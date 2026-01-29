https://crimea.ria.ru/20260129/v-rossii-stalo-menshe-ulichnykh-krazh-i-prestupleniy-pod-gradusom-1152769942.html

В России стало меньше уличных краж и преступлений "под градусом"

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. В России за 2025 год число преступлений, совершенных на улицах, сократилось почти на треть. Снизилось также количество дистанционных преступлений, совершенных с помощью информационных технологий и правонарушений в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Вместе с тем снизилось количество квартирных краж – на 27 % и краж автомобилей – на 23 %. При этом число противоправных деяний против личности сократилось на 9 %, в том числе убийств и покушений на убийство – на 11 %.Ранее министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев проинформировал, что впервые за последние годы в РФ сократилось количество преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий. Данная позитивная тенденция сохранилась и в последующие месяцы, рассказала Ирина Волк.Кроме того, количество уголовно наказуемых деяний, совершенных гражданами в состоянии алкогольного опьянения, уменьшилось на 19 %. Также сократилось число дорожно-транспортных происшествий с участием водителей в состоянии опьянения.Ранее сообщалось, что число преступлений, совершенных в Крыму в общественных местах, снизилось по сравнению с прошлым годом, а их раскрываемость достигла 90%. Добиться этого удается благодаря оснащению города видеокамерами и в целом системному развитию инфраструктуры районов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму стало меньше краж и больше нарушений правил дорожного движенияГоспрограмму развития Крыма и Севастополя продлили до 2030 годаБлагоустройство туристического центра Саки – как идут работы

