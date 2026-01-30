https://crimea.ria.ru/20260130/v-sevastopole-nachali-gotovitsya-k-zaschite-lesov-ot-pozharov-1152780991.html

В Севастополе начали готовиться к защите лесов от пожаров

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе специалисты ведут профилактические работы, чтобы снизить риск лесных и природных пожаров в пожароопасный сезон. Акцент – на уборку и создание системы противопожарных барьеров, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Так, специалисты мекензиевского участкового лесничества сейчас удаляют сухостой и поврежденную древесину, которая летом становится основным "проводником" огня. Параллельно расчищают участки без растительности, препятствующие распространению пламени.Кроме того, контролируется 226 смежных с лесами территорий, с собственниками участков проводятся инструктажи.Как сообщалось, за 2025 год в Крыму было зарегистрировано около 3,5 тысяч пожаров, из них 70% – природные, 30% – техногенные. В 160 случаях существовала угроза перехода огня на населенные пункты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму отменили особый противопожарный режим12 пожаров произошло в Крыму за праздничные выходныеВ Крыму пожары тушат при помощи вертолетов и горных мотоциклов

