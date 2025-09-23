https://crimea.ria.ru/20250923/prygat-veselee-chem-molitsya-kuda-ukraintsev-vedet-zapret-upts-1149651409.html
"Прыгать веселее, чем молиться": куда украинцев ведет запрет УПЦ
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Каноническое православие на Украине пытаются подменить другой "религией" – внушить людям искреннюю ненависть ко всему русскому и возвести ее в ранг непреложной истины, чтобы было легче отравлять адептов этой "новой веры" в окопы. Такое мнение РИА Новости Крым выразил историк и политолог Андрей Никифоров в годовщину принятия на Украине закона против Украинской Православной Церкви.Год назад на Украине вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь. Как заявляли в РПЦ, этот документ несовместим с представлениями о верховенстве закона и нацелен на осуществление политических репрессий в отношении прихожан УПЦ.Превратить людей в манкуртовВ этом смысле запрет УПЦ – логичное продолжение вековой политики рассоединения русских людей, которыми, по сути, также являются украинцы, продолжает политолог. На этот раз Запад делает это руками своих марионеток в Киеве."Сейчас активная сила – банда, которая идет путем уничтожения того, что раньше называлось украинским государством. А за веревочки их дергают те силы, которые уговорили их спалить Украину в топке противостояния с Россией", – констатирует Никифоров.Прыгать веселее, чем молиться"Современный этап уничтожения канонического православия начался на Украине не год назад, с принятием этого закона, а гораздо раньше. Когда Украина получила независимость, возникла так называемая Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата во главе с расстригой Филаретом. Теперь создана еще более разнузданная модификация – Православная Церковь Украины", – продолжает Никифоров.По его мнению, методы ПЦУ, служители которой устраивают настоящие шабаши под сводами православных храмов, – выстроенная и продуманная система, которая оказалась эффективной и позволяет дурманить головы украинцам, что особенно касается молодежи: "Прыгать веселее, чем молиться". На фоне ошибок патриархов канонического православия на Украине и в связке со страхом простых мыслящих украинцев открыто выражать свои взгляды, это сработало.По его мнению, активного и быстрого общественного сопротивления происходящему ждать не стоит. Единственная перспектива – уничтожение подконтрольного Западу киевского режима.Россия добьется возвращения канонического православия в духовную жизнь народа на украинской земле и не оставит православных людей Украины в беде, заявлял ранее глава МИД РФ Сергей Лавров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепуталаПапе Римскому рассказали о гонениях на Украинскую православную церковьКрещение Руси сформировало духовный облик русской цивилизации – Аксенов
12:54 23.09.2025 (обновлено: 13:16 23.09.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым, Галина Оленева.
