Путин назвал залог лидерства России в сфере мирного атома
Путин назвал залог лидерства России в сфере мирного атома - РИА Новости Крым, 25.09.2025
Путин назвал залог лидерства России в сфере мирного атома
Залогом лидерства России в сфере атомной энергетики является строгое выполнение контрактных обязательств независимо от политической конъюнктуры. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 25.09.2025
2025-09-25T17:32
2025-09-25T17:32
2025-09-25T17:35
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Залогом лидерства России в сфере атомной энергетики является строгое выполнение контрактных обязательств независимо от политической конъюнктуры. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Международном форуме "Мировая атомная неделя".Во-вторых, РФ отвергает так называемый технологический колониализм, то есть не ставит свои партнеров в зависимость от российских технических решений, а, напротив, помогает им создать собственную суверенную национальную атомную отрасль, добавил Путин.Он подчеркнул, что в рамках сотрудничества с партнерами в области мирного атома РФ активно привлекает местные компании, оказывает помощь в эксплуатации энергоблоков, обеспечивает поставки ядерного топлива и обращения с отходами, а также делится опытом и знаниями в создании других передовых отраслей XXI века: ядерной медицины, цифровых систем, электротранспорта, новых материалов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
17:32 25.09.2025 (обновлено: 17:35 25.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Залогом лидерства России в сфере атомной энергетики является строгое выполнение контрактных обязательств независимо от политической конъюнктуры. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Международном форуме "Мировая атомная неделя".
"Залогом лидерства России является наш принципиальный подход. Во-первых, мы строго выполняем взятые на себя контрактные обязательства. Я хочу это подчеркнуть: строго все выполняем вне зависимости от какой бы то ни было политической конъюнктуры", – сказал российский лидер.
Во-вторых, РФ отвергает так называемый технологический колониализм, то есть не ставит свои партнеров в зависимость от российских технических решений, а, напротив, помогает им создать собственную суверенную национальную атомную отрасль, добавил Путин.
Он подчеркнул, что в рамках сотрудничества с партнерами в области мирного атома РФ активно привлекает местные компании, оказывает помощь в эксплуатации энергоблоков, обеспечивает поставки ядерного топлива и обращения с отходами, а также делится опытом и знаниями в создании других передовых отраслей XXI века: ядерной медицины, цифровых систем, электротранспорта, новых материалов.
"В результате помогаем нашим партнерам совершить настоящий рывок в развитии, вывести экономику на новый уровень эффективности, повысить качество жизни людей в конечном счете", – сказал президент РФ.
"В результате помогаем нашим партнерам совершить настоящий рывок в развитии, вывести экономику на новый уровень эффективности, повысить качество жизни людей в конечном счете", – сказал президент РФ.