В Севастополе стартовал ХXI Международный салон изобретений
В Севастополе стартовал ХXI Международный салон изобретений
В Севастополе стартовал ХXI Международный салон изобретений - РИА Новости Крым, 25.09.2025
В Севастополе стартовал ХXI Международный салон изобретений
В Севастополе стартовал ХXI Международный салон изобретений и новых технологий "Новое Время", передает корреспондент РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 25.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе стартовал ХXI Международный салон изобретений и новых технологий "Новое Время", передает корреспондент РИА Новости Крым. По предварительным данным организаторов мероприятия, в этом году салон объединил не менее 600 участников из 18 регионов России, которые представляют здесь свыше 230 разработок."Это, как правило, запатентованные разработки, и они будут оцениваться международным жюри – в нем эксперты, ученые, изобретатели. Нам каждый день приходят новые", – отметил в беседе с корреспондентом РИА Новости Крым председатель регионального отделения Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР), профессор Владимир Куликов.Также, по его словам, на выставке в этом году представлены разработки ученых из восьми зарубежных стран. В их числе: Китай, Тайвань, Израиль, Северная Македония, Сербия, Республика Сербская и Азербайджан.Мероприятие охватывает десятки научных направлений. Среди основных: энергетика, биоинженерия, робототехника, приборостроение, электроника, медицина, транспорт, коммунальное и сельское хозяйство, строительство и дизайн, туризм и ряд других.Организаторы отмечают, что салон стал площадкой для демонстрации очередных достижений науки и техники, а также обмена опытом между специалистами и установления связей разработчиков с инвесторами. А следовательно, в условиях, когда перед Россией стоят задачи скорейшего развития, реализуя политику импортозамещения с ее ускоренным внедрением собственных новейших технологий, это мероприятие в Крыму приобретает стратегическое значение для страны.Он отметил, что в рамках салона в течение трех дней будут представлены уникальные проекты, отображающие потенциал отечественной науки, промышленности, энергетики, медицины. И выразил уверенность в том, что "именно такие инициативы станут основой будущего устойчивое развития нашей страны и внесут вклад в ее безопасность".Помимо выставки изобретений, программой предусмотрены стратегическая сессия, панельная дискуссия, научно-практическая конференция, лекции и круглые столы, в рамках которых эксперты обсудят передовые технологии в РФ, в том числе в оборонном-промышленном комплексе и сфере освоения Арктики.Традиционно организует салон Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов (ВОИР) при поддержке правительства Севастополя. В числе постоянных участников проекта – ключевые игроки в деле продвижения инноваций в России: Министерство науки и высшего образования, Минпромторг, Минобороны, Госкорпорация "Ростех".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:
севастополь, наука и технологии, новости севастополя, крым, мария литовко
В Севастополе стартовал ХXI Международный салон изобретений

В Севастополе стартовал ХXI Международный салон изобретений и новых технологий

13:27 25.09.2025 (обновлено: 14:38 25.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе стартовал ХXI Международный салон изобретений и новых технологий "Новое Время", передает корреспондент РИА Новости Крым.
По предварительным данным организаторов мероприятия, в этом году салон объединил не менее 600 участников из 18 регионов России, которые представляют здесь свыше 230 разработок.
"Это, как правило, запатентованные разработки, и они будут оцениваться международным жюри – в нем эксперты, ученые, изобретатели. Нам каждый день приходят новые", – отметил в беседе с корреспондентом РИА Новости Крым председатель регионального отделения Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР), профессор Владимир Куликов.
Также, по его словам, на выставке в этом году представлены разработки ученых из восьми зарубежных стран. В их числе: Китай, Тайвань, Израиль, Северная Македония, Сербия, Республика Сербская и Азербайджан.
"Мы с удовольствием приветствуем гостей... Я вижу в том числе и наших международных гостей, - сказала вице-губернатор Севастополя Мария Литовко в своей приветственной речи. - Уверена, что салон – это хорошая площадка для того, чтобы показать, насколько действительно важна изобретательская деятельность в нашей стране. Показать результаты, найти поддержку, может быть, спонсоров для дальнейшего продвижения".
Мероприятие охватывает десятки научных направлений. Среди основных: энергетика, биоинженерия, робототехника, приборостроение, электроника, медицина, транспорт, коммунальное и сельское хозяйство, строительство и дизайн, туризм и ряд других.
Организаторы отмечают, что салон стал площадкой для демонстрации очередных достижений науки и техники, а также обмена опытом между специалистами и установления связей разработчиков с инвесторами. А следовательно, в условиях, когда перед Россией стоят задачи скорейшего развития, реализуя политику импортозамещения с ее ускоренным внедрением собственных новейших технологий, это мероприятие в Крыму приобретает стратегическое значение для страны.
"Сегодняшний салон проводится в непростое время... Специальная военная операция, а также сохраняющиеся эпидемиологические риски требуют от нас особой ответственности, сплоченности и готовности находить новые решения. Тем ценнее становится площадка, где собираются лучшие умы, чтобы делиться свои опытом, предлагать смелые идеи и внедрять разработки, способные укрепить экономический и технологический суверенитет России", – подчеркнул депутат Законодательного собрания Севастополя, глава постоянного комитета по экономике и инвестициям Сергей Колбин.
Он отметил, что в рамках салона в течение трех дней будут представлены уникальные проекты, отображающие потенциал отечественной науки, промышленности, энергетики, медицины. И выразил уверенность в том, что "именно такие инициативы станут основой будущего устойчивое развития нашей страны и внесут вклад в ее безопасность".
Помимо выставки изобретений, программой предусмотрены стратегическая сессия, панельная дискуссия, научно-практическая конференция, лекции и круглые столы, в рамках которых эксперты обсудят передовые технологии в РФ, в том числе в оборонном-промышленном комплексе и сфере освоения Арктики.
Традиционно организует салон Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов (ВОИР) при поддержке правительства Севастополя. В числе постоянных участников проекта – ключевые игроки в деле продвижения инноваций в России: Министерство науки и высшего образования, Минпромторг, Минобороны, Госкорпорация "Ростех".
