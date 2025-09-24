Рейтинг@Mail.ru
В Сочи отдыхающих эвакуируют с пляжей из-за угрозы атак ВСУ - РИА Новости Крым, 24.09.2025
В Сочи отдыхающих эвакуируют с пляжей из-за угрозы атак ВСУ
В Сочи отдыхающих эвакуируют с пляжей из-за угрозы атак ВСУ - РИА Новости Крым, 24.09.2025
В Сочи отдыхающих эвакуируют с пляжей из-за угрозы атак ВСУ
Отдыхающих в Сочи эвакуируют с пляжей из-за угрозы атак украинских беспилотников и БЭКов. Об этом сообщил мэр Андрей Прошунин. РИА Новости Крым, 24.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Отдыхающих в Сочи эвакуируют с пляжей из-за угрозы атак украинских беспилотников и БЭКов. Об этом сообщил мэр Андрей Прошунин.По его словам, на данную минуту ситуация на территории курорта штатная. В случае реальной угрозы во всех районах города включат системы оповещения.Прошунин попросил жителей и гостей города сохранять спокойствие.Ранее глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко сообщил, что в акватории Черного моря обнаружены безэкипажные катера, людей срочно просят покинуть пляжи в районе Туапсе.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее в среду сообщил, что в разгар дня Новороссийск подвергся атаке со стороны киевского режима. Беспилотники атаковали центральную часть города, в районе гостиницы "Новороссийск". По последним данным, при атаке ранены семь человек, среди них ребенок. Два человека погибли.В городе введен режим ЧС.
В Сочи отдыхающих эвакуируют с пляжей из-за угрозы атак ВСУ

16:01 24.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Отдыхающих в Сочи эвакуируют с пляжей из-за угрозы атак украинских беспилотников и БЭКов. Об этом сообщил мэр Андрей Прошунин.
"В связи с сегодняшними атаками киевского режима на Краснодарский край с использованием безэкипажных катеров в акватории Черного моря городским оперативным штабом Сочи принято решение провести превентивные меры – эвакуацию отдыхающих на пляжах", - написал он в своем Talagram-канале.
По его словам, на данную минуту ситуация на территории курорта штатная. В случае реальной угрозы во всех районах города включат системы оповещения.
Прошунин попросил жителей и гостей города сохранять спокойствие.
Ранее глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко сообщил, что в акватории Черного моря обнаружены безэкипажные катера, людей срочно просят покинуть пляжи в районе Туапсе.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее в среду сообщил, что в разгар дня Новороссийск подвергся атаке со стороны киевского режима. Беспилотники атаковали центральную часть города, в районе гостиницы "Новороссийск".
По последним данным, при атаке ранены семь человек, среди них ребенок. Два человека погибли.
В городе введен режим ЧС.
