейМолния