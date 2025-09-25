https://crimea.ria.ru/20250925/aes-po-rossiyskomu-dizaynu-yavlyayutsya-samymi-vostrebovannymi-v-mire--putin-1149732868.html
АЭС по российскому дизайну являются самыми востребованными в мире – Путин
АЭС по российскому дизайну являются самыми востребованными в мире – Путин
2025-09-25T17:08
2025-09-25T17:08
2025-09-25T17:15
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Атомные станции, построенные по российскому дизайну, являются самыми востребованными в мире благодаря безопасности и устойчивости к внешним воздействиям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на международном форуме "Мировая атомная неделя".Путин подчеркнул, что Россия заинтересована в создании стабильных, долгосрочных условий для проектов в атомной сфере. По его словам, все больше стран, крупных компаний видят в мировом атоме важнейшей энергетический ресурс для долгосрочного устойчивого развития.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
17:08 25.09.2025 (обновлено: 17:15 25.09.2025)