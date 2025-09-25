https://crimea.ria.ru/20250925/v-sevastopole-startoval-khxi-mezhdunarodnyy-salon-izobreteniy-1149711277.html

В Севастополе стартовал ХXI Международный салон изобретений

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе стартовал ХXI Международный салон изобретений и новых технологий "Новое Время", передает корреспондент РИА Новости Крым. По предварительным данным организаторов мероприятия, в этом году салон объединил не менее 600 участников из 18 регионов России, которые представляют здесь свыше 230 разработок."Это, как правило, запатентованные разработки, и они будут оцениваться международным жюри – в нем эксперты, ученые, изобретатели. Нам каждый день приходят новые", – отметил в беседе с корреспондентом РИА Новости Крым председатель регионального отделения Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР), профессор Владимир Куликов.Также, по его словам, на выставке в этом году представлены разработки ученых из восьми зарубежных стран. В их числе: Китай, Тайвань, Израиль, Северная Македония, Сербия, Республика Сербская и Азербайджан.Мероприятие охватывает десятки научных направлений. Среди основных: энергетика, биоинженерия, робототехника, приборостроение, электроника, медицина, транспорт, коммунальное и сельское хозяйство, строительство и дизайн, туризм и ряд других.Организаторы отмечают, что салон стал площадкой для демонстрации очередных достижений науки и техники, а также обмена опытом между специалистами и установления связей разработчиков с инвесторами. А следовательно, в условиях, когда перед Россией стоят задачи скорейшего развития, реализуя политику импортозамещения с ее ускоренным внедрением собственных новейших технологий, это мероприятие в Крыму приобретает стратегическое значение для страны.Он отметил, что в рамках салона в течение трех дней будут представлены уникальные проекты, отображающие потенциал отечественной науки, промышленности, энергетики, медицины. И выразил уверенность в том, что "именно такие инициативы станут основой будущего устойчивое развития нашей страны и внесут вклад в ее безопасность".Помимо выставки изобретений, программой предусмотрены стратегическая сессия, панельная дискуссия, научно-практическая конференция, лекции и круглые столы, в рамках которых эксперты обсудят передовые технологии в РФ, в том числе в оборонном-промышленном комплексе и сфере освоения Арктики.Традиционно организует салон Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов (ВОИР) при поддержке правительства Севастополя. В числе постоянных участников проекта – ключевые игроки в деле продвижения инноваций в России: Министерство науки и высшего образования, Минпромторг, Минобороны, Госкорпорация "Ростех".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:

