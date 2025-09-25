Рейтинг@Mail.ru
АЭС по российскому дизайну являются самыми востребованными в мире – Путин - РИА Новости Крым, 25.09.2025
АЭС по российскому дизайну являются самыми востребованными в мире – Путин
АЭС по российскому дизайну являются самыми востребованными в мире – Путин - РИА Новости Крым, 25.09.2025
АЭС по российскому дизайну являются самыми востребованными в мире – Путин
Атомные станции, построенные по российскому дизайну, являются самыми востребованными в мире благодаря безопасности и устойчивости к внешним воздействиям. Об... РИА Новости Крым, 25.09.2025
2025-09-25T17:08
2025-09-25T17:15
владимир путин (политик)
атомная энергетика
новости
россия
в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Атомные станции, построенные по российскому дизайну, являются самыми востребованными в мире благодаря безопасности и устойчивости к внешним воздействиям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на международном форуме "Мировая атомная неделя".Путин подчеркнул, что Россия заинтересована в создании стабильных, долгосрочных условий для проектов в атомной сфере. По его словам, все больше стран, крупных компаний видят в мировом атоме важнейшей энергетический ресурс для долгосрочного устойчивого развития.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
Новости
владимир путин (политик), атомная энергетика, новости, россия, в мире
АЭС по российскому дизайну являются самыми востребованными в мире – Путин

Только Россия обладает компетенциями во всей цепочке создания АЭС – Путин

17:08 25.09.2025 (обновлено: 17:15 25.09.2025)
 
© POOL / Перейти в фотобанкМеждународный форум "Мировая атомная неделя"
Международный форум Мировая атомная неделя
© POOL
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Атомные станции, построенные по российскому дизайну, являются самыми востребованными в мире благодаря безопасности и устойчивости к внешним воздействиям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на международном форуме "Мировая атомная неделя".
"Не без гордости можно сказать, что только Россия сегодня обладает компетенциями во всей технологической цепочке ядерной энергетики. А благодаря безопасности, устойчивости к внешним воздействиям атомные станции, построенные по российскому дизайну, являются самыми востребованными в мире", – сказал российский лидер.
Путин подчеркнул, что Россия заинтересована в создании стабильных, долгосрочных условий для проектов в атомной сфере. По его словам, все больше стран, крупных компаний видят в мировом атоме важнейшей энергетический ресурс для долгосрочного устойчивого развития.
"Рассматриваем технологию мирного атома как основу для широкого международного сотрудничества, для сближения государств", – добавил он.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Владимир Путин (политик)Атомная энергетикаНовостиРоссияВ мире
 
Лента новостейМолния