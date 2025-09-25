Рейтинг@Mail.ru
Бензин в Крыму и запуск Россией ядерной энергосистемы: главное за день - РИА Новости Крым, 25.09.2025
Бензин в Крыму и запуск Россией ядерной энергосистемы: главное за день
Бензин в Крыму и запуск Россией ядерной энергосистемы: главное за день - РИА Новости Крым, 25.09.2025
Бензин в Крыму и запуск Россией ядерной энергосистемы: главное за день
Россия запустит первую в мире ядерную энергосистему, заявил президент страны Владимир Путин. Бензин в Крыму появится в ближайшие несколько дней, пообещал глава... РИА Новости Крым, 25.09.2025
2025-09-25T22:30
2025-09-25T22:07
главное за день
новости крыма
крым
россия
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Россия запустит первую в мире ядерную энергосистему, заявил президент страны Владимир Путин. Бензин в Крыму появится в ближайшие несколько дней, пообещал глава региона Сергей Аксенов. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что готов покинуть пост. Армия России в ходе СВО освободила 205 населенных пунктов с начала года. В Севастополе стартовал ХXI Международный салон изобретений и новых технологий.О главных событиях и заявлениях четверга – в подборке РИА Новости Крым.Когда в Крыму появится бензинАвтозаправочные станции на территории Крыма планируется обеспечить необходимым объемом бензина марки Аи-95 в течение двух дней, сообщил в четверг глава региона Сергей Аксенов.Перебои с топливом на полуострове вызваны снижением объемов производства на нефтеперерабатывающих заводах России, отметил он. И заверил, что крымские власти делают все возможное для решения проблемы."В течение двух дней планируется обеспечить автозаправочные станции необходимым объемом бензина марки АИ-95. В течение двух недель будет решен вопрос по наличию бензина марки АИ-92. Нахожусь в прямом контакте с федеральными службами", – пообещал глава республики.Россия запустит первую в мире ядерную энергосистемуРоссия к 2030 году запустит первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом. Такое заявление на международном форуме "Мировая атомная неделя" в Москве сделал российский лидер Владимир Путин."Сейчас перехожу к главному, чем, считаю, Россия может гордиться, потому что уже в 2030 году мы в России, в Томской области, планируем запустить первую в мире ядерную энергетическую систему с замкнутым топливным циклом", – сказал глава государства.Кроме того, по словам президента, атомные станции, построенные по российскому дизайну, являются самыми востребованными в мире благодаря безопасности и устойчивости к внешним воздействиям.По словам российского лидера, залогом лидерства России в сфере атомной энергетики является строгое выполнение контрактных обязательств независимо от политической конъюнктурыЗеленский готов покинуть постГлава киевского режима Владимир Зеленский сделал в четверг заявление о том, что он готов покинуть пост, когда конфликт на Украине завершиться. Об этом он признался в интервью программе Axios Show."На вопрос, будет ли он считать свою работу законченной, когда война закончится, Зеленский сказал, что будет "готов" уйти в отставку ", – говорится в сообщении.Армия России взяла под свой контроль 205 населенных пунктовРоссийские военный в ходе спецоперации освободили более 4 714 квадратных километров территории, взяв под контроль 205 населенных пунктов, сообщили в четверг в Минобороны РФ."Подразделения группировок войск Вооруженных сил РФ решительными действиями в период с 1 января по 25 сентября 2025 года освободили более 4 714 квадратных километров", – проинформировали в военном ведомстве РФ.В Севастополе стартовал ХXI Международный салон изобретенийВ Севастополе стартовал ХXI Международный салон изобретений и новых технологий "Новое Время", передает корреспондент РИА Новости Крым.Согласно предварительным данным, в этом году салон объединил не менее 600 участников из 18 регионов РФ. Представлено свыше 230 различных разработок."Это, как правило, запатентованные разработки, и они будут оцениваться международным жюри – в нем эксперты, ученые, изобретатели. Нам каждый день приходят новые", – отметил в беседе с корреспондентом РИА Новости Крым председатель регионального отделения Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР), профессор Владимир Куликов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Россия запустит первую в мире ядерную энергосистему, заявил президент страны Владимир Путин. Бензин в Крыму появится в ближайшие несколько дней, пообещал глава региона Сергей Аксенов. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что готов покинуть пост. Армия России в ходе СВО освободила 205 населенных пунктов с начала года. В Севастополе стартовал ХXI Международный салон изобретений и новых технологий.
О главных событиях и заявлениях четверга – в подборке РИА Новости Крым.

