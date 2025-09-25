https://crimea.ria.ru/20250925/rossiyskaya-armiya-osvobodila-pochti-5000-kvadratnykh-kilometrov-territorii-1149728969.html
Российская армия освободила почти 5000 квадратных километров территории
2025-09-25T15:45
2025-09-25T15:45
2025-09-25T15:45
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
новые регионы россии
харьковская область
сумская область
днепропетровская область
армия и флот
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции освободили более 4 714 квадратных километров территории, взяв под контроль 205 населенных пунктов. Об этом сообщает Минобороны РФ.Как уточнили в ведомстве, в Донецкой Народной Республике освобождено 3 308 кв. км, в Луганской Народной Республике – более 205 кв. км.В Запорожской области российские войска взяли под контроль 261 квадратный километр, в Харьковской – 542 кв. км, в Сумской и Днепропетровской областях – соответственно 223 и 175 квадратных километров.За указанный период в зоне проведения СВО освобождены и перешли под полный контроль российских войск 205 населенных пунктов, добавили в Минобороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные освободили еще одно село в ДНРПродвинулись в глубину обороны: русская армия освободила КалиновскоеНовости СВО: бойцы ВС РФ заняли новые рубежи в Днепропетровской области
новые регионы россии
харьковская область
сумская область
днепропетровская область
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции освободили более 4 714 квадратных километров территории, взяв под контроль 205 населенных пунктов. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Подразделения группировок войск Вооруженных сил РФ решительными действиями в период с 1 января по 25 сентября 2025 года освободили более 4 714 квадратных километров", – говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, в Донецкой Народной Республике освобождено 3 308 кв. км, в Луганской Народной Республике – более 205 кв. км.
В Запорожской области российские войска взяли под контроль 261 квадратный километр, в Харьковской – 542 кв. км, в Сумской и Днепропетровской областях – соответственно 223 и 175 квадратных километров.
За указанный период в зоне проведения СВО освобождены и перешли под полный контроль российских войск 205 населенных пунктов, добавили в Минобороны.
