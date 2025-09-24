https://crimea.ria.ru/20250924/v-sochi-otdykhayuschikh-evakuiruyut-s-plyazhey-iz-za-ugrozy-atak-vsu-1149688263.html

В Сочи отдыхающих эвакуируют с пляжей из-за угрозы атак ВСУ

В Сочи отдыхающих эвакуируют с пляжей из-за угрозы атак ВСУ

Отдыхающих в Сочи эвакуируют с пляжей из-за угрозы атак украинских беспилотников и БЭКов. Об этом сообщил мэр Андрей Прошунин. РИА Новости Крым, 24.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Отдыхающих в Сочи эвакуируют с пляжей из-за угрозы атак украинских беспилотников и БЭКов. Об этом сообщил мэр Андрей Прошунин.По его словам, на данную минуту ситуация на территории курорта штатная. В случае реальной угрозы во всех районах города включат системы оповещения.Прошунин попросил жителей и гостей города сохранять спокойствие.Ранее глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко сообщил, что в акватории Черного моря обнаружены безэкипажные катера, людей срочно просят покинуть пляжи в районе Туапсе.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее в среду сообщил, что в разгар дня Новороссийск подвергся атаке со стороны киевского режима. Беспилотники атаковали центральную часть города, в районе гостиницы "Новороссийск". По последним данным, при атаке ранены семь человек, среди них ребенок. Два человека погибли.В городе введен режим ЧС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новороссийск после атаки ВСУ: новости последних минутВ Новороссийске поврежден офис Каспийского трубопроводного консорциумаВ Форосе три человека погибли и 16 ранены в результате атаки БПЛА

