Путин назвал залог лидерства России в сфере мирного атома

Путин назвал залог лидерства России в сфере мирного атома - РИА Новости Крым, 25.09.2025

Путин назвал залог лидерства России в сфере мирного атома

Залогом лидерства России в сфере атомной энергетики является строгое выполнение контрактных обязательств независимо от политической конъюнктуры. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 25.09.2025

2025-09-25T17:32

2025-09-25T17:32

2025-09-25T17:35

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Залогом лидерства России в сфере атомной энергетики является строгое выполнение контрактных обязательств независимо от политической конъюнктуры. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Международном форуме "Мировая атомная неделя".Во-вторых, РФ отвергает так называемый технологический колониализм, то есть не ставит свои партнеров в зависимость от российских технических решений, а, напротив, помогает им создать собственную суверенную национальную атомную отрасль, добавил Путин.Он подчеркнул, что в рамках сотрудничества с партнерами в области мирного атома РФ активно привлекает местные компании, оказывает помощь в эксплуатации энергоблоков, обеспечивает поставки ядерного топлива и обращения с отходами, а также делится опытом и знаниями в создании других передовых отраслей XXI века: ядерной медицины, цифровых систем, электротранспорта, новых материалов.