Когда в Крыму появится бензин

Автозаправочные станции на территории Крыма планируется обеспечить необходимым объемом бензина марки Аи-95 в течение двух дней, сообщил в четверг глава региона Сергей Аксенов.
Перебои с топливом на полуострове вызваны снижением объемов производства на нефтеперерабатывающих заводах России, отметил он. И заверил, что крымские власти делают все возможное для решения проблемы.
"В течение двух дней планируется обеспечить автозаправочные станции необходимым объемом бензина марки АИ-95. В течение двух недель будет решен вопрос по наличию бензина марки АИ-92. Нахожусь в прямом контакте с федеральными службами", – пообещал глава республики.
Работа автозаправочной станции в Калининграде - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
16:16
Цена на бензин Аи-92 снова бьет рекорды

Россия запустит первую в мире ядерную энергосистему

Россия к 2030 году запустит первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом. Такое заявление на международном форуме "Мировая атомная неделя" в Москве сделал российский лидер Владимир Путин.
"Сейчас перехожу к главному, чем, считаю, Россия может гордиться, потому что уже в 2030 году мы в России, в Томской области, планируем запустить первую в мире ядерную энергетическую систему с замкнутым топливным циклом", – сказал глава государства.
Кроме того, по словам президента, атомные станции, построенные по российскому дизайну, являются самыми востребованными в мире благодаря безопасности и устойчивости к внешним воздействиям.
По словам российского лидера, залогом лидерства России в сфере атомной энергетики является строгое выполнение контрактных обязательств независимо от политической конъюнктуры
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
19:27
"Орешник" уже в пути – Лукашенко

Зеленский готов покинуть пост

Глава киевского режима Владимир Зеленский сделал в четверг заявление о том, что он готов покинуть пост, когда конфликт на Украине завершиться. Об этом он признался в интервью программе Axios Show.
"На вопрос, будет ли он считать свою работу законченной, когда война закончится, Зеленский сказал, что будет "готов" уйти в отставку ", – говорится в сообщении.
Операторы FPV-дронов Черноморского флота учатся уничтожать безэкипажные катера
12:33
Черноморский флот уничтожил 18 катеров ВСУ

Армия России взяла под свой контроль 205 населенных пунктов

Российские военный в ходе спецоперации освободили более 4 714 квадратных километров территории, взяв под контроль 205 населенных пунктов, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"Подразделения группировок войск Вооруженных сил РФ решительными действиями в период с 1 января по 25 сентября 2025 года освободили более 4 714 квадратных километров", – проинформировали в военном ведомстве РФ.
В Севастополе подготовили новые земельные участки для бойцов СВО и членов их семей
17:48
В Севастополе выделили еще 40 гектаров земли для участников спецоперации

В Севастополе стартовал ХXI Международный салон изобретений

В Севастополе стартовал ХXI Международный салон изобретений и новых технологий "Новое Время", передает корреспондент РИА Новости Крым.
Согласно предварительным данным, в этом году салон объединил не менее 600 участников из 18 регионов РФ. Представлено свыше 230 различных разработок.
"Это, как правило, запатентованные разработки, и они будут оцениваться международным жюри – в нем эксперты, ученые, изобретатели. Нам каждый день приходят новые", – отметил в беседе с корреспондентом РИА Новости Крым председатель регионального отделения Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР), профессор Владимир Куликов.
Как будет выглядеть обновленный Вечный огонь в Симферополе
18:48Эксклюзивы РИА Новости Крым
Зачем в Гагаринском парке Симферополя меняют плиты к Вечному огню
Главное за деньНовости КрымаКрымРоссияНовости
 
