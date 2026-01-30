Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе начали готовиться к защите лесов от пожаров - РИА Новости Крым, 30.01.2026
В Севастополе начали готовиться к защите лесов от пожаров
В Севастополе начали готовиться к защите лесов от пожаров
В Севастополе начали готовиться к защите лесов от пожаров
на уборку и создание системы противопожарных барьеров, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 30.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе специалисты ведут профилактические работы, чтобы снизить риск лесных и природных пожаров в пожароопасный сезон. Акцент – на уборку и создание системы противопожарных барьеров, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Так, специалисты мекензиевского участкового лесничества сейчас удаляют сухостой и поврежденную древесину, которая летом становится основным "проводником" огня. Параллельно расчищают участки без растительности, препятствующие распространению пламени.Кроме того, контролируется 226 смежных с лесами территорий, с собственниками участков проводятся инструктажи.Как сообщалось, за 2025 год в Крыму было зарегистрировано около 3,5 тысяч пожаров, из них 70% – природные, 30% – техногенные. В 160 случаях существовала угроза перехода огня на населенные пункты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму отменили особый противопожарный режим12 пожаров произошло в Крыму за праздничные выходныеВ Крыму пожары тушат при помощи вертолетов и горных мотоциклов
крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, пожар, пожароопасный сезон в крыму, михаил развожаев
В Севастополе начали готовиться к защите лесов от пожаров

В Севастополе начали подготовку к пожароопасному сезону

06:40 30.01.2026
 
Пожароопасный сезон в Крыму
Пожароопасный сезон в Крыму
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе специалисты ведут профилактические работы, чтобы снизить риск лесных и природных пожаров в пожароопасный сезон. Акцент на уборку и создание системы противопожарных барьеров, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Пожароопасный сезон в Севастополе традиционно начинается в марте–апреле – когда устанавливается теплая погода. Но подготовку ведут круглый год: только протяженность минерализованных полос у нас превышает 750 километров, а к ним добавляются противопожарные дороги, просеки и разрывы, требующие регулярной расчистки в течение всего сезона", – рассказал губернатор.

Так, специалисты мекензиевского участкового лесничества сейчас удаляют сухостой и поврежденную древесину, которая летом становится основным "проводником" огня. Параллельно расчищают участки без растительности, препятствующие распространению пламени.
Кроме того, контролируется 226 смежных с лесами территорий, с собственниками участков проводятся инструктажи.
Как сообщалось, за 2025 год в Крыму было зарегистрировано около 3,5 тысяч пожаров, из них 70% – природные, 30% – техногенные. В 160 случаях существовала угроза перехода огня на населенные пункты.
