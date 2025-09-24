https://crimea.ria.ru/20250924/stalo-izvestno-o-sostoyanii-ranennykh-pri-udare-vsu-po-forosu-1149677683.html
Минздрав оценил состояние раненных при ударе ВСУ по Форосу
Минздрав оценил состояние раненных при ударе ВСУ по Форосу - РИА Новости Крым, 24.09.2025
Минздрав оценил состояние раненных при ударе ВСУ по Форосу
Все раненные при ударе ВСУ по Форосу находятся в стабильном состоянии, они получили медицинскую помощь в полном объеме. Об этом сообщил министр здравоохранения... РИА Новости Крым, 24.09.2025
2025-09-24T12:24
2025-09-24T12:24
2025-09-24T12:41
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Все раненные при ударе ВСУ по Форосу находятся в стабильном состоянии, они получили медицинскую помощь в полном объеме. Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Крым Алексей Натаров, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым.Три человека погибли и 16 были ранены в Форосе в результате воскресной атаки украинских беспилотников на Крым и Севастополь. Министерство иностранных дел Беларуси сообщило, что среди пострадавших при атаке ВСУ на Форос в Крыму есть двое граждан страны. По данным главы администрации Ялты Янины Павленко, предварительная сумма ущерба превышает 18 миллионов рублей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.Накануне Ялтинский многопрофильный медицинский центр Федерального медико-биологического агентства сообщил, что стационарное лечение получают 14 человек, пострадавших при ударе вражеских БПЛА в поселке Форос. Два пациента находятся в тяжелом состоянии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Минздрав оценил состояние раненных при ударе ВСУ по Форосу
Раненные при ударе ВСУ по Форосу находятся в стабильном состоянии - Минздрав
12:24 24.09.2025 (обновлено: 12:41 24.09.2025)