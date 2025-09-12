Учения России и Белоруссии "Запад-2025" стартовали – видео

https://crimea.ria.ru/20250912/ucheniya-zapad-2025-startovali-1149386522.html
Россия и Белоруссия начали совместное стратегическое учение "Запад-2025". Тренировки пройдут на земле и в акватории морей с 12 по 16 сентября. Об этом в пятницу
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Россия и Белоруссия начали совместное стратегическое учение "Запад-2025". Тренировки пройдут на земле и в акватории морей с 12 по 16 сентября. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.Отмечается, что это завершающий этап совместной подготовки вооруженных сил двух стран в текущем году. Практические действия отработают на полигонах на территории Республики Беларусь и России, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей.На первом этапе военные отработают тактику управления соединениями и воинскими частями при отражении агрессии против Союзного государства, организацию взаимодействия и всех видов обеспечения в интересах выполнения задач по предназначению.Начальник Генштаба Вооруженных сил – первый замминистра обороны Белоруссии Павел Муравейко заявлял, что в сценарии учений "Запад-2025" нет вопросов наступательной тематики, они исключительно оборонительного характера.Военные России и Белоруссии отработают планирование применения тактического ядерного оружия (ТЯО) и ракетного комплекса "Орешник" в ходе учений "Запад-2025", заявлял министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.
07:52 12.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Россия и Белоруссия начали совместное стратегическое учение "Запад-2025". Тренировки пройдут на земле и в акватории морей с 12 по 16 сентября. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что это завершающий этап совместной подготовки вооруженных сил двух стран в текущем году.
"В ходе учения планируется отработать вопросы управления межвидовыми, региональными и коалиционными группировками войск при локализации агрессии против Союзного государства, различные варианта совместных действий по нейтрализации угроз и стабилизации обстановки на его границах", - пояснили цель учений в военном ведомстве РФ.
Практические действия отработают на полигонах на территории Республики Беларусь и России, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей.
На первом этапе военные отработают тактику управления соединениями и воинскими частями при отражении агрессии против Союзного государства, организацию взаимодействия и всех видов обеспечения в интересах выполнения задач по предназначению.
"На втором этапе будет отработано управление войсками и силами при восстановлении территориальной целостности Союзного государства, разгроме противника, в том числе с участием коалиционной группировки войск дружественных государств", - отметили в Минобороны.
Начальник Генштаба Вооруженных сил – первый замминистра обороны Белоруссии Павел Муравейко заявлял, что в сценарии учений "Запад-2025" нет вопросов наступательной тематики, они исключительно оборонительного характера.
Военные России и Белоруссии отработают
планирование применения тактического ядерного оружия (ТЯО) и ракетного комплекса "Орешник" в ходе учений "Запад-2025", заявлял министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.
