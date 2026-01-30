https://crimea.ria.ru/20260130/v-sevastopole-nachali-gotovitsya-k-zaschite-lesov-ot-pozharov-1152780991.html
В Севастополе начали готовиться к защите лесов от пожаров
В Севастополе начали готовиться к защите лесов от пожаров - РИА Новости Крым, 30.01.2026
В Севастополе начали готовиться к защите лесов от пожаров
на уборку и создание системы противопожарных барьеров, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 30.01.2026
2026-01-30T06:40
2026-01-30T06:40
2026-01-30T06:40
крым
новости крыма
севастополь
новости севастополя
пожар
пожароопасный сезон в крыму
михаил развожаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/15/1145130106_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_fdd3917b28998b6f8b05120825333418.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе специалисты ведут профилактические работы, чтобы снизить риск лесных и природных пожаров в пожароопасный сезон. Акцент – на уборку и создание системы противопожарных барьеров, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Так, специалисты мекензиевского участкового лесничества сейчас удаляют сухостой и поврежденную древесину, которая летом становится основным "проводником" огня. Параллельно расчищают участки без растительности, препятствующие распространению пламени.Кроме того, контролируется 226 смежных с лесами территорий, с собственниками участков проводятся инструктажи.Как сообщалось, за 2025 год в Крыму было зарегистрировано около 3,5 тысяч пожаров, из них 70% – природные, 30% – техногенные. В 160 случаях существовала угроза перехода огня на населенные пункты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму отменили особый противопожарный режим12 пожаров произошло в Крыму за праздничные выходныеВ Крыму пожары тушат при помощи вертолетов и горных мотоциклов
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/15/1145130106_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_11b208fcb29a0abdbc1bb4cb017d7811.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, пожар, пожароопасный сезон в крыму, михаил развожаев
В Севастополе начали готовиться к защите лесов от пожаров
В Севастополе начали подготовку к пожароопасному сезону