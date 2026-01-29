Рейтинг@Mail.ru
В России стало меньше уличных краж и преступлений "под градусом" - РИА Новости Крым, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260129/v-rossii-stalo-menshe-ulichnykh-krazh-i-prestupleniy-pod-gradusom-1152769942.html
В России стало меньше уличных краж и преступлений "под градусом"
В России стало меньше уличных краж и преступлений "под градусом" - РИА Новости Крым, 29.01.2026
В России стало меньше уличных краж и преступлений "под градусом"
В России за 2025 год число преступлений, совершенных на улицах, сократилось почти на треть. Снизилось также количество дистанционных преступлений, совершенных с РИА Новости Крым, 29.01.2026
2026-01-29T20:32
2026-01-29T20:32
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
ирина волк
преступность
киберпреступность
правонарушения
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/01/1121297447_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_60b4fb59683e8952e6290df07f7c662d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. В России за 2025 год число преступлений, совершенных на улицах, сократилось почти на треть. Снизилось также количество дистанционных преступлений, совершенных с помощью информационных технологий и правонарушений в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Вместе с тем снизилось количество квартирных краж – на 27 % и краж автомобилей – на 23 %. При этом число противоправных деяний против личности сократилось на 9 %, в том числе убийств и покушений на убийство – на 11 %.Ранее министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев проинформировал, что впервые за последние годы в РФ сократилось количество преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий. Данная позитивная тенденция сохранилась и в последующие месяцы, рассказала Ирина Волк.Кроме того, количество уголовно наказуемых деяний, совершенных гражданами в состоянии алкогольного опьянения, уменьшилось на 19 %. Также сократилось число дорожно-транспортных происшествий с участием водителей в состоянии опьянения.Ранее сообщалось, что число преступлений, совершенных в Крыму в общественных местах, снизилось по сравнению с прошлым годом, а их раскрываемость достигла 90%. Добиться этого удается благодаря оснащению города видеокамерами и в целом системному развитию инфраструктуры районов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму стало меньше краж и больше нарушений правил дорожного движенияГоспрограмму развития Крыма и Севастополя продлили до 2030 годаБлагоустройство туристического центра Саки – как идут работы
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/01/1121297447_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_357a9d53d875ba1c466cc505350ad5e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), ирина волк, преступность, киберпреступность, правонарушения, новости
В России стало меньше уличных краж и преступлений "под градусом"

В России количество уличных грабежей уменьшилось почти на треть

20:32 29.01.2026
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичКарманная кража
Карманная кража - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. В России за 2025 год число преступлений, совершенных на улицах, сократилось почти на треть. Снизилось также количество дистанционных преступлений, совершенных с помощью информационных технологий и правонарушений в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"На улицах, площадях, в парках и скверах в минувшем году зарегистрировано на 15 % преступлений меньше, чем годом ранее. Число уличных разбоев сократилось на 22 %, грабежей – на 32 %, краж – на 20 %", - отметила Волк в своем ТГ-канале.

Вместе с тем снизилось количество квартирных краж – на 27 % и краж автомобилей – на 23 %. При этом число противоправных деяний против личности сократилось на 9 %, в том числе убийств и покушений на убийство – на 11 %.
Ранее министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев проинформировал, что впервые за последние годы в РФ сократилось количество преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий. Данная позитивная тенденция сохранилась и в последующие месяцы, рассказала Ирина Волк.

"Количество дистанционных краж снизилось на 23 %, дистанционных мошенничеств – на 9 %, а преступлений в сфере компьютерной информации – на 42 %", - перечислила официальный представитель МВД.

Кроме того, количество уголовно наказуемых деяний, совершенных гражданами в состоянии алкогольного опьянения, уменьшилось на 19 %. Также сократилось число дорожно-транспортных происшествий с участием водителей в состоянии опьянения.
Ранее сообщалось, что число преступлений, совершенных в Крыму в общественных местах, снизилось по сравнению с прошлым годом, а их раскрываемость достигла 90%. Добиться этого удается благодаря оснащению города видеокамерами и в целом системному развитию инфраструктуры районов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму стало меньше краж и больше нарушений правил дорожного движения
Госпрограмму развития Крыма и Севастополя продлили до 2030 года
Благоустройство туристического центра Саки – как идут работы
 
МВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)Ирина ВолкПреступностьКиберпреступностьПравонарушенияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:52Трамп: я попросил Путина воздержаться от ударов по Киеву и другим городам
20:38Вражеский беспилотник уничтожен над Азовским морем
20:32В России стало меньше уличных краж и преступлений "под градусом"
20:11Плюсы и минусы легализации онлайн-казино в России
19:51Чистки в окружении Си Цзиньпина: что они значат и причем тут Россия
19:31Найден потенциально пригодный для жизни "космический близнец" Земли
19:10В Севастополе произошел пожар в садоводческом товариществе "Строитель"
18:54Сбер: крымчане и севастопольцы оформили автокредиты на 1,3 млрд рублей
18:37Перемирие Зеленского для России неприемлемо – Лавров
18:28РФ просит ООН признать права Крыма и новых регионов РФ на самоопределение
18:10Новая кухня и душевая: в Крыму адаптировали дом бойца СВО с инвалидностью
17:55Крымским ветеранам СВО упростят оплату проезда на реабилитацию
17:40В Ялте первым заместителем мэра станет глава Центра медицины катастроф РК
17:28Внебиржевой курс доллара впервые за два года опустился ниже 75 рублей
17:10Украинский диверсант из Запорожской области получил 15 лет колонии
16:52Совет ЕС ввел санкции против Зарубина и Губерниева
16:35Проще взорвать, но мы разминируем: в Крыму показали трофейные БПЛА
16:16Вирус Нипах – есть ли случаи заболевания в России
16:07В Крыму в 2026 году дважды проверят систему оповещения
15:56Прямо на отдых: сезонный поезд из Москвы в Крым отправится уже в апреле
Лента новостейМолния